MarketVector rivoluziona la finanza digitale con due benchmark che cambiano le regole del gioco

Nuovi benchmark per stablecoin e tokenizzazione

MarketVector Indexes, amministratore di benchmark vigilato da BaFin, introduce due indici pensati per intercettare le infrastrutture cardine della finanza digitale in fase di maturazione. Gli strumenti nascono per offrire un’esposizione regolamentata a società che abilitano pagamenti, emissioni e regolamenti basati su stablecoin, oltre a piattaforme dedicate alla tokenizzazione degli asset del mondo reale.

Il MarketVector Stablecoin Technology Index seleziona imprese coinvolte in emissione, integrazione nei sistemi di pagamento e soluzioni di settlement collegate alle stablecoin, con focus sulla resilienza operativa e sull’adozione nei circuiti finanziari.

Il MarketVector Tokenization Technology Index traccia operatori che sviluppano infrastrutture per la tokenizzazione di RWA, includendo provider di piattaforme, connettori a mercati regolamentati e tecnologie per la custodia e la conformità.

Secondo Martin Leinweber, Director of Digital Asset Research and Strategy, questi benchmark riflettono il passaggio da nicchia crypto a componenti di base dell’architettura finanziaria, con criteri pensati per catturare capacità operative, scala e rilevanza sistemica nei servizi digitali.

ETF collegati e modalità di replica

Amplify ETFs ha quotato due fondi legati direttamente ai nuovi indici: l’Amplify Tokenization Technology ETF (TKNQ), ancorato al paniere sulla tokenizzazione, e l’Amplify Stablecoin Technology ETF (STBQ), focalizzato sull’ecosistema stablecoin. Entrambi sono negoziati su NYSE Arca negli Stati Uniti, offrendo accesso regolamentato a società chiave dell’infrastruttura digitale.

I fondi non detengono stablecoin né asset tokenizzati in forma diretta, ma replicano la performance dei benchmark MarketVector tramite esposizione a imprese che progettano emissione, pagamenti, regolamento e piattaforme RWA. La struttura mira a ridurre i rischi operativi tipici della custodia on-chain, mantenendo al contempo l’aderenza al tema d’investimento.

La replica è concepita per riflettere fedelmente la composizione degli indici, con criteri di selezione orientati a liquidità, rilevanza tecnologica e conformità normativa. L’approccio consente una copertura ampia della catena del valore — dall’infrastruttura di base alle soluzioni enterprise — senza esposizione diretta a token, privilegiando trasparenza e tracciabilità del sottostante.

Impatto sul mercato e prospettive regolamentari

Il debutto dei benchmark di MarketVector e dei relativi ETF di Amplify ETFs inserisce un riferimento trasparente e replicabile in un’area finora frammentata, favorendo price discovery e standardizzazione per operatori istituzionali. La presenza su NYSE Arca consente una canalizzazione ordinata dei flussi verso società che costruiscono infrastrutture per stablecoin e RWA, con potenziale riduzione del premio di rischio percepito.

Per gli investitori, l’accesso indiretto a player regolati riduce la dipendenza dalla custodia on-chain e mitiga i rischi operativi, mantenendo esposizione al ciclo di adozione tecnologica. L’uso di indici vigilati sotto BaFin rafforza la governance metodologica e la tracciabilità dei criteri di selezione, elementi centrali per la due diligence di fondi e wealth manager.

Sul fronte normativo, la separazione tra asset digitali nativi e azioni di imprese che li abilitano si allinea alle aspettative dei supervisori su trasparenza, auditabilità e conformità. Questi veicoli possono agevolare l’integrazione in mandati tradizionali, facilitando l’armonizzazione con regole su benchmark, disclosure e gestione del rischio, senza esporre direttamente a token o stablecoin custoditi on-chain.

FAQ

Qual è l'obiettivo dei nuovi indici? Offrire misurazione trasparente di aziende che abilitano pagamenti in stablecoin e piattaforme di tokenizzazione RWA.

Gli ETF detengono asset crypto? No, replicano indici tramite esposizione ad azioni di società dell'infrastruttura digitale.

Dove sono negoziati i fondi? Su NYSE Arca negli Stati Uniti.

Quali benefici per gli investitori istituzionali? Standardizzazione, governance di benchmark regolati e riduzione dei rischi di custodia on-chain.

Chi supervisiona i benchmark? BaFin vigila su MarketVector come amministratore di benchmark.

Come si allineano alle regole? Separano l'esposizione a imprese regolamentate dai rischi diretti su token, facilitando compliance e disclosure.

Trend 2025 tra stablecoin e asset tokenizzati

Nel 2025 l’adozione di stablecoin e RWA accelera con metriche in netta crescita, segnando il passaggio da sperimentazione a infrastruttura funzionale per pagamenti e mercati dei capitali. I dati di DeFiLlama indicano una capitalizzazione delle stablecoin a 308,6 miliardi di dollari, oltre il 50% in più rispetto alla fine del 2024, sostenuta da utilizzi in regolamenti, rimesse e treasury management.

Parallelamente, la tokenizzazione degli asset del mondo reale mostra un’espansione più rapida: secondo RWA.xyz, il valore aggregato degli strumenti RWA tokenizzati è salito a circa 19,6 miliardi di dollari, dai 5,55 miliardi di fine 2024, con un incremento vicino al 250%. La crescita riflette l’integrazione in casi d’uso istituzionali, dall’emissione di titoli short-term alla distribuzione di strumenti su registri programmabili.

Questi segnali indicano una domanda crescente per soluzioni interoperabili e compliant, in cui la scalabilità delle stablecoin nei pagamenti incontra pipeline di RWA orientate a liquidità, trasparenza e regolamento quasi istantaneo. L’attenzione degli operatori converge su costi di transazione, qualità degli oracoli, custodia istituzionale e riconciliazione con standard contabili e prudenziali.

