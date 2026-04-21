michele ficara porta a porta bruno vespa sky tg 24

Direttore Editoriale  della testata Assodigitale® è Michele Ficara Manganelli. Assodigitale è una testata editoriale storica del settore Tecnologia & Finanza pubblicata esclusivamente online dal 2004 con oltre 20 anni di vita.

#Assodigitale. – Assodigitale News Magazine Tech & Fintech pubblica (senza periodicità) notizie, guide al consumo ed approfondimenti sul mondo finanziario + tecnologico a 360 gradi con particolare attenzione agli ambiti Startup, AI, Blockchain, Metaverse, Crypto, Svapo e Lifestyle.
Assodigitale® è un marchio registrato worldwide. © COPYRIGHT 2024

Meryl Streep guida il cast stellare del Diavolo veste Prada 2 a New York

Meryl Streep guida il cast stellare del Diavolo veste Prada 2 a New York

Il Diavolo veste Prada 2, reunion da record alla première di New York

Chi: il cast originale de Il Diavolo veste Prada, con le star Emily Blunt, Meryl Streep, Anne Hathaway, Stanley Tucci e le nuove arrivate Simone Ashley, Lady Gaga, Lucy Liu. Dove: al Lincoln Center di New York. Quando: world premiere del secondo capitolo, in uscita nelle sale italiane dal 29 aprile. Che cosa: una delle anteprime più affollate di celebrity degli ultimi anni, tra reunion storiche e momenti virali sul red carpet. Perché: il ritorno del cult diretto da David Frankel, a vent’anni di distanza, rilancia l’universo di Runway tra nostalgia, nuova trama top secret e forti aspettative commerciali e mediatiche.

In sintesi:

  • Reunion del cast originale a New York per la première mondiale del sequel.
  • Ritorno di Miranda, Andy, Nigel ed Emily con intrecci finora riservati.
  • Ingresso di Simone Ashley, Lady Gaga e Lucy Liu come guest star strategiche.
  • Red carpet dominato da coppie celebri e momento virale di Lady Gaga.

Reunion del cast, trama e nuove star del sequel più atteso

Il red carpet del Lincoln Center ha sancito una delle reunion più iconiche del cinema recente: Emily Blunt, Meryl Streep, Anne Hathaway e Stanley Tucci immortalati in un abbraccio collettivo, immagine simbolo di un ritorno atteso vent’anni.
Nel sequel, Miranda Priestley guida ancora Runway insieme al direttore artistico Nigel Kipling, impegnati a salvare il magazine dalla crisi editoriale globale.

Andy Sachs riappare come giornalista affermata, mentre l’ex assistente Emily Charlton torna in scena con il ruolo, inedito, di antagonista determinata a ribaltare gli equilibri di potere.

La produzione mantiene la trama sotto stretto riserbo, puntando su un mix di nostalgia e attualità: il mondo dei media cartacei in difficoltà, l’impatto dei social e le nuove gerarchie nel fashion system.
Strategica la scelta di tre guest star ad alto valore di richiamo globale: Simone Ashley, simbolo della nuova generazione seriale internazionale, Lucy Liu, icona tra cinema e televisione, e Lady Gaga, che consolida il legame tra industria musicale, moda e cinema.

Proprio Lady Gaga è stata protagonista di un momento virale: dopo la caduta di un fotografo davanti a lei, si è fermata per chiedergli come stesse, un gesto di empatia che ha immediatamente catalizzato l’attenzione dei social.

Red carpet, coppie iconiche e impatto strategico per il franchise

La première ha confermato il peso del brand Il Diavolo veste Prada come piattaforma di visibilità globale per celebrity e fashion label.
In prima fila numerose coppie iconiche: i neogenitori Justin Theroux e Nicole Brydon Bloom; lo stilista Marc Jacobs con Char Defrancesco; Russell Wilson e Ciara; Barbara Palvin e Dylan Sprouse.

Un siparietto tenero ha coinvolto proprio Barbara Palvin e Dylan Sprouse, quando un fotografo ha chiamato l’attrice «Barbara Sprouse»: il sorriso rivolto al marito ha rapidamente conquistato i fan online.

Sul fronte glamour, molto fotografata la coppia formata da Emily Blunt e John Krasinski, sposati dal 2010 sul lago di Como e ancora tra le unioni più solide di Hollywood.
Tra gli altri ospiti, l’attrice Pauline Chalamet e le top model Ashley Graham, Winnie Harlow, Coco Rocha e Heidi Klum, a conferma del legame strutturale del franchise con l’industria della moda reale.

Per il mercato italiano, l’uscita del 29 aprile si colloca in una finestra distributiva strategica, con aspettative elevate sia al botteghino sia in termini di copertura mediatica e di engagement su Google News e Discover, spinte dall’effetto nostalgia, dalla curiosità sulla nuova trama e dall’appeal intergenerazionale del cast.

FAQ

Quando esce Il Diavolo veste Prada 2 in Italia?

Il film arriva nelle sale italiane dal 29 aprile, con distribuzione tradizionale in cinema e programmazione concentrata sulla stagione primaverile.

Chi torna nel cast originale di Il Diavolo veste Prada 2?

Sono confermati Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci e Nigel Kipling, ricomponendo il nucleo creativo del primo capitolo.

Quali sono le nuove guest star del sequel?

Le nuove guest star annunciate sono Simone Ashley, Lady Gaga e Lucy Liu, inserite in ruoli chiave ancora non svelati.

Dove si è svolta la première mondiale del film?

La première mondiale si è svolta al Lincoln Center di New York, con un red carpet particolarmente affollato di attori, modelle e designer.

Da quali fonti sono state ricavate le informazioni su questo evento?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

Redazione Assodigitale Avatar

Redazione Assodigitale

La Redazione di Assodigitale Phd, MBA, CPA

Il team editoriale di Assodigitale coordina la pubblicazione di notizie, analisi e approfondimenti quotidiani dal mondo dell'innovazione, della tecnologia e dei mercati digitali.

Questo account raccoglie i contributi storici della testata, i comunicati stampa certificati e le inchieste collettive curate dai nostri giornalisti e analisti.

Fondata per esplorare l'impatto della trasformazione digitale sulla società e sull'economia, la Redazione di Assodigitale si impegna a fornire un'informazione accurata, indipendente e verificata, seguendo rigorosi standard deontologici e di fact-checking per garantire ai lettori una visione chiara ed esperta del futuro tecnologico."

Per tutte le vostre esigenze editoriali e per proporci progetti speciali di Branded Content oppure per inviare alla redazione prodotti per recensioni e prove tecniche potete contattarci direttamente scrivendo alla redazione : CLICCA QUI

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
redazione@assodigitale.it
LinkedIn Instagram YouTube
Fact Checked & Editorial Guidelines

Our Fact Checking Process

We prioritize accuracy and integrity in our content. Here's how we maintain high standards:

  1. Expert Review: All articles are reviewed by subject matter experts.
  2. Source Validation: Information is backed by credible, up-to-date sources.
  3. Transparency: We clearly cite references and disclose potential conflicts.
Reviewed by: Subject Matter Experts

Our Review Board

Our content is carefully reviewed by experienced professionals to ensure accuracy and relevance.

  • Qualified Experts: Each article is assessed by specialists with field-specific knowledge.
  • Up-to-date Insights: We incorporate the latest research, trends, and standards.
  • Commitment to Quality: Reviewers ensure clarity, correctness, and completeness.

Look for the expert-reviewed label to read content you can trust.

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla redazione.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la redazione.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 

⚡ Cached with atec Page Cache