Home / SPETTACOLI & CINEMA / Cloris Brosca racconta la vita da zingara tra superstizione e abusi

Cloris Brosca, la vera storia della Zingara di Luna Park

L’attrice Cloris Brosca, celebre Zingara di Luna Park, racconta oggi come ha vissuto il successo televisivo degli Anni 90 e perché ha scelto di non “monetizzare” quella popolarità.

Dal 1995, nello storico programma Rai condotto da Pippo Baudo, il suo volto è diventato un’icona nazionale, generando un fenomeno di costume fatto di fan adoranti, richieste ossessive e persino proposte di business.

In una recente intervista rilasciata a Fanpage, Brosca spiega quando e perché ha deciso di allontanarsi dall’immagine della Zingara, riflettendo su opportunità mancate, limiti della fama televisiva e responsabilità etiche verso il pubblico, soprattutto rispetto a lotto, tarocchi e astrologia.

In sintesi:

Cloris Brosca rilegge oggi l’eredità del personaggio della Zingara di Luna Park .

rilegge oggi l’eredità del personaggio della Zingara di . L’attrice ammette di non aver capitalizzato il successo televisivo sul teatro.

Racconta episodi di fan molesti e necessità di scorta agli studi Rai.

Rifiutati numeri del Lotto e call center astrologico per rispetto del pubblico.

“Io sono la Zingara che fa le carte (e dalle carte dipende la sorte)”: il jingle che accompagnava la sigla di Luna Park ha marchiato un’epoca e identificato Cloris Brosca con la figura televisiva della cartomante.

L’attrice oggi ammette: *“Io a un certo punto la Zingara l’ho messa totalmente da parte, invece avrei potuto capitalizzare quel successo per traghettarlo altrove (…) Non ho avuto quella capacità manageriale”*. Il riferimento è alla possibilità, mai davvero colta, di trasformare quella visibilità in un volano stabile per il teatro.

Parallelamente, Brosca ricostruisce il lato oscuro della popolarità: fan che la fermavano ovunque, pullman turistici bloccati a Napoli, braccia afferrate con insistenza, fino alla necessità di un servizio d’ordine per entrare e uscire dagli studi Rai durante le prime puntate del programma.

Fama televisiva, invadenza dei fan e responsabilità etica

Cloris Brosca sottolinea come il successo della Zingara sia sfociato spesso in richieste ossessive e fraintendimenti sul suo ruolo professionale di attrice. *“Sono sempre stata gentilissima con tutti quelli che mi fermavano”*, racconta, ma ricorda l’episodio a Napoli, quando un turista le strinse il braccio senza lasciarlo finché non radunò l’intero pullman: *“Mi aveva catturata come se fossi un animale”*.

La sovraesposizione televisiva ha alimentato credenze parareligiose: molti le chiedevano numeri del Lotto e pronostici, incuranti delle sue spiegazioni. *“Quando gli rispondevo che ero un’attrice rispondevano: ‘Fa niente, dacceli lo stesso’”*.

Ancora più delicata la proposta di aprire un call center di astrologia, con promesse di ingenti guadagni. Brosca rifiuta: *“Non ne sapevo niente, non ero preparata”*. E aggiunge di avere *“un grande rispetto per le persone che fanno quel lavoro in modo serio”*, definendo scorretto sfruttare un’immagine televisiva per spacciarsi esperta di tarocchi o stelle.

L’eredità della Zingara tra memoria collettiva e nuove sensibilità

La testimonianza di Cloris Brosca illumina un tratto poco esplorato della tv generalista anni 90: la trasformazione di personaggi di spettacolo in presunte figure “magiche” o divinatorie per il pubblico di massa.

Riletta oggi, l’esperienza della Zingara apre interrogativi su tutela dell’immagine, gestione della fanbase e responsabilità etica verso persone fragili che cercano risposte in astrologia, lotto e cartomanzia.

Il rifiuto di Brosca di sfruttare commercialmente quella fiducia segna una linea di demarcazione tra intrattenimento e illusione, offrendo un precedente utile nel dibattito contemporaneo su influencer, televendite esoteriche e contenuti pseudo-divinatori nelle piattaforme digitali.

FAQ

Chi è Cloris Brosca e perché è famosa in tv?

Cloris Brosca è un’attrice italiana, divenuta popolare dal 1995 come Zingara nel programma Rai Luna Park condotto da Pippo Baudo.

Quando andava in onda Luna Park con la Zingara?

Il segmento con la Zingara interpretata da Cloris Brosca è stato trasmesso nella seconda metà degli Anni 90 sulla Rai.

Cloris Brosca è davvero cartomante o astrologa?

No, Brosca chiarisce di essere solo un’attrice. Non pratica cartomanzia né astrologia e rifiuta di fingersi esperta in tali ambiti.

Perché Cloris Brosca ha rifiutato il call center di astrologia?

Lo ha rifiutato perché non competente in astrologia e per rispetto del pubblico e dei professionisti seri del settore esoterico.

Qual è la fonte originale delle informazioni su Cloris Brosca?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta di fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.