Usa, agenti dell’immigrazione uccidono donna: operazione anti-migranti finisce in tragedia, scoppia la rivolta

Sparatoria a Minneapolis

A Minneapolis, durante controlli legati a un’operazione anti-migranti, agenti dell’Ice hanno aperto il fuoco uccidendo una donna che, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe tentato la fuga a bordo della propria auto nella zona residenziale di Powderhorn.

La sparatoria è avvenuta a breve distanza dal luogo dove venne ucciso George Floyd, circostanza che ha richiamato rapidamente un nutrito gruppo di manifestanti nell’area del fermo.

I dettagli ufficiali restano scarsi: l’intervento rientrava in attività di controllo su larga scala e si è trasformato in un episodio mortale che ha innescato tensione e proteste sul posto.

Dettagli e presenza federale

Nella zona di Powderhorn era schierato un ampio dispositivo con agenti federali e locali impegnati in verifiche coordinate, parte di un’operazione su vasta scala contro l’immigrazione irregolare.

Tra i vertici presenti è stato segnalato Gregory Bovino, alto funzionario della U.S. Customs and Border Protection, già volto di operazioni di repressione a Los Angeles e Chicago.

Secondo fonti sul posto, a Minneapolis risultavano mobilitati oltre 2 mila operatori dell’Ice, con posti di controllo e pattugliamenti intensificati nelle aree residenziali interessate.

Reazioni delle autorità locali

Il sindaco Jacob Frey ha denunciato “caos” provocato dagli agenti federali e ha chiesto pubblicamente all’Ice di lasciare immediatamente Minneapolis.

Sui profili social, Frey ha definito l’operazione una fonte di instabilità per i quartieri interessati, esortando a ripristinare la gestione locale dell’ordine pubblico.

Le autorità cittadine hanno segnalato criticità di coordinamento tra forze federali e dipartimenti locali, mentre sul terreno crescono presidî e proteste nelle aree residenziali.

Contesto e implicazioni politiche

Minneapolis e St. Paul sono in stato di allerta dopo l’annuncio del Dipartimento per la Sicurezza Interna su una maxi-operazione legata anche a ipotesi di frode che coinvolgerebbero residenti di origine somala.

Il clima di pressione politica ha contribuito alla decisione del governatore Tim Walz, già candidato alla vicepresidenza con Kamala Harris, di non ripresentarsi per un nuovo mandato.

L’azione federale si inserisce nella campagna dell’amministrazione Trump contro l’immigrazione irregolare, con Minneapolis elevata a teatro simbolico dello scontro istituzionale.

FAQ

Che cosa è accaduto a Minneapolis?

Durante controlli anti-migranti, agenti Ice hanno sparato e ucciso una donna nel quartiere di Powderhorn.

Quante forze erano dispiegate?

Secondo fonti locali, oltre 2 mila operatori dell'Ice erano mobilitati in città.

Chi era presente tra i vertici federali?

Gregory Bovino della U.S. Customs and Border Protection è stato segnalato sul posto.

Qual è stata la reazione del sindaco?

Jacob Frey ha parlato di "caos" e ha chiesto ai federali di lasciare Minneapolis.

Perché l'area è in allerta?

Per l'avvio di una maxi-operazione del DHS legata anche ad accuse di frode.

Quali implicazioni politiche emergono?

Il caso pesa sul dibattito sull'immigrazione e ha influito sulle scelte del governatore Tim Walz.

