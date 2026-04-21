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Shiva accusa Fedez e solleva dubbi sulla pistola mai ritrovata

Shiva accusa Fedez e solleva dubbi sulla pistola mai ritrovata

Shiva a Belve, tra successo, carcere e accuse a Fedez

Il rapper Shiva, oggi in vetta alla classifica Fimi con l’album “Vangelo”, racconta a Francesca Fagnani a Belve il proprio percorso umano e giudiziario.
Dallo sparo che l’ha portato in carcere alla paternità vissuta dietro le sbarre, fino alle critiche a Fedez per il mancato sostegno pubblico, l’artista ricostruisce la sua storia recente.
La puntata, in onda stasera su Rai 2, offre dettagli inediti sul caso di tentato omicidio del 2023 e sulle conseguenze personali e professionali per uno dei protagonisti della nuova scena rap italiana.

In sintesi:

  • Shiva a Belve ripercorre l’infanzia dedicata alla musica e la carriera rap.
  • Ricostruita la sparatoria del 2023 e il patteggiamento per tentato omicidio.
  • Il rapper si commuove ricordando la nascita del figlio mentre era in carcere.
  • Critiche a Fedez per il mancato sostegno nel momento giudiziario più difficile.

La sparatoria del 2023, il processo e le ombre sulla pistola

Nel confronto con Francesca Fagnani, Shiva ricostruisce l’agguato subito nel 2023 e la successiva sparatoria che lo ha portato all’arresto per tentato omicidio.
Secondo l’accusa, il rapper fu aggredito da due ragazzi e reagì impugnando una pistola, ferendoli alle gambe. Dopo il patteggiamento, ha ottenuto una riduzione della pena e la libertà con obbligo di firma.
La giornalista incalza sugli aspetti rimasti poco chiari: l’arma non è mai stata trovata. Alla domanda sulla sorte della pistola, Shiva replica con un sorriso: “Non ne ho idea”.

Fagnani chiede perché farla sparire e se l’arma, con matricola abrasa, fosse stata usata per altri reati. Shiva sostiene: “No, era pulita”.
Nel fascicolo compare anche il ritrovamento di un silenziatore in un cespuglio. Alla domanda diretta, il rapper prima ammette, poi tentenna: “Sì, cioè… non lo so”, spingendo la conduttrice a chiosare: “Vabbè, l’ha detto”.

La paternità dal carcere e lo scontro a distanza con Fedez

La parte più emotiva dell’intervista riguarda la nascita del primo figlio mentre Shiva era in carcere. L’artista spiega che il permesso per assistere al parto non è stato concesso: “Non mi hanno accettato il permesso. Di solito si accettano anche in casi di reati più gravi”.
Racconta il momento in cui, dalla cella, ha capito che il bambino era nato: “Quando ho sentito i fuochi ho pianto tantissimo”. La paternità si intreccia con una biografia segnata dall’assenza del padre: “Nella vita cosa era giusto o sbagliato l’ho dovuto capire da solo. E per capirlo ho dovuto sbagliare”.

Sul piano pubblico, Shiva affronta anche il tema del mancato sostegno da parte di Fedez durante la campagna #freeshiva.
Il rapper ricorda che Fedez, in una puntata di Muschio Selvaggio, lesse sue rime definite misogine mentre lui era sotto processo: il Gip che lo interrogava era donna, circostanza che, secondo Shiva, lo avrebbe messo in ulteriore difficoltà.

Alla replica di Francesca Fagnani“Però non è mica colpa di Fedez che l’ha lette, nel caso colpa sua che le ha scritte”Shiva risponde con amarezza: “Fedez non si è mai esposto su di me e l’unica volta che lo ha fatto è stato nel momento più critico della mia carriera… Mi ha danneggiato”.
Il contrasto tra i due evidenzia una frattura interna alla scena rap italiana, tra solidarietà di facciata e responsabilità reali nell’uso mediatico dei contenuti, soprattutto quando incidono su procedimenti giudiziari in corso.
La storia del rapper, oggi al primo posto con “Vangelo”, resta segnata dal dualismo fra ascesa artistica e vicende giudiziarie ancora vive nell’opinione pubblica.

FAQ

Chi è Shiva e perché è al centro dell’attenzione mediatica?

Shiva è un rapper milanese, primo in classifica Fimi con “Vangelo”, recentemente condannato per tentato omicidio dopo una sparatoria nel 2023.

Cosa è successo nella sparatoria che ha coinvolto Shiva nel 2023?

Nel 2023, Shiva è stato aggredito da due ragazzi e ha sparato alle loro gambe. È stato arrestato, ha patteggiato ed è stato condannato per tentato omicidio.

Qual è la situazione giudiziaria attuale di Shiva?

Attualmente, Shiva ha ottenuto una riduzione di pena tramite patteggiamento ed è in libertà con obbligo di firma, dopo la condanna per tentato omicidio.

Perché Shiva critica Fedez nell’intervista a Belve?

Shiva critica Fedez perché non ha aderito a #freeshiva e, secondo lui, lo ha danneggiato leggendo sue rime misogine durante il processo.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo su Shiva?

Questo articolo deriva da una elaborazione congiunta di contenuti Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborati dalla nostra Redazione.

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