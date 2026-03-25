Home / EDITORE3 / Meloni rivendica conti pubblici in sicurezza con nuovo approccio alla gestione fiscale

Meloni rilancia la riforma fiscale: fiducia tra Stato e cittadini

Chi: la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e l’Agenzia delle Entrate.

Che cosa: nuovo rapporto fiscale basato su fiducia, collaborazione e riforma strutturale del sistema tributario.

Dove: alla Camera dei deputati, in occasione dei 25 anni dell’Agenzia delle Entrate.

Quando: il 25 marzo, nel corso della celebrazione ufficiale dell’anniversario dell’Agenzia.

Perché: per illustrare risultati, obiettivi e impatto della riforma fiscale su conti pubblici, imprese e famiglie italiane.

In sintesi:

Nuovo patto fiscale: colpire gli evasori, aiutare chi è in difficoltà ma vuole pagare.

Conti pubblici: deficit ridotto, tasse alleggerite con taglio cuneo fiscale e Irpef.

Riforma fiscale: 18 decreti, 6 testi unici, in arrivo il nuovo codice tributario.

Obiettivo finale: sistema fiscale più giusto, veloce, trasparente e alleato dei contribuenti.

Obiettivi, numeri e architettura della riforma fiscale del Governo

Nel videomessaggio alla celebrazione dei 25 anni dell’Agenzia delle Entrate, Giorgia Meloni definisce la linea del Governo: *“sanzionare chi vuole fare il furbo, aiutare chi è onesto ma in difficoltà”*. L’esecutivo punta a un fisco percepito come servizio, non solo come apparato di controllo.

La presidente del Consiglio rivendica una politica di bilancio che concentra le risorse “sulle priorità degli italiani”. Secondo Meloni, questo approccio ha consentito di “riportare i conti dello Stato in ordine e di ridurre significativamente il deficit”, mantenendo al contempo misure espansive su lavoro e redditi.

Tra i capitoli rivendicati: taglio del cuneo fiscale, riduzione dell’Irpef, difesa del potere d’acquisto dei salari e incentivi per chi crea occupazione in Italia. L’asse portante è però la riforma fiscale organica, “attesa da oltre mezzo secolo”. Finora sono stati varati 18 decreti legislativi e 6 testi unici; il Governo annuncia di essere “in dirittura d’arrivo” per il nuovo codice tributario, chiamato a riordinare in modo sistematico un quadro normativo giudicato frammentato e stratificato.

Verso un fisco alleato di famiglie e imprese

In chiusura, Giorgia Meloni fissa il perimetro politico dell’intervento: *“consegnare agli italiani un sistema fiscale più giusto, più veloce, più trasparente”*. L’orizzonte è un fisco “alleato” di cittadini, famiglie e imprese, non solo strumento di prelievo.

La sfida, anche in chiave europea e di sostenibilità del debito, sarà conciliare disciplina dei conti pubblici, riduzione della pressione fiscale effettiva e semplificazione amministrativa. Il nuovo codice tributario diventa così banco di prova della capacità del Governo di trasformare i principi annunciati in norme semplici, stabili e applicabili, condizione decisiva per la fiducia reciproca tra Stato e contribuenti e per l’attrattività del sistema Italia.

FAQ

Cosa intende Meloni per nuovo rapporto tra Stato e cittadini sul fisco?

Meloni parla di un fisco basato su fiducia e collaborazione: punire chi evade consapevolmente, sostenere chi è onesto ma temporaneamente in difficoltà economica.

Quali risultati rivendica il Governo sui conti pubblici e sulle tasse?

Il Governo afferma di aver ridotto significativamente il deficit, tagliato il cuneo fiscale, abbassato l’Irpef e difeso il potere d’acquisto dei salari.

A che punto è l’attuazione della riforma fiscale annunciata?

L’attuazione è avanzata: risultano approvati 18 decreti legislativi e 6 testi unici, mentre il codice tributario è in fase conclusiva.

Cosa cambierà per famiglie e imprese con il nuovo sistema fiscale?

La riforma punta a un fisco più rapido, trasparente e prevedibile, con minore complessità normativa e incentivi più chiari per lavoro e investimento.

Quali sono le fonti informative utilizzate per questo articolo di approfondimento?

L’articolo deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla Redazione.