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Meloni replica sul referendum a Mentana e richiama il passato voto di Fratelli d’Italia rispetto al M5S

Meloni replica sul referendum a Mentana e richiama il passato voto di Fratelli d’Italia rispetto al M5S

Meloni chiude la campagna sul referendum giustizia e rilancia la sfida

Chi: la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intervistata dal direttore del TgLa7 Enrico Mentana.
Che cosa: chiusura della campagna per il referendum sulla giustizia, presentato come scelta tra immobilismo e riformismo.
Dove: allo Speciale TgLa7, in diretta nazionale televisiva.

Quando: alla vigilia del voto del 22 e 23 marzo.
Perché: per sostenere una riforma imperniata su responsabilità, meritocrazia e separazione delle carriere, e respingere l’accusa di “deriva illiberale”.

In sintesi:

  • Meloni presenta il referendum giustizia come scelta tra conservazione e modernizzazione del sistema.
  • La premier rivendica il carattere trasversale della riforma, oltre destra e sinistra.
  • Collegati alla riforma i casi Garlasco e “famiglia nel bosco”, tra ideologia e negligenza.
  • Nessun contraccolpo di governo previsto, anche in caso di vittoria del no.

La strategia di Meloni: riforma, responsabilità e scontro sulle carriere

Giorgia Meloni incardina l’appello al voto su un messaggio identitario: il referendum è definito come “sfida tra chi vuole che le cose rimangano identiche e chi vuole guardare avanti”. L’obiettivo dichiarato è consegnare ai figli “una nazione più moderna, migliore”.

Per svincolare il tema dallo scontro ideologico, la premier richiama magistrati come Barbera e Di Pietro, ricordando che non provengono dalla sua area politica ma sostengono la riforma. È l’argomento chiave per sostenere che non si tratti di un intervento “di destra o di sinistra”.

La presidente del Consiglio rievoca inoltre il precedente del taglio dei parlamentari, votato con il Movimento 5 Stelle, come esempio di coerenza riformatrice. Il messaggio implicito: usare il referendum solo come arma contro il governo è un errore politico e istituzionale.

Al centro del merito, Meloni lega la riforma ai casi Garlasco e “famiglia nel bosco”, denunciando un mix di approccio ideologico e negligenza nei provvedimenti giudiziari: allontanare i bambini sarebbe, in questi casi, “la scelta più facile”.

Per rispondere alle accuse di “deriva illiberale”, la premier esibisce una mappa europea sulla separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri, rivendicando una posizione “europeista”. Se prevalesse il no, avverte, il segnale sarebbe che in Italia “non si possono cambiare le cose”.

Quanto agli equilibri politici, Meloni esclude contraccolpi per l’esecutivo: la maggioranza è definita “solida”, a differenza di opposizioni divise, dove alcuni esponenti sostengono apertamente il sì.

Le conseguenze politiche future e il messaggio agli elettori

Per il governo, il referendum sulla giustizia diventa un banco di prova simbolico più che numerico: un termometro sul consenso alle riforme strutturali. Una vittoria del sì rafforzerebbe la narrazione di un esecutivo determinato a modernizzare il sistema.

Un’affermazione del no, pur senza effetti immediati sulla stabilità della maggioranza, consoliderebbe invece le resistenze interne al mondo giudiziario e politico, rallentando il cantiere delle riforme. In ogni caso, il voto del 22 e 23 marzo rischia di ridefinire per anni il perimetro del rapporto tra magistratura, politica e opinione pubblica.

FAQ

Cosa prevede il referendum sulla giustizia in discussione?

Il referendum interviene su responsabilità, meritocrazia e separazione delle carriere in magistratura, puntando a ridurre interferenze politiche e opacità nelle carriere.

Perché Giorgia Meloni parla di riforma non di destra né di sinistra?

Perché, afferma, la riforma è sostenuta anche da magistrati come Barbera e Di Pietro, esterni alla sua area politica tradizionale.

Quali casi giudiziari cita Meloni per sostenere la riforma?

Cita il caso Garlasco e la vicenda della “famiglia nel bosco”, criticando decisioni influenzate da ideologia e scelte considerate di comoda negligenza.

Cosa accade al governo se vince il no al referendum?

Formalmente non accade nulla: Meloni esclude dimissioni o crisi. Resterebbe però un forte segnale politico contro ulteriori riforme della giustizia.

Quali sono le fonti di questo articolo sul referendum giustizia?

L’articolo è stato elaborato sulla base di una sintesi di contenuti Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla nostra Redazione.

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Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd, MBA, CPA

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
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