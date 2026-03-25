Home / EDITORE3 / Mercato auto europee in rallentamento, ma le immatricolazioni elettriche continuano a crescere

Auto europee 2026, elettriche e ibride sorpassano benzina e diesel

Nel bimestre gennaio-febbraio 2026 il mercato auto dell’Unione Europea resta in calo, ma accelera la trasformazione tecnologica. Secondo i dati ufficiali ACEA, le immatricolazioni complessive di nuove vetture UE scendono dell’1,2% rispetto al 2025, mentre cresce in modo netto il peso di elettriche, ibride e plug-in hybrid.

La quota delle auto elettriche a batteria (BEV) sale al 18,8%, le full hybrid raggiungono il 38,7% e le plug-in il 9,8%, comprimendo benzina e diesel al 30,6% complessivo.

L’Europa consolida così un nuovo equilibrio industriale e di domanda: la debolezza dei volumi complessivi convive con una transizione strutturale verso motorizzazioni a minore impatto emissivo, trainata in particolare da Italia, Spagna, Francia e Germania con intensità differenti.

In sintesi:

Immatricolazioni auto UE in calo dell’1,2% nel bimestre gennaio-febbraio 2026.

Elettriche a batteria al 18,8% del mercato, ibride al 38,7%, plug-in al 9,8%.

Benzina e diesel crollano al 30,6% complessivo, con flessioni a doppia cifra.

Forti differenze nazionali: Francia e Germania trainano le BEV, Italia le ibride.

Numeri ACEA: come cambia davvero il mix dell’auto in Europa

I dati ACEA indicano nel bimestre 312.369 BEV immatricolate nell’UE.

Il 61% di questo volume si concentra in quattro mercati chiave: in Francia le elettriche crescono del 38,5%, in Germania del 26,3%, mentre Belgio e Paesi Bassi registrano cali rispettivamente dell’11% e del 34,9%.

Le ibride full hybrid restano il baricentro della domanda: 643.898 unità, pari al 38,7% del mercato. Italia e Spagna guidano la crescita con +29,5% e +13,4%, mentre la Germania è quasi piatta (+1,1%) e la Francia arretra del 3,9%.

Ottimo il passo delle plug-in hybrid: 162.751 immatricolazioni, corrispondenti al 9,8% del mercato. Spiccano Italia (+116,1%), Spagna (+71,5%) e Germania (+23,8%), confermando la rilevanza di una traiettoria tecnologicamente graduale nella decarbonizzazione.

Le auto a benzina crollano del 23,3% a 374.774 unità, riducendo la quota al 22,5% (dal 29% 2025): Francia –48,5%, Germania –22,8%, Spagna –20,8%, Italia –18,6%.

Il diesel prosegue la discesa con un –17,7% e quota all’8,1%.

Nel complesso, benzina e diesel insieme si fermano al 30,6%, contro il 38,7% di un anno prima: il sorpasso strutturale delle motorizzazioni alternative è ormai consolidato e rende sempre meno probabile un ritorno agli equilibri pre-transizione.

Prospettive: verso un mercato a maggioranza ibrida ed elettrica

Il quadro delineato da ACEA evidenzia un’Europa ancora fragile nei volumi ma decisamente avanzata nel cambio di paradigma motoristico.

La combinazione di normative ambientali, politiche industriali nazionali e incentivi fiscali sta spostando stabilmente la domanda verso elettriche, ibride e plug-in.

Nel breve periodo è plausibile un’ulteriore erosione delle quote di benzina e diesel, mentre le full hybrid sembrano destinate a rimanere l’opzione “ponte” preferita dalle famiglie europee, in attesa di infrastrutture di ricarica e prezzi BEV più competitivi.

FAQ

Qual è oggi la quota di auto elettriche in Europa?

Attualmente la quota di auto elettriche a batteria nell’Unione Europea è pari al 18,8% delle immatricolazioni registrate nel bimestre gennaio-febbraio 2026.

Le auto ibride sono la tecnologia più scelta in UE?

Sì, le ibride full hybrid rappresentano la fetta maggiore del mercato: 38,7% di quota e 643.898 vetture immatricolate nel bimestre 2026 considerato.

Che fine stanno facendo diesel e benzina nel mercato UE?

Attualmente benzina e diesel sono in netto declino: sommate arrivano solo al 30,6% del mercato, contro il 38,7% del 2025.

Quali Paesi guidano la crescita delle auto elettriche?

Nel bimestre 2026 emergono Francia (+38,5% BEV) e Germania (+26,3%) come principali traini della domanda elettrica nell’Unione Europea.

Da quali fonti sono stati elaborati questi dati sul mercato auto?

I dati e le analisi derivano da una elaborazione congiunta di contenuti Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla nostra Redazione.