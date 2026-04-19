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Mario Lenti sorprende il pubblico flirtando in discoteca con ex protagonista

Mario Lenti sorprende il pubblico flirtando in discoteca con ex protagonista

Mario Lenti e Magda Catozzi, serata ravvicinata all’Exe di Roma

Chi: gli ex protagonisti di Uomini e Donne Over Mario Lenti, Magda Catozzi, Federico Mastrostefano e Arcangelo Passirani.
Cosa: una serata in discoteca che riaccende i rumor su un presunto riavvicinamento tra Mario e Magda.
Dove: discoteca Exe di Roma.

Quando: nelle ultime ore, con immagini diffuse sui social da Federico Mastrostefano.
Perché: l’atteggiamento intimo tra Mario e Magda fa ipotizzare la ripresa di una frequentazione interrotta davanti alle telecamere.

In sintesi:

  • Serata all’Exe di Roma per Mario, Magda, Federico Mastrostefano e Arcangelo Passirani.
  • Video social mostrano atteggiamenti ravvicinati tra Mario Lenti e Magda Catozzi.
  • La coppia aveva già provocato tensioni con Gemma Galgani a Uomini e Donne.
  • Il nuovo avvistamento alimenta le ipotesi di un ritorno di fiamma.

Il riavvicinamento tra Mario e Magda dopo lo stop televisivo

Le immagini condivise da Federico Mastrostefano mostrano un clima di forte complicità tra Mario Lenti e Magda Catozzi all’interno della discoteca Exe di Roma. I due appaiono vicini, sorridenti, assorti in conversazioni personali, elementi che hanno immediatamente alimentato il gossip sui social.

La possibile coppia non è nuova alle cronache televisive: durante il percorso a Uomini e Donne Over avevano intrecciato una frequentazione che aveva irritato profondamente Gemma Galgani, da tempo molto coinvolta da Mario. All’epoca, l’avvicinamento tra Mario e Magda era stato letto come una brusca frenata nei confronti di Gemma, con discussioni accese in studio e forte esposizione mediatica.

Negli ultimi mesi, però, entrambi avevano rallentato la presenza nel programma. Mario era finito al centro del dibattito per alcune vicende sentimentali legate al suo percorso nel parterre maschile, mentre Magda aveva scelto un profilo volutamente più riservato, mantenendo il massimo riserbo sulla propria vita privata fuori dallo studio di Canale 5.

Scenari futuri tra social, studio televisivo e vita privata

L’uscita romana potrebbe rappresentare un semplice incontro tra ex “colleghi” di trasmissione oppure il primo tassello di un vero riavvicinamento tra Mario Lenti e Magda Catozzi. Molto dipenderà da come i diretti interessati decideranno di gestire la narrazione: un ritorno in studio a Uomini e Donne rilancerebbe il triangolo con Gemma Galgani, mentre una frequentazione esclusivamente privata segnerebbe una rottura con le dinamiche televisive note al pubblico.

Nei prossimi giorni saranno proprio i contenuti social – foto, storie, like incrociati – a offrire i segnali più immediati sull’evoluzione del rapporto, determinando se questa serata all’Exe resterà un episodio isolato o l’inizio di una nuova fase sentimentale.

FAQ

Chi ha diffuso le immagini della serata all’Exe di Roma?

Le immagini sono state effettivamente condivise sui social da Federico Mastrostefano, ex protagonista di Uomini e Donne Over, presente alla serata con Mario, Magda e Arcangelo.

Qual era il rapporto tra Mario Lenti e Magda Catozzi in passato?

Il rapporto era già di frequentazione durante Uomini e Donne Over, con momenti di forte complicità che avevano scatenato discussioni e reazioni in studio.

Perché Gemma Galgani è coinvolta in questa vicenda?

Gemma è coinvolta perché, durante il programma, si era mostrata molto presa da Mario Lenti, e la vicinanza di Mario a Magda aveva generato tensioni.

La serata all’Exe conferma ufficialmente una nuova relazione?

No, al momento la serata non conferma ufficialmente una relazione. Indica però un chiaro riavvicinamento, che potrebbe evolvere nei prossimi giorni.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo di approfondimento?

L’articolo è effettivamente derivato da una elaborazione congiunta di Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.

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