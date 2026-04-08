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Laura Pausini infiamma Madrid, sorpresa Can Yaman e pubblico in delirio

Laura Pausini infiamma Madrid, sorpresa Can Yaman e pubblico in delirio

Laura Pausini incendia Madrid con l’Io Canto World Tour 2026/27

La cantante Laura Pausini ha infiammato ieri, lunedì 6 aprile 2026, la Movistar Arena di Madrid, quinta tappa europea del suo Io Canto World Tour 2026/27. Davanti a migliaia di spettatori e a numerose star internazionali, la serata ha celebrato i trent’anni di carriera dell’artista romagnola con una scaletta costruita sui successi storici e sui brani di Io Canto 2.

Il concerto, preludio alla fase sudamericana del tour che partirà a breve dall’Uruguay, è diventato virale sui social per un siparietto improvvisato dalla cantante con un fan visibilmente alticcio nelle prime file. L’episodio, gestito con ironia e fermezza, ha trasformato lo show in un caso mediatico internazionale, confermando la capacità di Pausini di unire spettacolo, spontaneità e controllo della scena.

In sintesi:

  • Quinta tappa europea dell’Io Canto World Tour 2026/27 alla Movistar Arena di Madrid.
  • In platea numerose star, tra cui Can Yaman, Gianluca Gazzoli e Nieves Álvarez.
  • Siparietto virale di Laura Pausini con un fan ubriaco, monito contro l’abuso di alcol.
  • Tour pronto a spostarsi in Sudamerica, poi Stati Uniti e infine Italia.

Stelle in platea e tour globale: il contesto della serata di Madrid

L’Io Canto World Tour 2026/27, undicesima tournée mondiale di Laura Pausini, è partito il 27 marzo da Pamplona con l’obiettivo di portare il progetto Io Canto 2 sui principali palchi internazionali. La tappa di Madrid, quinta in territorio europeo, ha confermato la forza del brand “Pausini” nel mercato latino e ispanofono, cruciale per l’artista fin dagli anni Novanta.

In platea, oltre al pubblico pagante, erano presenti volti noti come il divo turco Can Yaman, recentemente sul palco del Festival di Sanremo accanto alla cantante, il conduttore e creator Gianluca Gazzoli – anche lui passato dall’Ariston per Sanremo Giovani – e le personalità spagnole Martín Berrocal e Nieves Álvarez.

Secondo indiscrezioni, tra il pubblico avrebbe potuto esserci anche Stefano De Martino, in quei giorni a Madrid e già presente nello stesso palazzetto per il concerto di Rosalìa. La tappa madrilena è stata l’ultima in Europa prima del segmento sudamericano: il tour proseguirà in Uruguay, quindi negli Stati Uniti e in Italia, dove si prevede una forte domanda di biglietti.

Il siparietto virale e l’immagine “rock” di Laura Pausini

Durante lo show di Madrid, Laura Pausini ha interrotto l’esibizione dopo aver notato un fan visibilmente alterato dall’alcol nelle prime file. Avvicinandosi al pubblico, si è presentata ironicamente con: “Ciao sono Laura Pausini e voglio sapere cosa sta succedendo qui”.

Resasi conto che lo spettatore aveva bevuto troppo, la cantante ha improvvisato una breve “lezione” di educazione al consumo responsabile, in chiave ironica e diretta. Alludendo alle prestazioni fisiche del dopoconcerto, ha spiegato – tra le risate del pubblico – che l’eccesso di alcol può avere effetti “deprimenti”, accompagnando il concetto con un gesto della mano verso il basso.

“Ahh hai bevuto? Però se tu bevi molto dopo… pluff. E noi qui dopo il concerto andiamo a sc***** (Nosotros después del concierto vamos a follar). Bevete poco ragazzi, non aiuta”, ha detto, per poi aggiungere in italiano: “Non si era mai visto uno ubriaco, mi sento un po’ rock”. Il video del passaggio ha rapidamente fatto il giro dei social, rafforzando l’immagine di una popstar capace di coniugare controllo scenico, spontaneità e linguaggio vicino al pubblico più giovane.

FAQ

Quando è iniziato l’Io Canto World Tour 2026/27?

Il tour è iniziato ufficialmente il 27 marzo 2026 da Pamplona, con una data sold out che ha inaugurato il nuovo progetto internazionale.

Perché la tappa di Madrid è considerata così importante?

È importante perché consolida il ruolo di Laura Pausini nel mercato ispanofono e precede la strategica fase sudamericana del tour.

Chi erano le principali star presenti al concerto di Madrid?

Erano presenti il divo turco Can Yaman, Gianluca Gazzoli, Martín Berrocal e la top model e conduttrice Nieves Álvarez.

Cosa ha reso virale il concerto di Laura Pausini a Madrid?

Ha contribuito un siparietto con un fan ubriaco: Pausini lo ha rimproverato ironicamente, lanciando un messaggio contro l’abuso di alcol.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo?

L’articolo deriva da una elaborazione congiunta di contenuti Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla Redazione.

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