Famosissima della TV ferita: caduta dalla roccia, danni al cervello e soccorsi lampo sconvolgono i fan

Incidente e diagnosi

Evangeline Lilly, celebre per “Lost”, ha rivelato di aver riportato danni cerebrali dopo una caduta sulla spiaggia, con impatto violento contro una roccia. L’episodio, inizialmente considerato un infortunio lieve, ha mostrato esiti gravi: test clinici hanno confermato un trauma cranico con riduzione diffusa delle funzioni cognitive. Sintomi persistenti, tra cui rallentamento mentale e difficoltà di concentrazione, l’hanno spinta agli accertamenti. In un video sui social, l’attrice ha descritto con lucidità la situazione, chiarendo che quasi tutte le aree cerebrali risultano compromesse, escludendo un nesso esclusivo con la perimenopausa.

Soccorsi immediati e primi trattamenti

I soccorsi sono scattati subito dopo l’impatto con la roccia: valutazione sul posto, stabilizzazione e trasferimento per esami neurologici. I medici hanno avviato monitoraggio dei parametri vitali, screening per trauma cranico e prime terapie sintomatiche. Successivamente, test cognitivi e imaging hanno evidenziato riduzione funzionale diffusa. A casa, indicazioni di riposo neurocognitivo, limitazione degli stimoli, idratazione e follow-up specialistici. La comunicazione pubblica di Evangeline Lilly è arrivata dopo i primi riscontri clinici, per chiarire l’entità delle conseguenze e la necessità di un percorso terapeutico strutturato.

Percorso di recupero e prospettive

Il piano terapeutico di Evangeline Lilly prevede riabilitazione neurocognitiva, gradualità negli stimoli e monitoraggi periodici con specialisti. Focus su memoria, attenzione, velocità di elaborazione e gestione della fatica mentale. Le attività quotidiane vengono calibrate con “return to activity” a step, evitando sovraccarichi. Possibili aggiustamenti includono terapia occupazionale, supporto psicologico e protocolli per sintomi post-commozionali. I tempi restano incerti: i progressi saranno misurati con test standardizzati e imaging di controllo. L’attrice mantiene un approccio rigoroso e realistico, consapevole che il recupero sarà lungo e non lineare.

