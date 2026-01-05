Meghan Markle al centro del ciclone: la verità scomoda dietro l’etichetta di celebrità più deludente

Reazioni e contesto della critica

Meghan Markle avrebbe accusato il colpo dopo essere stata etichettata come “la celebrità più deludente del 2025”. A sorprendere è l’origine della stroncatura: un quotidiano di Toronto, città dove l’ex attrice ha vissuto sette anni durante Suits e dove è nata la relazione con Harry. La critica, firmata dalla giornalista Patricia Treble, ha scosso la sua fiducia più degli attacchi dei media britannici. Fonti vicine ai Sussex parlano di un giudizio “doloroso”, proprio perché arriva da un luogo percepito come rifugio, rendendo la contestazione particolarmente difficile da accettare.

Bilancio della carriera post-royal

Dal 2020 la traiettoria di Meghan Markle è apparsa irregolare: progetti avviati senza continuità, risultati modesti e identità professionale sfumata. La definizione di carriera “sconclusionata” richiama l’assenza di un piano coerente: i podcast non hanno avuto seguito, la serie With love, Meghan resta incerta, il nuovo accordo con Netflix è meno vantaggioso del precedente, sebbene remunerativo. Pur disponendo di forte visibilità e di “tutti gli ingredienti” per un impatto globale, l’ex duchessa non ha capitalizzato l’autenticità come leva strategica, mentre Harry si è concentrato soprattutto sugli Invictus Games.

FAQ

  • Perché Meghan Markle è stata definita “la celebrità più deludente del 2025”?
    Per la percezione di una carriera post-royal frammentaria e poco incisiva rispetto al potenziale.
  • Chi ha firmato la critica principale?
    La giornalista Patricia Treble, con un articolo che ha avuto ampia eco.
  • Quali progetti hanno deluso le attese?
    L’assenza di nuove stagioni o sviluppi per With love, Meghan, lo stop ai podcast e un accordo Netflix ritenuto meno forte del precedente.
  • Perché il giudizio canadese pesa di più?
    Perché arriva da Toronto, città legata ai successi di Suits e all’inizio della relazione con Harry.
  • Il 2025 di Harry ha influito sulla percezione?
    Sì, si è dedicato soprattutto agli Invictus Games, contribuendo all’idea di scarso slancio complessivo.
  • Qual è il nodo principale del bilancio?
    Mancanza di continuità e di una strategia chiara per trasformare notorietà in progetti duraturi.

Possibili strategie di rilancio

Per invertire la narrazione, Meghan Markle dovrebbe definire un perimetro chiaro: fewer, bigger, better. Un piano triennale con priorità misurabili (un solo progetto Netflix ad alto impatto, un format audio proprietario, una linea di iniziative sociali) ricompatterebbe l’immagine. Coerenza editoriale su temi distintivi (leadership femminile, inclusione, benessere) e uscite pubbliche contingentate, in stile Kate Middleton, aumenterebbero autorevolezza. Partnership con enti terzi indipendenti, KPI trasparenti e calendario media ridotto ma qualificato limiterebbero la frammentazione, valorizzando l’autenticità come asset competitivo.

