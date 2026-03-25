Home / PRODOTTI / Hisense ridefinisce il comfort domestico con soluzioni AI avanzate presentate a MCE

Hisense presenta Air Master e nuove soluzioni green a MCE 2026

Alla fiera MCE – Mostra Convegno Expocomfort 2026 di Milano, fino al 27 marzo, Hisense introduce Air Master, nuovo sistema di climatizzazione intelligente per residenziale e terziario.

Nel padiglione 05, stand S29/U18, l’azienda propone cinque scenari esperienziali che mostrano come intelligenza artificiale, efficienza energetica e qualità dell’aria possano migliorare concretamente comfort e sostenibilità.

La strategia, spiegata da Marco Bandera, HVAC Sales Director di Hisense, mira a rendere l’innovazione intuitiva e accessibile, integrando funzioni avanzate in soluzioni facili da usare e adatte alle esigenze reali del mercato italiano.

In sintesi:

Hisense presenta a Milano il nuovo sistema di climatizzazione intelligente Air Master .

. Focus su AI, comfort personalizzato, qualità dell’aria e classe energetica A+++.

Nuove pompe di calore R290 e sistemi All-in-One per residenziale e terziario.

Experience stand con corsi su AI, spettacoli sportivi e showcooking siciliano.

Il percorso espositivo dello stand Hisense è organizzato in cinque scenari che mettono al centro l’esperienza d’uso: abitazioni, ristrutturazioni, edifici commerciali, strutture ricettive e applicazioni industriali.

Ogni area collega la componente impiantistica a esigenze misurabili: comfort termico, aria sana, consumi monitorabili, integrazione con smart home e piattaforme BMS.

L’obiettivo è mostrare come climatizzazione, pompe di calore e sistemi modulari possano accompagnare la transizione energetica italiana, con soluzioni scalabili, compatibili con gli impianti esistenti e già allineate alle normative europee su efficienza e refrigeranti a minor impatto climatico.

Air Master, pompe di calore R290 e sistemi modulari per edifici efficienti

Cuore dell’offerta è Air Master, un sistema che supera il concetto di semplice condizionatore connesso.

Il sensore intelligente Smart Eye Pro rileva presenza, posizione e movimento delle persone, insieme alla temperatura percepita, modulando automaticamente direzione e intensità del flusso d’aria.

Il sistema Multi Angle Airflow distribuisce l’aria in modo uniforme, evitando getti diretti fastidiosi e garantendo temperatura omogenea in tutto l’ambiente.

Air Master gestisce in combinata temperatura e umidità, parametro cruciale per il benessere indoor nelle mezze stagioni.

Sul fronte della qualità dell’aria, integra tecnologia HI-NANO, trattamenti antibatterici e funzione Dual Self-Cleaning, riducendo la necessità di interventi manuali di manutenzione ordinaria.

Il comfort diventa così “invisibile”: costante, automatico, poco invasivo nella vita quotidiana.

In termini energetici, Air Master raggiunge la classe A+++, aspetto decisivo in un contesto di bollette strutturalmente elevate per le famiglie italiane.

La silenziosità fino a 18 dB(A) lo rende adatto alle camere da letto, mentre Wi‑Fi integrato, controllo da remoto e compatibilità con i principali assistenti vocali assicurano l’integrazione con gli ecosistemi smart home esistenti.

La logica è quella sintetizzata allo stand: *non è l’utente ad adattarsi alla macchina, ma la macchina che impara a leggere i bisogni dell’utente*.

Sul fronte Air to Water, Hisense espone Hi-Therma Monoblocco R290, pompa di calore che utilizza il refrigerante naturale R290, con classe A+++ e minori emissioni di CO₂.

L’unità può produrre acqua fino a 75°C senza resistenza elettrica ausiliaria, risultando adatta sia a impianti radianti moderni sia a ristrutturazioni con radiatori tradizionali.

Sono presenti funzioni smart per monitoraggio in tempo reale di consumi ed emissioni, aggiornamenti OTA e integrazione con Alexa Smart Home.

Per il residenziale, la serie Multi Function II con gas R32 offre un sistema All-in-One capace di gestire raffrescamento estivo, riscaldamento tramite climatizzatore, impianti a pavimento o radiatori e produzione di acqua calda sanitaria.

Una sola piattaforma impiantistica riduce ingombri tecnici, complessità progettuale e costi di installazione.

Per il settore professionale, i chiller modulari Hi-Mod VD-EH Series, con refrigerante R32 e tecnologia DC Inverter, sono collegabili in cascata fino a sedici unità.

La modularità risponde alla variabilità dei carichi reali di hotel, uffici e siti industriali, ottimizzando consumi e continuità di servizio.

Sono previste funzioni di sbrinamento auto-apprendente, protezione antigelo automatica e piena integrazione con piattaforme BMS per la gestione centralizzata.

L’insieme delle soluzioni presentate a MCE 2026 conferma il posizionamento di Hisense come player tecnologico orientato a efficienza, comfort personalizzato e riduzione dell’impatto ambientale degli edifici.

Esperienza in stand, engagement e formazione su intelligenza artificiale

Lo stand Hisense a MCE 2026 va oltre l’esposizione prodotti, puntando su engagement e formazione per operatori e pubblico generalista.

Nel calendario sono previsti corsi dedicati all’intelligenza artificiale tenuti da The Vortex e Mint, con la partecipazione di Nicola Mauri e Andrea Boscaro, per approfondire applicazioni concrete dell’AI nel comfort domestico.

Accanto ai contenuti tecnici, l’azienda propone esibizioni live della Fastfoot Crew, team internazionale di football freestyler già attivo in eventi UEFA EURO e FIFA World Cup, e sessioni di showcooking siciliano firmate Muddica con lo chef Adriano Egitto.

All’ingresso, una postazione Avatar consente ai visitatori di creare il proprio personaggio sportivo in divisa vintage, stampato sul porta badge.

Chi completa il Customer Journey Tour, raccogliendo le spillette dei cinque scenari, riceve una stampa personalizzata ispirata alle azioni iconiche dei Mondiali di calcio.

Questa combinazione di tecnologia, formazione e intrattenimento mira a consolidare la relazione di Hisense con il mercato italiano, parlando contemporaneamente a progettisti, installatori e visitatori curiosi.

FAQ

Cosa distingue Air Master dai climatizzatori tradizionali?

Air Master utilizza Smart Eye Pro e Multi Angle Airflow per adattare automaticamente flusso d’aria, temperatura e umidità alla presenza reale delle persone.

Air Master è compatibile con gli assistenti vocali domestici?

Sì, Air Master offre Wi‑Fi integrato, controllo da remoto via app e compatibilità con i principali assistenti vocali, inclusi ecosistemi smart home consolidati.

Per quali impianti è adatta la pompa di calore Hi-Therma Monoblocco R290?

Hi-Therma Monoblocco R290 è adatta sia a nuovi impianti radianti sia a ristrutturazioni con radiatori, grazie all’acqua fino a 75°C senza resistenza elettrica.

I chiller modulari Hi-Mod VD-EH Series sono scalabili per grandi edifici?

Sì, i chiller Hi-Mod VD-EH Series possono essere collegati fino a sedici unità in cascata, garantendo flessibilità, continuità di servizio e integrazione con sistemi BMS.

Quali sono le fonti informative utilizzate per questo articolo?

L’articolo è stato elaborato sulla base di una rielaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.