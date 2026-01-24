Home - AI INTELLIGENZA ARTIFICIALE - Meta chiude gli assistenti AI agli adolescenti nel mondo, cresce l’allarme genitori e arrivano pressioni politiche

Meta blocca l’accesso degli adolescenti ai personaggi AI a livello globale

Stop globale ai bot per i minori

Meta ha attivato un blocco a livello mondiale che impedisce agli under 18 di interagire con i personaggi di intelligenza artificiale integrati nelle piattaforme social del gruppo. La misura riguarda le esperienze conversazionali con avatar AI e assistenti creativi accessibili dentro Facebook, Instagram e altre app del colosso.

La decisione arriva in un contesto di crescente pressione regolatoria su sicurezza, tutela dei dati e impatto psicologico degli algoritmi sui più giovani. Autorità di vigilanza in Europa, Stati Uniti e altre aree monitorano con attenzione l’uso delle tecnologie generative da parte dei minori e chiedono garanzie robuste.

Con il blocco degli account adolescenziali ai personaggi AI, l’azienda tenta di anticipare possibili interventi legislativi restrittivi, rafforzando al contempo la propria narrativa pubblica sulla responsabilità digitale. Il requisito anagrafico viene ora applicato con controlli più rigidi, sincronizzati con le impostazioni di età degli account esistenti.

Rischi, regole e pressione dei regolatori

Le chat con agenti generativi sollevano timori di esposizione a contenuti inappropriati, suggerimenti fuorvianti o simulazioni relazionali che possono influenzare emotivamente gli adolescenti. Regolatori e associazioni di tutela dei minori chiedono trasparenza sugli algoritmi, limiti d’uso e meccanismi di controllo parentale effettivi.

In Unione Europea, il Digital Services Act impone obblighi stringenti alle piattaforme di grandi dimensioni, inclusa la valutazione dei rischi sistemici per la salute mentale dei minori e l’adozione di misure di mitigazione verificabili. Anche in USA e in diversi Paesi dell’area Asia-Pacifico sono allo studio norme specifiche sull’IA generativa.

Il blocco globale di Meta sui personaggi AI per gli under 18 rientra in questo quadro di autocontenimento strategico, pensato per ridurre l’esposizione legale e reputazionale dell’azienda, mentre prosegue lo sviluppo di strumenti di sicurezza, filtri semantici e sistemi di verifica dell’età più sofisticati.

Impatto su utenti, creator e mercato

La chiusura delle esperienze AI agli adolescenti modifica il modo in cui i giovanissimi vivranno le piattaforme social del gruppo, limitando l’accesso a funzioni sperimentali di intrattenimento, studio, supporto creativo e simulazione di personaggi. Creator e brand che stavano testando campagne basate su avatar conversazionali dovranno ripensare le strategie rivolte alla fascia under 18.

Per il mercato pubblicitario, il ridimensionamento delle interazioni AI con i minori può tradursi in un rallentamento nell’adozione di formati immersivi e personalizzati, ma riduce al tempo stesso il rischio di contestazioni regolatorie legate al profiling dei più giovani.

Nel medio periodo, la partita competitiva tra big tech si giocherà sulla capacità di offrire strumenti di IA avanzati, pur nel rispetto di cornici di sicurezza sempre più stringenti: chi riuscirà a conciliare innovazione, tutela dei dati e protezione dei minori potrà consolidare la propria posizione nelle classifiche di fiducia e autorevolezza online.

FAQ

D: Cosa ha deciso esattamente Meta per gli adolescenti?

R: Ha bloccato a livello globale l’accesso degli under 18 ai personaggi e alle esperienze conversazionali di intelligenza artificiale sulle proprie piattaforme.

D: Quali piattaforme del gruppo sono coinvolte?

R: Il blocco riguarda in particolare Facebook, Instagram e gli altri servizi consumer in cui sono integrati assistenti e avatar AI proprietari.

D: Perché l’azienda ha introdotto questa restrizione ora?

R: La scelta è legata all’aumento delle pressioni regolatorie sulla tutela dei minori e alla volontà di ridurre i rischi legali e reputazionali associati all’uso dell’IA generativa.

D: In che modo vengono verificati i limiti di età?

R: Il sistema utilizza le informazioni anagrafiche dell’account e controlli interni aggiuntivi per limitare l’accesso alle funzionalità AI ai soli maggiorenni registrati.

D: Quali rischi per i minori cercano di mitigare i regolatori?

R: Esposizione a contenuti inadatti, consigli non affidabili, dinamiche di dipendenza emotiva e possibili abusi nella profilazione pubblicitaria.

D: Cosa cambia per i creator che usavano i personaggi AI?

R: Le campagne e i format che includevano interazioni AI rivolte a adolescenti dovranno essere riprogettati, puntando su contenuti standard o su fasce d’età diverse.

D: Come si inserisce questa scelta nel quadro del Digital Services Act?

R: Contribuisce a dimostrare conformità alle richieste di mitigazione dei rischi per i minori previste dal DSA, riducendo potenziali contestazioni delle autorità europee.

D: Qual è la fonte giornalistica originale che ha riportato la notizia?

R: La notizia è stata inizialmente diffusa e approfondita da testate internazionali specializzate in tecnologia come Reuters e The Verge, riprese poi da media generalisti.