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Selvaggia Lucarelli guida Too Hot To Handle Italia nella nuova edizione

Selvaggia Lucarelli guida Too Hot To Handle Italia nella nuova edizione

Selvaggia Lucarelli alla guida dello start di Too Hot To Handle Italia 2

Chi: la giornalista e opinionista Selvaggia Lucarelli, volto di punta del commento televisivo italiano.
Cosa: condurrà la puntata di apertura della seconda stagione di Too Hot To Handle Italia su Netflix.
Dove: le riprese si svolgono in una villa in Messico, location già utilizzata per la prima edizione.

Quando: la registrazione è avvenuta nelle scorse settimane, in concomitanza con l’impegno di Lucarelli come opinionista del Grande Fratello Vip su Canale 5.
Perché: Netflix punta sullo stile diretto di Lucarelli per rilanciare un reality di successo, replicando lo schema introduttivo inaugurato da Fred De Palma nella stagione d’esordio.

In sintesi:

  • Selvaggia Lucarelli sarà il volto d’apertura di Too Hot To Handle Italia 2 su Netflix.
  • La nuova stagione è già in registrazione in Messico, ancora in una villa di lusso.
  • Lucarelli interpreterà la “finta conduttrice” di un reality sugli eccessi, come fece Fred De Palma.
  • Il format resta centrato su single che devono rinunciare all’intimità per preservare il montepremi.

Come cambia Too Hot To Handle Italia con l’arrivo di Selvaggia Lucarelli

La seconda stagione di Too Hot To Handle Italia, rinnovata da Netflix dopo i buoni risultati del debutto, introduce una novità strategica: la presenza di Selvaggia Lucarelli nella puntata di apertura. Il suo ruolo, però, non è quello di conduttrice classica, ma di “esca narrativa”.

Come anticipato da Santo Pirrotta nella newsletter Celebrity Watch di Vanity Fair, Lucarelli accoglierà i concorrenti fingendo di guidare un nuovo reality all’insegna di eccessi, party e zero regole, proprio come l’anno scorso fece il rapper Fred De Palma. Solo dopo la sua uscita di scena i partecipanti scopriranno di trovarsi in Too Hot To Handle, dove ogni contatto fisico costa una decurtazione del montepremi.

Il format, girato in Messico, rimane centrato su autocontrollo, dinamiche di coppia e gestione del desiderio sotto sorveglianza digitale. Resta probabile, secondo indiscrezioni, la conferma della sigla Gli Occhi Su Di Noi di Fred De Palma, a testimonianza di una continuità editoriale che Netflix vuole preservare pur alzando l’asticella del racconto con una figura polarizzante come Lucarelli.

Connessioni e retroscena tra Too Hot To Handle, Isola e Grande Fratello Vip

La macchina dei reality italiani mostra intrecci sempre più fitti. La prima stagione di Too Hot To Handle Italia fu posticipata da maggio a luglio 2025 per un conflitto contrattuale legato a Ibiza Altea, inizialmente annunciata come naufraga de L’Isola dei Famosi su Mediaset. L’esclusiva siglata con Netflix costrinse il Biscione a rinunciare alla concorrente all’ultimo momento.

Oggi Ibiza Altea è concorrente del Grande Fratello Vip, dove viene commentata in studio proprio da Selvaggia Lucarelli, ora coinvolta anche nello start di Too Hot To Handle Italia 2. Un cortocircuito che evidenzia come casting, clausole e penali stiano ridefinendo il perimetro di movimento dei nuovi volti dei reality.

Per il pubblico, la combinazione tra l’ironia tagliente di Lucarelli e un format ad alta esposizione emotiva come Too Hot To Handle apre la strada a una seconda stagione potenzialmente più commentata e virale, pronta a catalizzare attenzione su Netflix, social e talk televisivi.

FAQ

Chi condurrà Too Hot To Handle Italia 2 su Netflix?

La puntata di apertura di Too Hot To Handle Italia 2 sarà guidata da Selvaggia Lucarelli, che interpreterà la “finta conduttrice” del reality sugli eccessi.

Dove è stata girata la nuova stagione di Too Hot To Handle Italia?

La seconda stagione è stata girata in una villa in Messico, location internazionale già scelta per la prima edizione del reality.

Che ruolo avrà Selvaggia Lucarelli nel format Netflix?

Selvaggia Lucarelli avrà un ruolo iniziale “narrativo”: accoglierà i concorrenti, li ingannerà sul vero programma, poi uscirà di scena lasciando spazio alle dinamiche del gioco.

Too Hot To Handle Italia 2 cambierà regolamento rispetto alla prima edizione?

Al momento il regolamento resta invariato: single convivono nella villa, devono rinunciare ai contatti fisici per proteggere il montepremi comune, sotto il controllo dell’assistente virtuale.

Quali sono le fonti utilizzate per questa notizia televisiva?

Le informazioni derivano da un’elaborazione redazionale basata congiuntamente su contenuti e lanci delle agenzie Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.

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