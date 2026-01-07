Marvel: l’ordine cronologico definitivo di film e serie che nessuno ti ha mai spiegato così

Ordine cronologico essenziale

Partite dagli eventi chiave per orientare la visione: Seconda guerra mondiale con Captain America: Il Primo Vendicatore, poi Agente Carter nel 1946, quindi il passato retrofuturistico di I Fantastici Quattro: Gli Inizi negli anni ’60 su Terra 828. Anno 1995: Captain Marvel. Dal 2008, l’asse moderno: Iron Man, Iron Man 2 / L’Incredibile Hulk, Thor e l’incrocio in Avengers.

Proseguite con Iron Man 3, Thor: The Dark World, Captain America: The Winter Soldier, la doppietta cosmica Guardiani della Galassia + Vol. 2, poi Avengers: Age of Ultron e Ant-Man. La spaccatura arriva con Captain America: Civil War seguita da Black Widow, l’origin story mistica Doctor Strange e Spider-Man: Homecoming.

Prima del Blip: Black Panther, Thor: Ragnarok, Ant-Man and the Wasp; poi l’evento cardine Avengers: Infinity War e la chiusura epocale con Avengers: Endgame. Subito dopo: Spider-Man: Far From Home. Per il Multiverso: guardate Loki (post-Endgame), poi l’animata What If…? e l’atipica WandaVision.

Nella nuova cronologia: Shang-Chi, Eternals, Hawkeye e Echo, quindi Spider-Man: No Way Home e Doctor Strange nel Multiverso della Follia. A seguire: Moon Knight, Ms. Marvel, She-Hulk, l’epilogo Fase 4 Black Panther: Wakanda Forever. Fase 5: Ant-Man and The Wasp: Quantumania, Guardiani della Galassia Vol. 3, Secret Invasion, Loki S2, What If…? 2023, Echo, Agatha: All Along, Deadpool & Wolverine, The Marvels, Captain America: Brave New World, Daredevil: Rinascita, Thunderbolts*, Ironheart.

Fasi dell’mcu a colpo d’occhio

Fase 1: nascita dell’MCU dal 2008 con Iron Man, espansione con Hulk, Thor, Captain America e convergenza in Avengers, introduzione di Tesseract e minaccia di Thanos.

Fase 2: maturazione degli eroi e crepe interne: Iron Man 3, Thor: The Dark World, The Winter Soldier, i Guardiani, Age of Ultron, Ant-Man; emergono Gemme dell’Infinito e Sokovia ridefinisce gli equilibri.

Fase 3: apice e chiusura della Saga dell’Infinito: da Civil War a Doctor Strange, Black Panther, Thor: Ragnarok, fino a Infinity War e Endgame, epilogo con Spider-Man: Far From Home.

Fase 4: apertura al Multiverso e alle serie: WandaVision, The Falcon and the Winter Soldier, Loki, What If…?, film come Shang-Chi, Eternals, No Way Home, Doctor Strange 2, chiusura con Wakanda Forever.

Fase 5: consolidamento post-Blip: Quantumania, Guardiani Vol. 3, Secret Invasion, Loki S2, What If…? 2023, Echo, Agatha: All Along, Deadpool & Wolverine, The Marvels, in arrivo Captain America: Brave New World, Daredevil: Rinascita, Thunderbolts*, Ironheart.

Fase 6: avvio con I Fantastici Quattro: Gli Inizi, quindi serie Eyes of Wakanda, Marvel Zombies, Wonder Man, Daredevil: Rinascita 2, X-Men ’97 2, Il vostro amichevole Spider-Man di quartiere 2, VisionQuest; al cinema Spider-Man: Brand New Day, Avengers: Doomsday, Avengers: Secret Wars.

Film principali da non perdere

Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame sono il cuore della Saga dell’Infinito: orchestrano il conflitto con Thanos, chiudono archi narrativi decennali e ridefiniscono lo status quo dell’MCU.

Captain America: Civil War è lo snodo politico ed emotivo che spacca gli Avengers e introduce Spider-Man e Black Panther, preparando gli eventi successivi.

Doctor Strange nel Multiverso della Follia apre davvero le porte al Multiverso, collegando WandaVision e le varianti viste in Loki con un impatto diretto sulla Fase 4.

Spider-Man: No Way Home è la chiave pop del Multiverso: incrocia generazioni di Spider-Man e stabilizza il canone post-Endgame con conseguenze durature su Peter Parker.

Guardiani della Galassia Vol. 3 conclude l’arco di Rocket e del team, essenziale per la Fase 5; Black Panther: Wakanda Forever traghetta il regno di Wakanda verso una nuova leadership.

Captain America: The Winter Soldier ridefinisce lo S.H.I.E.L.D. e il tono spy-thriller dell’universo; Iron Man inaugura l’MCU e imposta la rotta con Tony Stark come perno.

The Marvels consolida l’asse Carol DanversMonica RambeauKamala Khan; Deadpool & Wolverine connette il filone X-Men al canone MCU nel pieno del Multiverso.

FAQ

  • Qual è il miglior punto di ingresso per nuovi spettatori?
    Iniziare con Iron Man e seguire fino ad Avengers permette di comprendere base e dinamiche del team.
  • Quali film servono per capire il Multiverso?
    Indispensabili Loki (serie), Spider-Man: No Way Home e Doctor Strange nel Multiverso della Follia.
  • Perché “Civil War” è così importante?
    Divide gli eroi, introduce Spider-Man e Black Panther, e porta agli eventi di Infinity War.
  • Quali titoli completano la storia dei Guardiani?
    Guardiani 1, Vol. 2, partecipazioni negli Avengers e chiusura con Vol. 3.
  • Serve vedere “WandaVision” per Doctor Strange 2?
    Sì, chiarisce le motivazioni di Wanda e il passaggio a Scarlet Witch.
  • Dove si colloca “Deadpool & Wolverine” nel canone?
    Nel contesto del Multiverso; collega i personaggi Fox all’MCU senza contraddizioni cronologiche.

Serie tv fondamentali e collocazione

WandaVision apre la Fase 4 post-Endgame: essenziale prima di Doctor Strange nel Multiverso della Follia per comprendere l’evoluzione di Wanda/Scarlet Witch e il ruolo di Visione. Agatha: All Along prosegue lo spin-off, espandendo la magia oscura introdotta a Westview.

The Falcon and the Winter Soldier definisce l’eredità dello scudo e conduce a Captain America: Brave New World, collocandosi mesi dopo Endgame. Hawkeye e Echo mappano la criminalità urbana di New York, rilanciando Kingpin e collegando Daredevil: Rinascita.

Loki (S1-S2) è cardine del Multiverso e della TVA, da vedere dopo Endgame e prima degli eventi che sfociano in Deadpool & Wolverine. L’animata What If…? introduce varianti utili a interpretare le derive multiversali.

Moon Knight è autonomo ma centrale per l’espansione “mistica” dell’MCU. Ms. Marvel prepara The Marvels con Kamala Khan; She-Hulk raccorda lato legal e cameo di Daredevil. Secret Invasion si colloca dopo She-Hulk, con Nick Fury contro gli Skrull.

Ironheart segue Black Panther: Wakanda Forever e avvia l’asse tech post-Tony Stark. In Fase 6: Eyes of Wakanda, Marvel Zombies, Wonder Man, Daredevil: Rinascita 2, X-Men ’97 2, Il vostro amichevole Spider-Man di quartiere 2, VisionQuest.

FAQ

  • In che ordine guardare le serie per il Multiverso?
    Loki S1What If…?Spider-Man: No Way Home (film) → Loki S2Doctor Strange 2 (film) → Deadpool & Wolverine (film).
  • Quali serie servono per capire il nuovo Captain America?
    The Falcon and the Winter Soldier prima di Captain America: Brave New World.
  • È obbligatoria WandaVision per Doctor Strange 2?
    Sì, chiarisce il passaggio di Wanda a Scarlet Witch e le sue motivazioni.
  • Dove inserire Hawkeye ed Echo nella timeline?
    Dopo Endgame e prima di Daredevil: Rinascita, entrambe a New York con Kingpin centrale.
  • Secret Invasion è collegata a The Marvels?
    Sì, amplia il contesto Skrull e le attività di Nick Fury prima del film.
  • Quali serie anticipano la Fase 6?
    Ironheart per l’asse tech, poi Eyes of Wakanda, Wonder Man, VisionQuest per gli sviluppi post-Fase 5.

