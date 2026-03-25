Home / SPETTACOLI & CINEMA / Daredevil Rinascita 2 spiega l’esclusione di Punisher dai nuovi episodi

Perché Punisher non appare in Daredevil: Rinascita 2

L’assenza di Frank Castle, alias The Punisher, interpretato da Jon Bernthal, nella seconda stagione di Daredevil: Rinascita dei Marvel Studios, ambientata a New York e distribuita su Disney+ nel 2026, ha sorpreso i fan.

La scelta, confermata dall’attore Vincent D’Onofrio sui social, non dipende da motivi narrativi ma da precise esigenze produttive del Marvel Cinematic Universe televisivo.

Bernthal, infatti, è stato impegnato in due progetti paralleli: lo speciale standalone The Punisher: One Last Kill e la partecipazione a Spider-Man: Brand New Day.

La strategia Marvel punta così a separare, almeno temporaneamente, gli archi narrativi del Punitore e di Matt Murdock, concentrando Daredevil sulla guerra totale contro Wilson Fisk e preparando in parallelo il rilancio autonomo di Frank Castle nell’universo seriale.

In sintesi:

Jon Bernthal è assente in Daredevil: Rinascita 2 per impegni su due produzioni Marvel parallele.

Lo speciale Disney+ The Punisher: One Last Kill arriva in streaming il 12 maggio 2026.

Daredevil: Rinascita 2 punta sulla guerra politica e criminale tra Matt Murdock e Wilson Fisk.

Lo speciale sul Punitore si ispira al celebre arco a fumetti Welcome Back, Frank.

Come Marvel ha riorganizzato Punisher tra serie e speciali

Già durante la produzione della prima stagione di Daredevil: Rinascita, l’uso di Frank Castle era stato oggetto di valutazioni continue.

Il personaggio era stato inserito solo in due episodi, incluso il finale, con una scena post‑crediti in cui affrontava la Task Force Anti‑Vigilanti di Wilson Fisk e riusciva a fuggire.

Alla domanda di un fan su X riguardo all’assenza di Punisher nella seconda stagione, Vincent D’Onofrio ha chiarito che la causa è l’agenda di Jon Bernthal, impegnato nello speciale televisivo del Punisher per Disney+ e contemporaneamente in Spider-Man: Brand New Day.

“Se John non fosse stato impegnato a girare il suo film di un’ora sul Punisher e a frequentare quell’insetto, avremmo sicuramente voluto che si unisse a noi nella seconda stagione. Tuttavia, ha avuto una meravigliosa opportunità di dedicarsi ad altri progetti e, per quanto mi riguarda, non vedo l’ora di vederlo in quelli”, ha scritto l’attore.

La decisione inserisce Punisher in una traiettoria autonoma, preservando la sua centralità in prodotti dedicati e lasciando a Daredevil il focus sulla trasformazione politica di Fisk.

The Punisher: One Last Kill e il futuro dei vigilanti Marvel

The Punisher: One Last Kill debutterà in streaming su Disney+ il 12 maggio 2026, in contemporanea con il finale di stagione di Daredevil: Rinascita 2, in una chiara mossa di programmazione coordinata.

Le riprese si sono concluse nel 2025 e i leak dal set mostrano Frank Castle in scontro diretto con Ma Gnucci e la sua famiglia criminale, confermando il richiamo all’arco fumettistico Welcome Back, Frank, uno dei più iconici del personaggio.

Nel frattempo, in Daredevil: Rinascita 2, la “battaglia per l’anima di New York” si radicalizza: il sindaco Wilson Fisk schiaccia la città mentre dà la caccia al vigilante di Hell’s Kitchen.

Tornano Charlie Cox, Deborah Ann Woll, Ayelet Zurer, Wilson Bethel, Margarita Levieva e soprattutto Krysten Ritter come Jessica Jones, affiancati dal nuovo antagonista interpretato da Matthew Lillard, il misterioso Mr. Charles.

La scelta di separare Daredevil e Punisher oggi potrebbe preparare, in prospettiva, un crossover più mirato e narrativamente denso tra i vigilanti urbani Marvel.

FAQ

Perché The Punisher non è in Daredevil: Rinascita 2?

La sua assenza è dovuta agli impegni di Jon Bernthal nello speciale The Punisher: One Last Kill e in Spider-Man: Brand New Day, che hanno reso impossibile conciliare i calendari.

Quando esce The Punisher: One Last Kill su Disney+?

Lo speciale The Punisher: One Last Kill sarà disponibile in streaming su Disney+ dal 12 maggio 2026, in contemporanea con il finale di Daredevil: Rinascita 2.

A quali fumetti si ispira The Punisher: One Last Kill?

Lo speciale si ispira in modo dichiarato a Welcome Back, Frank (2000), una delle saghe più apprezzate del Punitore, incentrata sul conflitto con Ma Gnucci.

Chi torna nel cast di Daredevil: Rinascita 2?

Tornano Charlie Cox, Vincent D’Onofrio, Deborah Ann Woll, Ayelet Zurer, Wilson Bethel, Margarita Levieva e Krysten Ritter, con Matthew Lillard nuovo arrivo.

Da dove provengono le informazioni su Daredevil e Punisher?

Le informazioni derivano da una elaborazione giornalistica basata congiuntamente su fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.