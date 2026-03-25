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Maltempo in Lombardia, raffiche di vento fino a 90 km orari e zone a rischio da evitare

Maltempo in Lombardia, raffiche di vento fino a 90 km orari e zone a rischio da evitare

Milano, allerta vento: chiusura di parchi e cimiteri il 26 marzo

A Milano, il Centro Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia ha emesso un’allerta per vento forte che interessa la città tra il 25 e il 26 marzo.
Da oggi, mercoledì 25 marzo, l’allerta è gialla, mentre da domani, giovedì 26 marzo, passerà ad arancione con raffiche fino a 90 km/h.
Per questo motivo il Comune ha disposto la chiusura di parchi, cimiteri e alcune strutture pubbliche, per ridurre il rischio di caduta alberi, rami e strutture temporanee e garantire la sicurezza di residenti e visitatori.

In sintesi:

  • Allerta vento da gialla ad arancione su Milano tra 25 e 26 marzo
  • Giovedì 26 marzo chiusi parchi cittadini, scuole e servizi interni ai parchi
  • Cimiteri chiusi al pubblico, consentito accesso solo per esequie già fissate
  • Obbligo di mettere in sicurezza dehors, strutture mobili, balconi e aree esterne

Dalle 6 alle 21 di giovedì 26 marzo l’allerta vento su Milano diventerà arancione, con possibili raffiche fino a 90 km/h.
La previsione di raffiche intense impone la chiusura di tutti i parchi cittadini per l’intera giornata di giovedì: non saranno accessibili le scuole, i musei, le attività commerciali, le biblioteche e i servizi sociali situati all’interno delle aree verdi.
Tra le strutture interessate figurano il Museo di Storia Naturale, il Planetario, le biblioteche di Parco Sempione, Chiesa Rossa e Villa Litta, oltre ai CAM e ai Centri Diurni Disabili presenti nei parchi.

Dettagli sulle chiusure e misure di prevenzione a Milano

Per la giornata di giovedì i cimiteri cittadini resteranno chiusi al pubblico, con deroga esclusiva per i parenti stretti coinvolti nelle esequie già programmate.
Gli esercizi commerciali dotati di dehors e gli operatori dei mercati scoperti dovranno mantenere chiusi tendoni e ombrelloni, assicurando con cura ogni struttura mobile per evitare ribaltamenti e proiezione di materiali.
Il Comune invita a lasciare tempestivamente parchi, aree verdi e zone alberate all’approssimarsi del peggioramento, evitando la sosta sotto impalcature di cantieri, tensostrutture, tende e dehors.

I cittadini sono chiamati a prestare particolare attenzione nei pressi delle aree a rischio esondazione, lungo i corsi d’acqua urbani e nei sottopassi, dove forti raffiche e piogge improvvise possono creare condizioni critiche.
Si raccomanda inoltre di mettere in sicurezza balconi e terrazzi, fissando vasi, arredi, oggetti leggeri e manufatti che potrebbero essere sollevati dal vento.
Durante l’allerta, ogni evento all’aperto dovrà essere valutato con prudenza, adeguando o sospendendo le attività in presenza di condizioni meteo in rapido deterioramento.

Il Centro operativo comunale (COC) della Protezione civile di Milano resterà attivo per monitorare l’evoluzione meteo, coordinare gli interventi sul territorio e rispondere alle segnalazioni dei cittadini.
L’obiettivo è ridurre il più possibile il rischio per la popolazione, limitare i danni a infrastrutture e patrimonio pubblico e ristabilire rapidamente la piena fruibilità di parchi e servizi una volta cessata l’allerta.
Ulteriori comunicazioni saranno diffuse sui canali ufficiali del Comune e della Protezione civile in caso di aggravamento o prolungamento delle condizioni di vento forte.

Prospettive e possibili sviluppi dopo l’episodio di vento forte

L’ondata di vento che interessa Milano rappresenta un nuovo banco di prova per i piani comunali di protezione civile e per la resilienza del verde urbano.
Gli esiti dei controlli su alberature, impianti e strutture temporanee potrebbero portare a ulteriori interventi di manutenzione straordinaria nelle prossime settimane.
Nel medio periodo il Comune potrebbe aggiornare protocolli e linee guida per dehors, cantieri e arredi esterni, introducendo requisiti più stringenti in caso di allerta meteo, anche alla luce della crescente frequenza di eventi atmosferici intensi legati al cambiamento climatico.

FAQ

Quando scatta l’allerta arancione per vento forte a Milano?

L’allerta arancione scatta giovedì 26 marzo dalle ore 6 alle ore 21, con raffiche previste fino a 90 km/h sull’area urbana.

Quali parchi e musei resteranno chiusi il 26 marzo a Milano?

Saranno chiusi tutti i parchi cittadini e le strutture interne, inclusi Museo di Storia Naturale, Planetario, biblioteche di Parco Sempione, Chiesa Rossa e Villa Litta.

È possibile accedere ai cimiteri durante l’allerta vento?

Sì, ma esclusivamente per i parenti stretti coinvolti nelle esequie già programmate; per tutti gli altri l’accesso resta sospeso.

Cosa devono fare commercianti e cittadini con dehors e balconi?

Devono chiudere tendoni e ombrelloni, ancorare strutture mobili e mettere in sicurezza vasi, arredi e oggetti esposti al vento.

Da quali fonti è stata elaborata questa notizia su Milano?

La notizia è stata elaborata congiuntamente da fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra redazione.

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Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd, MBA, CPA

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
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