Buen Camino trionfa al botteghino e punta al primato assoluto: fenomeno che non conosce freni

Ascesa al record nazionale

Buen Camino consolida il primato del periodo con incassi da record: altri 17.056.378 euro e 2.107.038 presenze nel weekend portano il totale a 53.122.553 euro. Il film di Gennaro Nunziante con Checco Zalone diventa il terzo maggiore incasso di sempre in Italia, superando altri titoli dell’attore e tallonando Quo vado? (65 milioni) e Avatar (68 milioni). Il distacco dalla vetta nazionale si assottiglia rapidamente, con una traiettoria che prefigura il sorpasso a breve, sostenuta da un’onda lunga festiva e da teniture eccezionali sugli schermi.

Numeri del weekend e confronto

Fine settimana dominato da Buen Camino con 17.056.378 euro e 2.107.038 spettatori, saldo a 53.122.553 euro complessivi. Insegue Avatar – Fuoco e cenere (Disney) con 3.324.995 euro, 352.169 presenze e un calo del 39% su 468 schermi, totale a 20.645.759 euro dal 17 dicembre. Terzo Spongebob – Un’avventura da pirati (Eagle) con 1.836.507 euro nel weekend e 1.896.223 euro sui quattro giorni. Quarto Norimberga (Eagle) a 1.309.114 euro, totale 5.514.437. Quinto Zootropolis 2 a 1.028.441 euro, complessivo 17.663.136 euro. Incassi complessivi 27.712.323 euro, spettatori 3.413.359 su 3.247 schermi.

Impatto sul mercato e prospettive

La leadership di Buen Camino ridisegna l’offerta in sala: contrazione degli schermi per i competitor e performance robuste nonostante la pressione natalizia. Avatar – Fuoco e cenere mantiene tenuta su 468 schermi, mentre Spongebob – Un’avventura da pirati capitalizza il pubblico family in un contesto affollato. Norimberga e Zootropolis 2 garantiscono profondità al mix. Con 27.712.323 euro e 3.413.359 spettatori (1–4 gennaio), il mercato segna -27% sul weekend precedente ma +64% sul 2025. La traiettoria suggerisce ulteriore spinta finché l’effetto festività sostiene la domanda, con margini di crescita in settimana corta.

FAQ

  • Qual è il totale incassato da Buen Camino finora?
    53.122.553 euro.
  • Quanto ha incassato Buen Camino nell’ultimo weekend?
    17.056.378 euro con 2.107.038 spettatori.
  • Qual è la distanza dai record di Quo vado? e Avatar?
    Obiettivo 65 milioni per Quo vado? e 68 milioni per Avatar, ormai alla portata.
  • Come si è comportato Avatar – Fuoco e cenere?
    3.324.995 euro nel weekend, -39% e 468 schermi, totale 20.645.759 euro.
  • Quali sono gli incassi complessivi del weekend?
    27.712.323 euro, 3.413.359 spettatori su 3.247 schermi.
  • Qual è il confronto con l’anno precedente?
    Incremento del 64% rispetto allo stesso weekend del 2025.

