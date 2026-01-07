Warner Bros respinge Paramount e punta su Netflix: la mossa che ridisegna il potere dello streaming

Decisione del cda di Warner Bros

Warner Bros ha respinto l’ulteriore proposta ostile di Paramount, definendola “inadeguata” e “rischiosa”, e ha confermato la raccomandazione a proseguire con l’intesa già siglata con Netflix. Il cda ha valutato la capacità di chiudere l’operazione e i rischi per gli azionisti, giudicando l’alternativa di Paramount non comparabile all’offerta concorrente. La decisione infligge un nuovo stop alle ambizioni di David Ellison e alla strategia aggressiva del gruppo rivale.

Secondo il board, la proposta di Paramount non offre garanzie sufficienti sull’esecuzione e non massimizza il valore per azionisti, consumatori e creatori di contenuti. La linea resta dunque quella di sostenere la cessione degli asset di streaming e degli studio a Netflix, considerata più solida e superiore. “Devono presentare un’offerta convincente e superiore”, ha ribadito il presidente del cda Samuel A. Di Piazza, pur lasciando aperta la valutazione di eventuali revisioni.

Nonostante i rilanci precedenti, il board evidenzia che la soglia per un cambio di rotta non è stata raggiunta. Il messaggio agli azionisti è chiaro: l’accordo con Netflix rimane la via preferita, mentre le ripetute mosse di Paramount non hanno modificato il giudizio di merito né le priorità strategiche.

Reazioni e posizione di Netflix

I co-amministratori delegati di Netflix, Ted Sarandos e Greg Peters, accolgono la bocciatura come conferma dell’impegno di Warner Bros verso l’intesa già concordata. Il management ribadisce che la propria proposta è “superiore” e garantisce maggior valore a azionisti, pubblico e creatori.

La piattaforma sottolinea la solidità dell’esecuzione e la minore esposizione a rischi rispetto all’alternativa di Paramount, ritenuta non comparabile per struttura e certezza di chiusura.

Con la raccomandazione del cda di Warner a favore dell’accordo, Netflix si posiziona come partner preferito per l’integrazione di streaming e studio, in continuità con il percorso deliberato.

Dettagli e criticità dell’offerta Paramount

L’ultima proposta di Paramount, l’ottava, arriva a 108 miliardi di dollari e include una garanzia personale di Larry Ellison, padre di David Ellison e vicino a Donald Trump. Il pacchetto copre l’intera Warner Bros, comprendendo anche CNN, asset escluso dall’intesa con Netflix.

Il cda contesta la capacità esecutiva dell’operazione e i rischi potenziali in caso di fallimento della transazione, giudicandola non superiore né comparabile alla proposta rivale. Le perplessità riguardano tempi di chiusura, condizioni sospensive e protezioni per gli azionisti.

In precedenza Paramount aveva rilanciato fino a 77,9 miliardi di dollari per l’intera società, senza però intervenire sul nodo principale: certezza di esecuzione e valore effettivamente distribuibile. La garanzia personale non compensa, secondo Warner, l’asimmetria di rischio e l’assenza di un premio di prezzo adeguato.

Prossimi passi e scadenze per gli azionisti

Gli azionisti di Warner Bros hanno tempo fino al 21 gennaio per esprimersi sull’offerta di Paramount, mentre resta valida la raccomandazione verso l’accordo con Netflix.

Samuel A. Di Piazza ha chiarito che ulteriori trattative con Paramount non sono possibili, ma il board potrà esaminare un’eventuale proposta rivista e realmente superiore.

David Ellison non esclude un rialzo: in tal caso è probabile uno slittamento delle scadenze di gennaio per consentire maggiore tempo di valutazione e attività di engagement con la base azionaria.

