Tether lancia Scudo e rivoluziona la proprietà frazionata dell’oro: ecco come funziona

Scudo come nuova unità di conto per XAU₮

Tether introduce Scudo come unità di conto per Tether Gold (XAU₮), con l’obiettivo di rendere l’oro nuovamente spendibile nel quotidiano mentre l’interesse globale e i prezzi toccano massimi storici.

La nuova metrica definisce un Scudo come un millesimo di oncia troy di oro, semplificando quotazioni e trasferimenti rispetto a frazioni decimali di XAU₮.

L’approccio richiama i sottomultipli monetari tradizionali e, per chi conosce Bitcoin, il modello dei “Satoshi”, trasformando l’oro da mero deposito di valore a mezzo di scambio più intuitivo.

Vantaggi pratici della frazionabilità dell’oro onchain

Con la denominazione in Scudo, il pricing evita decimali lunghi e facilita la comunicazione dei prezzi in contesti reali, dai micropagamenti ai listini retail.

La conversione di beni e servizi in unità intere o parziali di Scudo rende immediata la valorizzazione, riducendo errori operativi e frizioni cognitive per utenti e merchant.

Le transazioni diventano più rapide e leggibili: invii, richieste di pagamento e POS possono operare con importi chiari, senza frazioni complesse di Tether Gold (XAU₮).

L’adozione di un’unità standardizzata migliora la comparabilità dei prezzi tra piattaforme e wallet, abilitando casi d’uso quotidiani oltre alla mera custodia di valore.

La granularità al millesimo di oncia favorisce anche il risparmio frazionato, consentendo ingressi progressivi al mercato dell’oro senza soglie elevate.

In parallelo, l’esperienza utente risulta più vicina alle valute fiat, superando l’ostacolo storico della contabilità in sottounità decimali dell’oro e sostenendo l’impiego come mezzo di pagamento.

Integrazione tecnologica e impatti sull’adozione globale

Tether affianca a Scudo il layer WDK, che consente a sviluppatori, aziende e agenti AI di creare wallet self-custodial multi-piattaforma con supporto a XAU₮, ad altri stablecoin e a Bitcoin.

L’astrazione dell’infrastruttura riduce tempi di sviluppo, semplifica la distribuzione su qualsiasi device e standardizza la visualizzazione in Scudo, favorendo interoperabilità tra ecosistemi e POS.

L’integrazione non altera la struttura di Tether Gold (XAU₮), che resta coperto da oro fisico in caveau con proprietà verificabile on-chain tramite strumenti di asset-tracking.

Sul piano di mercato, la combinazione Scudo + WDK mira a rimuovere barriere d’ingresso, con UI più intuitive e denominazioni comprensibili per utenti retail nei mercati emergenti.

La diffusione di wallet leggeri e compatibili supporta casi d’uso quotidiani, dal risparmio frazionato ai micropagamenti, fino alla fatturazione in Scudo.

Secondo Paolo Ardoino, l’attenzione all’accessibilità rientra nella strategia di inclusione finanziaria di Tether, che punta a rendere l’oro digitale scalabile come mezzo di pagamento.

La capillarità tecnica è cruciale in un contesto di prezzi dell’oro ai massimi e domanda di asset rifugio: strumenti di integrazione pronti all’uso accelerano l’onboarding di exchange, fintech e merchant.

La contabilità in Scudo facilita listini, pagamenti ricorrenti e riconciliazioni, riducendo errori e costi operativi.

Con l’aumento dell’adozione di XAU₮, l’unità di conto rende più trasparente la formazione dei prezzi tra piattaforme e regioni, migliorando comparabilità e fiducia degli utenti.

FAQ

Quali benefici per merchant e utenti?

Prezzi leggibili, contabilità semplificata, minori errori e integrazione fluida nei flussi di cassa e nei POS.

Che cos’è Scudo in relazione a XAU₮?

Scudo è l’unità di conto pari a un millesimo di oncia troy di oro, pensata per semplificare prezzi e pagamenti in Tether Gold (XAU₮).

Perché usare Scudo invece di frazioni di XAU₮?

Riduce decimali complessi, rende i prezzi più chiari e diminuisce errori nelle transazioni e nella rendicontazione.

Scudo modifica la copertura di Tether Gold?

No, XAU₮ resta integralmente coperto da oro fisico in caveau; Scudo è solo una metrica operativa.

Come aiuta i micropagamenti?

La granularità al millesimo di oncia consente importi piccoli e precisi, adatti a pagamenti quotidiani.

È necessario un wallet specifico?

No, i wallet compatibili con XAU₮ che supportano la visualizzazione in Scudo possono gestire prezzi e trasferimenti in questa unità.