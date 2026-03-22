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Paola Barale torna protagonista, il viaggio segreto di Selvaggia Lucarelli

Paola Barale torna protagonista, il viaggio segreto di Selvaggia Lucarelli

Nuovi equilibri TV tra Rai, Mediaset e streaming nel weekend

Nel weekend televisivo italiano si apre una fase di riassetto strategico che coinvolge Rai 2, Canale 5 e la piattaforma Netflix. Protagoniste principali sono Paola Perego, affiancata da Paola Barale in un rinnovato Citofonare Rai 2, e Selvaggia Lucarelli, chiamata a guidare Too Hot to Handle Italia.
Parallelamente, Mediaset testa un nuovo game show preserale con Max Giusti ed Enrico Papi per contrastare il dominio de L’eredità di Marco Liorni su Rai 1.

Le mosse, maturate nell’autunno 2024, rispondono alla necessità di rafforzare brand, ascolti e presenza su Google Discover e sulle principali piattaforme digitali, puntando su volti di forte riconoscibilità e format già sperimentati dal pubblico generalista.

In sintesi:

  • Paola Perego e Paola Barale rilanciano Citofonare Rai 2 su tutto il weekend.
  • Selvaggia Lucarelli conduce Too Hot to Handle Italia, reality Netflix girato in Messico.
  • Canale 5 sperimenta Passo e chiudo con Max Giusti ed Enrico Papi nel preserale.
  • Obiettivo dei broadcaster: rafforzare share, identità di rete e competitività multicanale.

Dal weekend Rai 2 al preserale Mediaset: cosa cambia davvero

La prima novità riguarda Rai 2: Citofonare Rai 2, finora appuntamento domenicale, estende la sua presenza all’intero weekend. Al timone resta Paola Perego, affiancata da Paola Barale, con cui aveva già mostrato intesa ai tempi de La Talpa.
La coppia, forte di esperienza nel factual e nell’intrattenimento leggero, punta a un pubblico familiare, potenziata dalla comicità dei Gemelli di Guidonia e dalla rubrica beauty di Cristina Fogazzi, nota al web come L’Estetista Cinica. L’obiettivo editoriale è presidiare la fascia del daytime con un infotainment riconoscibile, capace di generare clip social e ricerche organiche.

Sul fronte streaming, Selvaggia Lucarelli passa dal ruolo di opinionista al Grande Fratello Vip a quello di conduttrice di Too Hot to Handle Italia. Il reality, lanciato in versione italiana su Netflix dopo l’edizione con Fred De Palma, riunisce in Messico un gruppo di single chiamati a rinunciare all’intimità fisica per preservare il montepremi.
Il format mira a intercettare audience giovane e conversazione social, combinando dinamiche sentimentali, autocontrollo e “dating gamification”.

La sfida del preserale e gli scenari futuri della TV generalista

Nel preserale, la mossa più delicata è di Canale 5, intenzionata a ridurre il gap con L’eredità di Marco Liorni, leader consolidato di Rai 1. Sono state registrate puntate zero di Passo e chiudo, game show in test con due conduttori di lunga esperienza come Max Giusti ed Enrico Papi, negli studi storici di Striscia la Notizia.

Tra quiz, giochi a tempo e meccaniche competitive pensate per generare “engagement domestico”, l’esperimento punta a trovare un format capace di contrastare l’effetto “ghigliottina”, segmento conclusivo de L’eredità che catalizza share e discussioni online.
Il successo o il ridimensionamento di questi test definirà il nuovo equilibrio tra Rai, Mediaset e streaming nella fascia chiave che introduce al prime time, con impatto diretto su investimenti pubblicitari e strategie editoriali dei prossimi palinsesti.

FAQ

Chi conduce ora Citofonare Rai 2 nel fine settimana?

Attualmente Citofonare Rai 2 è guidato da Paola Perego affiancata da Paola Barale, con il supporto dei Gemelli di Guidonia e di Cristina Fogazzi.

Che cos’è Too Hot to Handle Italia e dove è ambientato?

Too Hot to Handle Italia è un reality romantico-competitivo di Netflix girato in Messico, dove i concorrenti devono rinunciare al contatto fisico per preservare il montepremi.

Perché Canale 5 sta testando il game show Passo e chiudo?

Canale 5 sta testando Passo e chiudo per individuare un format competitivo nel preserale e contrastare gli ascolti di L’eredità condotta da Marco Liorni.

Chi sono i conduttori coinvolti nel nuovo preserale Mediaset?

Le puntate zero di Passo e chiudo vedono protagonisti Max Giusti ed Enrico Papi, volti già rodati nei game show televisivi generalisti.

Quali sono le principali fonti di questo approfondimento televisivo?

Questo contenuto deriva da elaborazione redazionale basata su notizie di Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate.

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