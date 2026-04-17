Home / SOCIAL MEDIA / D4vd star di TikTok accusato di omicidio: il cantante finisce in carcere per la morte di una 14enne

Caso D4vd, star di TikTok arrestata per omicidio di adolescente

Il cantante statunitense D4vd (David Anthony Burke), star di TikTok, è stato arrestato a Los Angeles con l’accusa di aver ucciso la quattordicenne Celeste Rivas Hernández, adolescente di origine salvadoregna scomparsa nel 2024. Il corpo, in avanzato stato di decomposizione e parzialmente mancante, era stato ritrovato lo scorso settembre in una Tesla registrata all’indirizzo del musicista, in un deposito di Hollywood, dopo la segnalazione di un forte odore. Burke è attualmente detenuto senza possibilità di cauzione. Le autorità ritengono che la giovane fosse morta da settimane al momento del ritrovamento. L’indagine cerca di chiarire il legame tra la popstar dei social e l’adolescente, le circostanze della morte e l’eventuale presenza di complici, sollevando anche interrogativi sulla tutela dei minori nel mondo dello spettacolo e delle piattaforme digitali.

In sintesi:

D4vd , star di TikTok, arrestato a Los Angeles per l’omicidio di Celeste Rivas Hernández .

, star di TikTok, arrestato a Los Angeles per l’omicidio di . Corpo parzialmente mutilato trovato in una Tesla registrata all’indirizzo del cantante.

registrata all’indirizzo del cantante. La vittima, 14 anni, scomparsa nell’aprile 2024, morta da settimane al ritrovamento.

Detenzione senza cauzione, indagini su legami, movente e possibili complici.

Il ritrovamento del corpo di Celeste Rivas Hernández risale a settembre, quando la polizia della contea di Los Angeles intervenne in un deposito di Hollywood dopo la segnalazione di un odore nauseabondo proveniente da una Tesla collegata all’indirizzo di David Anthony Burke. Nel bagagliaio anteriore fu individuato un sacco per cadaveri contenente solo la testa e il torso della ragazza, in uno stato definito dal medico legale come “fortemente avanzato” di decomposizione, indice di una morte avvenuta settimane prima.

La quattordicenne, figlia di immigrati salvadoregni di prima generazione, viveva con la famiglia a circa 120 chilometri dal luogo del ritrovamento. Era stata ufficialmente denunciata scomparsa nell’aprile 2024, dopo precedenti fughe da casa che avevano complicato le ricerche. Al momento del rinvenimento indossava un top a fascia, leggings neri e diversi gioielli, tra cui un braccialetto e un orecchino di metallo giallo.

Elemento chiave per gli inquirenti è il tatuaggio “Shhh…” sull’indice, identico a quello di Burke, ora al centro dell’inchiesta per omicidio.

Indagini, prove e nodo della responsabilità penale della star

Gli investigatori stanno ricostruendo i movimenti di D4vd e di Celeste Rivas Hernández nei mesi precedenti alla scomparsa, incrociando dati di localizzazione, accessi ai social, testimonianze e registrazioni di videosorveglianza. L’auto dove è stato trovato il corpo risulta registrata all’indirizzo del cantante, circostanza che aggrava la sua posizione processuale.

Il medico legale della contea ha spiegato che per “avanzato stato di decomposizione” si intende una condizione in cui tessuti e tratti somatici risultano fortemente alterati, rendendo più complessa la determinazione precisa dell’ora del decesso e di eventuali violenze pregresse. La mutilazione – con il ritrovamento soltanto di testa e torso – verrà valutata per capire se avvenuta post mortem e con quale finalità.

Le autorità stanno anche verificando se la notorietà social di Burke abbia inciso sulle dinamiche di contatto con la minorenne, in un quadro più ampio di rischio per adolescenti che interagiscono online con figure celebri. La detenzione senza cauzione indica che la magistratura considera il cantante un soggetto ad alta pericolosità o a rischio fuga.

Impatto sul mondo social e possibili conseguenze future del caso

Il caso D4vd potrebbe diventare un precedente rilevante nel rapporto tra celebrità digitali, minori e responsabilità penali. Le piattaforme come TikTok saranno probabilmente spinte a rafforzare controlli e policy su contatti diretti tra creator e adolescenti.

Per l’industria musicale e dell’intrattenimento online, il procedimento giudiziario rischia di innescare verifiche su contratti, sponsor e standard etici legati all’immagine degli artisti. Sul piano culturale, la vicenda riapre il dibattito sulla vulnerabilità di giovani migranti o figli di migranti, spesso più esposti a fenomeni di fuga domestica e ad adescamenti digitali.

L’esito del processo, oltre a definire la responsabilità individuale di Burke, contribuirà a orientare futuri interventi normativi sulla tutela dei minori nel contesto social globale.

FAQ

Chi è D4vd e perché è stato arrestato?

D4vd, all’anagrafe David Anthony Burke, è una star di TikTok. È stato arrestato a Los Angeles, accusato dell’omicidio della quattordicenne Celeste Rivas Hernández.

Dove è stato ritrovato il corpo di Celeste Rivas Hernández?

Il corpo è stato trovato in un sacco per cadaveri nel bagagliaio anteriore di una Tesla in un deposito di Hollywood.

Perché D4vd è detenuto senza possibilità di cauzione?

La detenzione senza cauzione è stata disposta perché il giudice ritiene elevato il rischio di fuga e la pericolosità sociale del cantante.

Che ruolo ha il tatuaggio “Shhh…” nelle indagini?

Il tatuaggio “Shhh…” sull’indice, presente sia sulla vittima sia su Burke, è considerato dagli investigatori un possibile elemento di collegamento diretto tra i due.

Quali sono le fonti utilizzate per la ricostruzione del caso?

La ricostruzione deriva da una elaborazione congiunta di informazioni provenienti da Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.