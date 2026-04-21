Meryl Streep guida il cast stellare del Diavolo veste Prada 2 a New York

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Il Diavolo veste Prada 2, reunion da record alla première di New York

Chi: il cast originale de Il Diavolo veste Prada, con le star Emily Blunt, Meryl Streep, Anne Hathaway, Stanley Tucci e le nuove arrivate Simone Ashley, Lady Gaga, Lucy Liu. Dove: al Lincoln Center di New York. Quando: world premiere del secondo capitolo, in uscita nelle sale italiane dal 29 aprile. Che cosa: una delle anteprime più affollate di celebrity degli ultimi anni, tra reunion storiche e momenti virali sul red carpet. Perché: il ritorno del cult diretto da David Frankel, a vent’anni di distanza, rilancia l’universo di Runway tra nostalgia, nuova trama top secret e forti aspettative commerciali e mediatiche.

In sintesi:

Reunion del cast originale a New York per la première mondiale del sequel.

Ritorno di Miranda, Andy, Nigel ed Emily con intrecci finora riservati.

Ingresso di Simone Ashley , Lady Gaga e Lucy Liu come guest star strategiche.

, e come guest star strategiche. Red carpet dominato da coppie celebri e momento virale di Lady Gaga.

Reunion del cast, trama e nuove star del sequel più atteso

Il red carpet del Lincoln Center ha sancito una delle reunion più iconiche del cinema recente: Emily Blunt, Meryl Streep, Anne Hathaway e Stanley Tucci immortalati in un abbraccio collettivo, immagine simbolo di un ritorno atteso vent’anni.

Nel sequel, Miranda Priestley guida ancora Runway insieme al direttore artistico Nigel Kipling, impegnati a salvare il magazine dalla crisi editoriale globale.

Andy Sachs riappare come giornalista affermata, mentre l’ex assistente Emily Charlton torna in scena con il ruolo, inedito, di antagonista determinata a ribaltare gli equilibri di potere.

La produzione mantiene la trama sotto stretto riserbo, puntando su un mix di nostalgia e attualità: il mondo dei media cartacei in difficoltà, l’impatto dei social e le nuove gerarchie nel fashion system.

Strategica la scelta di tre guest star ad alto valore di richiamo globale: Simone Ashley, simbolo della nuova generazione seriale internazionale, Lucy Liu, icona tra cinema e televisione, e Lady Gaga, che consolida il legame tra industria musicale, moda e cinema.

Proprio Lady Gaga è stata protagonista di un momento virale: dopo la caduta di un fotografo davanti a lei, si è fermata per chiedergli come stesse, un gesto di empatia che ha immediatamente catalizzato l’attenzione dei social.

Red carpet, coppie iconiche e impatto strategico per il franchise

La première ha confermato il peso del brand Il Diavolo veste Prada come piattaforma di visibilità globale per celebrity e fashion label.

In prima fila numerose coppie iconiche: i neogenitori Justin Theroux e Nicole Brydon Bloom; lo stilista Marc Jacobs con Char Defrancesco; Russell Wilson e Ciara; Barbara Palvin e Dylan Sprouse.

Un siparietto tenero ha coinvolto proprio Barbara Palvin e Dylan Sprouse, quando un fotografo ha chiamato l’attrice «Barbara Sprouse»: il sorriso rivolto al marito ha rapidamente conquistato i fan online.

Sul fronte glamour, molto fotografata la coppia formata da Emily Blunt e John Krasinski, sposati dal 2010 sul lago di Como e ancora tra le unioni più solide di Hollywood.

Tra gli altri ospiti, l’attrice Pauline Chalamet e le top model Ashley Graham, Winnie Harlow, Coco Rocha e Heidi Klum, a conferma del legame strutturale del franchise con l’industria della moda reale.

Per il mercato italiano, l’uscita del 29 aprile si colloca in una finestra distributiva strategica, con aspettative elevate sia al botteghino sia in termini di copertura mediatica e di engagement su Google News e Discover, spinte dall’effetto nostalgia, dalla curiosità sulla nuova trama e dall’appeal intergenerazionale del cast.

FAQ

Quando esce Il Diavolo veste Prada 2 in Italia?

Il film arriva nelle sale italiane dal 29 aprile, con distribuzione tradizionale in cinema e programmazione concentrata sulla stagione primaverile.

Chi torna nel cast originale di Il Diavolo veste Prada 2?

Sono confermati Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci e Nigel Kipling, ricomponendo il nucleo creativo del primo capitolo.

Quali sono le nuove guest star del sequel?

Le nuove guest star annunciate sono Simone Ashley, Lady Gaga e Lucy Liu, inserite in ruoli chiave ancora non svelati.

Dove si è svolta la première mondiale del film?

La première mondiale si è svolta al Lincoln Center di New York, con un red carpet particolarmente affollato di attori, modelle e designer.

Da quali fonti sono state ricavate le informazioni su questo evento?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.