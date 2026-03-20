Home / SPETTACOLI & CINEMA / Sanremo domina le vendite: classifica aggiornata dei singoli in caduta

Sanremo 2026, cosa rivela davvero la nuova classifica FIMI

A quasi un mese dal Festival di Sanremo 2026, la nuova classifica FIMI dei singoli (settimana 13‑19 marzo) mostra un quadro chiaro: solo pochi brani sanremesi resistono ai vertici, mentre molti crollano o scompaiono del tutto. Al vertice domina ancora Samurai Jay con “Ossessione”, seguito da Sayf e dal vincitore del Festival Sal Da Vinci. In discesa restano comunque in top 20 artisti come Tommaso Paradiso, Arisa, Tredici Pietro, Nayt ed Elettra Lamborghini, mentre nomi storici come Ermal Meta, Chiello, Michele Bravi e Dargen D’Amico scivolano verso il fondo della top 100. Fuori classifica spariscono, tra gli altri, Leo Gassmann, Nicolò Filippucci, Raf ed Enrico Nigiotti con il suo brano solista. Il bilancio complessivo del dopo‑Festival è nettamente inferiore rispetto alle ultime edizioni.

In sintesi:

La top 10 FIMI resta quasi invariata, guidata da Samurai Jay , Sayf e Sal Da Vinci .

, e . Pochi brani di Sanremo 2026 reggono il mercato: il resto crolla o sparisce.

reggono il mercato: il resto crolla o sparisce. Pesanti cali per Levante , Angelica Bove , Ermal Meta , Chiello , Michele Bravi , Dargen D’Amico .

, , , , , . Fuori classifica Leo Gassmann, Nicolò Filippucci, Raf ed il brano solista di Enrico Nigiotti.

Chi domina, chi arretra e chi scompare dalla top 100

Al vertice della top 100 FIMI dei singoli (13‑19 marzo) resta stabile “Ossessione” di Samurai Jay (con Vito Salamanca), seguita da “Tu Mi Piaci Tanto” di Sayf e da “Per Sempre Sì” di Sal Da Vinci, che conferma sul mercato il successo sanremese.

Appena fuori dal podio resistono “Che Fastidio!” di Ditonellapiaga, “Stupida Sfortuna” di Fulminacci e “Poesie Clandestine” di LDA e AKA 7even. In lieve riassetto la top 10: Luchè con “Labirinto” sale al settimo posto, mentre “Male Necessario” di Fedez e Marco Masini scivola all’ottavo, e J‑Ax con “Italia Starter Pack” chiude al decimo.

Nella fascia 11‑21 il quadro cambia: “I Romantici” di Tommaso Paradiso, “Magica Favola” di Arisa, “Uomo che Cade” di Tredici Pietro, “Prima Che” di Nayt e “Voilà” di Elettra Lamborghini restano in top 20 ma in chiara fase discendente. Più drastico il calo di “Sei Tu” di Levante, crollata dalla 34 alla 64, e di “Mattone” di Angelica Bove, passata dalla 67 alla 81. La cover “The Lady Is a Tramp” di Ditonellapiaga e Tonypitony precipita oltre la 85.

In coda alla classifica il ridimensionamento è ancora più netto: Ermal Meta con “Stella Stellina” e Chiello con “Ti Penso Sempre” perdono 44 posizioni, attestandosi all’87 e all’88. Michele Bravi scende dalla 49 alla 93 con “Prima o Poi”, mentre Dargen D’Amico arretra di 50 posizioni con “Ai Ai”, ora 98. Fuori dalla top 100 escono completamente “Naturale” di Leo Gassmann, “Laguna” di Nicolò Filippucci (vincitore dei giovani), “Ora e Per Sempre” di Raf e “Ogni Volta Che Non So Volare” di Enrico Nigiotti, che resta visibile solo grazie al duetto “L’Amore È / L’Amore Va” con Olly e Juli, stabile alla 33.

Cosa ci dice questo crollo sul dopo Sanremo 2026

Il quadro complessivo certifica un raro scollamento tra hype televisivo e reale tenuta commerciale dei brani di Sanremo 2026. A resistere sono pochissimi titoli ad alto tasso di streaming, guidati da Samurai Jay, Sayf e Sal Da Vinci, mentre gran parte della line‑up sanremese si dissolve in poche settimane.

Per l’industria discografica il segnale è doppio: da un lato funziona l’ibrido tra urban‑pop e contenuti forti per social e piattaforme; dall’altro, molti brani sembrano progettati per il palco più che per la vita lunga su playlist editoriali e algoritmiche. I prossimi mesi diranno se qualcuno dei titoli oggi in calo saprà rinascere con nuove versioni, collaborazioni internazionali o campagne social mirate, seguendo il modello “Obsesión” già sperimentato su “Ossessione”.

FAQ

Chi è al primo posto della classifica FIMI del 13‑19 marzo 2026?

In testa alla classifica FIMI c’è “Ossessione” di Samurai Jay con Vito Salamanca, stabile al numero uno dei singoli.

Quali brani di Sanremo 2026 sono ancora in top 10 FIMI?

Restano in top 10 “Ossessione”, “Tu Mi Piaci Tanto”, “Per Sempre Sì”, “Che Fastidio!”, “Stupida Sfortuna”, “Poesie Clandestine”, “Labirinto”, “Male Necessario” e “Italia Starter Pack”.

Quali artisti sanremesi sono usciti dalla top 100 FIMI?

Sono usciti dalla top 100 Leo Gassmann con “Naturale”, Nicolò Filippucci con “Laguna”, Raf con “Ora e Per Sempre” ed Enrico Nigiotti col brano solista.

Quali sono stati i cali più pesanti nella classifica dei singoli?

Hanno perso 44 posizioni Ermal Meta e Chiello, mentre Michele Bravi e Dargen D’Amico sono precipitati rispettivamente alla 93 e 98.

Da quali fonti provengono i dati e le informazioni citate?

Le informazioni derivano da una elaborazione redazionale basata congiuntamente su dati e notizie di Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.