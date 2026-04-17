Home / SOCIAL MEDIA / Meghan Markle denuncia la cultura dell’odio sui social e accusa le piattaforme di alimentare la crudeltà

Meghan Markle in Australia, attacchi online e business della notorietà

Meghan Markle e il principe Harry, in un nuovo tour privato in Australia nell’aprile 2026, usano Melbourne come palcoscenico per parlare di odio online, salute mentale e regolazione dei social, mentre consolidano parallelamente il proprio brand personale e commerciale. Davanti agli studenti della Swinburne University of Technology, Meghan si definisce “la persona più presa di mira al mondo dagli odiatori online”, denunciando un’industria digitale che monetizza la crudeltà. Harry appoggia la stretta del governo australiano sui social per gli under 16 e collega il tema al proprio vissuto di lutto e pressione mediatica. Intanto, ogni outfit di Meghan viene caricato su OneOff, piattaforma definita lo “Spotify della moda”, da cui l’ex duchessa ottiene una percentuale sulle vendite, trasformando il tour in una combinazione di impegno pubblico e sofisticata operazione di marketing.

In sintesi:

Meghan a Melbourne denuncia dieci anni di bullismo online e l’industria dei social basata sulla crudeltà.

Harry elogia il divieto di social under 16 in Australia, collegandolo a responsabilità e leadership.

Il tour australiano è presentato come privato, ma richiede risorse aggiuntive di sicurezza pubblica.

Ogni look di Meghan è monetizzato tramite la piattaforma di moda OneOff con commissioni dedicate.

Odio online, salute mentale e piattaforme: il doppio messaggio dei Sussex

Nel suo intervento a Melbourne, Meghan Markle descrive dieci anni di attacchi quotidiani, definendosi “la persona più bersagliata dai troll di tutto il mondo”.

Denuncia un sistema dei social media “che ha tutto l’interesse a basarsi sulla crudeltà per ottenere click” e sostiene che le piattaforme “non hanno alcun incentivo a smettere”.

Il messaggio agli studenti è di resilienza: “Bisogna essere più forti di così”, afferma, invitando le vittime di odio digitale a non interiorizzare la violenza verbale.

La visita è organizzata con l’ong australiana per la salute mentale Batyr, dove i duchi incontrano giovani e operatori.

Qui Harry commenta positivamente la decisione del governo australiano di vietare i social ai minori di 16 anni: la definisce “fantastica dal punto di vista della responsabilità e della leadership”.

Poche ore dopo, al “InterEdge Summit” di Melbourne, Harry tiene un discorso autobiografico su lutto e trauma: “Il lutto ti disorienta a qualsiasi età… Il dolore non scompare solo perché lo ignoriamo”.

Rievoca l’infanzia vissuta “sotto una campana di vetro” e avverte che, senza uno scopo, il dolore “può distruggerti”, collegando la propria esperienza alla crescente ansia generata dal contesto globale.

Tra impegno sociale, merchandising e ambizioni da “reali di Montecito”

Mentre parlano di salute mentale, i Sussex curano meticolosamente l’aspetto commerciale del tour.

A Melbourne, Meghan indossa un abito verde militare, gioielli minimal e accessori che compaiono, in tempo reale, sulla piattaforma OneOff, definita lo “Spotify della moda”, da cui riceve una percentuale su ogni vendita.

La camminata lungo un sentiero aborigeno nei pressi del centro di Melbourne funge da passerella informale: i presenti si fermano per fotografarli, amplificando il valore promozionale delle immagini.

Pochi giorni dopo, Meghan sfoggia una t-shirt con cuore e scritta «Mama», disegnata dall’amica Kelly McKee Zajfen e venduta a 40 dollari su OneOff, insieme ai jeans da 169 dollari, al trench da 599 dollari e alle sneakers da 298 dollari.

Il tour, diretto anche verso Sydney, è formalmente finanziato con fondi privati, come ribadito dalla coppia, ma la polizia australiana conferma l’impiego di “risorse aggiuntive” per la sicurezza pubblica.

Le perplessità di alcuni politici sull’eventuale costo per i contribuenti si intrecciano con la percezione che Harry e Meghan intendano “monetizzare ogni singolo giorno trascorso in Australia”, alimentando l’immagine di “reali di Montecito” che uniscono advocacy, autobiografia e business globale della notorietà.

Impatto futuro del modello Sussex tra regolazione digitale e economia dell’attenzione

Il “Royal Tour” privato in Australia anticipa dinamiche destinate a pesare nel dibattito internazionale.

Da un lato, Meghan e Harry spingono per maggiore responsabilità delle piattaforme, a partire dal tema dei minori e dalla prevenzione del cyberbullismo.

Dall’altro, sfruttano la stessa economia dell’attenzione che criticano, legando ogni apparizione pubblica a partnership commerciali e monetizzazione della propria immagine.

Questo modello ibrido – advocacy più brand personale – potrebbe consolidarsi come riferimento per celebrità e istituzioni, ma pone interrogativi etici su trasparenza, conflitti d’interesse e reale efficacia delle campagne contro l’odio online.

FAQ

Perché Meghan Markle parla di odio online in Australia?

Meghan interviene in Australia per sensibilizzare studenti e opinione pubblica sugli effetti del cyberbullismo, usando la propria esperienza personale di bersaglio costante degli haters.

Cosa pensa il principe Harry del divieto social under 16 in Australia?

Harry sostiene apertamente il divieto, definendolo un esempio di responsabilità e leadership per proteggere i minori da rischi psicologici e dipendenze digitali.

Il tour australiano di Harry e Meghan è pagato dai contribuenti?

I Sussex dichiarano che il tour è finanziato con fondi privati; tuttavia, la polizia conferma l’uso di risorse aggiuntive per la sicurezza pubblica.

Cosa è OneOff e perché è centrale nel tour di Meghan?

OneOff è una piattaforma di moda che monetizza gli outfit di Meghan; ogni capo mostrato nel tour genera commissioni dirette sulle vendite.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo su Harry e Meghan?

L’analisi deriva da una elaborazione congiunta di contenuti Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborati dalla nostra Redazione.