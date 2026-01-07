Mario Balotelli riparte con un nuovo contratto: colpo a sorpresa, niente Serie A ma rilancio immediato

Nuova destinazione negli emirati

Mario Balotelli riparte dal Golfo: l’attaccante ha scelto gli Emirati Arabi Uniti come nuova tappa della sua carriera. Dopo la parentesi breve e complicata al Genoa, il centravanti bresciano ha optato per l’Al-Ittifaq FC, club con sede a Dubai. La decisione chiude settimane di incertezza sul futuro e rilancia il profilo dell’ex Inter, Milan e Nazionale.

La mossa segna un cambio di rotta netto rispetto al ritorno in Serie A auspicato in estate. Il contesto emiratino offre visibilità e struttura, oltre a un progetto costruito per valorizzare il suo impatto tecnico e mediatico.

Per il club, l’arrivo di “Super Mario” è un investimento d’immagine e di campo: leadership, esperienza internazionale e repercussioni commerciali attese sul mercato locale e regionale.

Dettagli del contratto

L’intesa tra Mario Balotelli e l’Al-Ittifaq FC è definita nei termini principali: accordo di due anni e mezzo con firma attesa a breve. Il deposito arriverà dopo il completamento delle ultime pratiche amministrative, passaggio necessario per l’ufficialità.

Il pacchetto contrattuale punta su stabilità e continuità, elementi mancati nelle recenti stagioni dell’attaccante. La durata pluriennale offre margine operativo al club e al giocatore per un inserimento graduale.

Le tempistiche prevedono comunicazioni formali nei prossimi giorni, una volta chiusa la documentazione e ottenuti i via libera regolamentari.

Niente serie a: svolta in seconda divisione

Niente ritorno in Serie A: il percorso riparte dalla First Division League, la seconda serie dell’Arabia Saudita. La scelta colloca Mario Balotelli in un contesto competitivo ma meno esposto, funzionale a un rilancio progressivo.

L’Al-Ittifaq FC punta sul suo profilo tecnico e sul richiamo mediatico per accelerare un progetto di crescita, con obiettivo dichiarato: scalata e consolidamento nelle zone alte.

Per il club, l’innesto di un ex Inter, Milan e Nazionale è leva sportiva e commerciale; per il giocatore, è un passaggio pragmatico per ritrovare minutaggio e continuità.

Una scommessa a 35 anni

A 35 anni, Mario Balotelli aggiunge un capitolo fuori dall’Europa dopo Italia, Inghilterra, Francia, Turchia e Svizzera. La parentesi al Genoa si è chiusa senza slanci, alimentando ipotesi di ritiro o rientro nelle serie minori.

La proposta del Golfo offre orizzonte pluriennale e un contesto strutturato per ripartire, con aspettative chiare sul contributo in campo e sull’impatto d’immagine.

Il percorso è una scommessa controllata: stabilità contrattuale, obiettivi misurabili e margine per ricostruire rendimento e leadership.

FAQ

  • Dove giocherà Mario Balotelli?

    All’Al-Ittifaq FC, club con sede a Dubai, nel campionato della First Division League saudita.

  • Perché non torna in Serie A?

    La scelta privilegia un progetto di rilancio con spazio e continuità, lontano dalla pressione della massima serie italiana.

  • Qual è la durata del contratto?

    Accordo di due anni e mezzo, con firma e deposito previsti dopo le ultime formalità.

  • Quali sono gli obiettivi del club?

    Risalita in classifica e rafforzamento del profilo sportivo e commerciale grazie al peso mediatico del giocatore.

  • Qual è il contesto competitivo?

    La First Division League dell’Arabia Saudita, seconda serie con ambizioni di crescita e investimenti in profili internazionali.

  • Cosa cambia per la carriera di Balotelli?

    Nuova tappa nel Golfo Persico per ritrovare minutaggio, continuità e leadership dopo l’esperienza al Genoa.

A 35 anni, Mario Balotelli riparte lontano dall’Europa dopo passaggi in Italia, Inghilterra, Francia, Turchia e Svizzera. L’uscita dal Genoa senza lampi ha alimentato ipotesi di addio al calcio o di rientro nei campionati minori nazionali.

Il progetto nel Golfo Persico offre tempo e struttura: orizzonte pluriennale, obiettivi scanditi e contesto che valorizza presenza scenica e minutaggio.

La scelta equivale a un rischio calcolato: stabilità, metriche chiare di rendimento e spazio per ricostruire ruolo, condizione e leadership.

