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Malgioglio interrompe i rapporti social con Giulia Salemi: perché l’ha bloccata e cosa è successo dopo

Malgioglio interrompe i rapporti social con Giulia Salemi: perché l’ha bloccata e cosa è successo dopo

Perché Cristiano Malgioglio aveva bloccato Giulia Salemi su Instagram

Chi: il cantautore e opinionista televisivo Cristiano Malgioglio e l’influencer-conduttrice Giulia Salemi.
Cosa: un blocco su Instagram nato dopo la partecipazione comune al Grande Fratello Vip 5, seguito da un inatteso chiarimento e dallo sblocco.
Dove: l’incontro decisivo è avvenuto su un treno ad alta velocità, in viaggio in Italia.
Quando: il blocco è stato reso pubblico nel 2021, mentre il confronto casuale è avvenuto nell’aprile 2026.
Perché: alla base, vecchie tensioni, nomination e accuse di falsità all’interno della Casa del GF Vip, poi amplificate dall’esposizione social.

In sintesi:

  • Cristiano Malgioglio ha bloccato Giulia Salemi su Instagram dopo il GF Vip 5.
  • La frattura nasce da nomination, litigi e accuse reciproche nel reality di Canale 5.
  • Su un treno i due si rivedono: chiarimento, sblocco e nuovo follow social.
  • Il caso conferma quanto i social incidano sulle narrazioni dei reality.

Dal blocco al disgelo: cronologia di un rapporto complicato

La tensione tra Cristiano Malgioglio e Giulia Salemi esplode nel 2020 dentro la Casa del Grande Fratello Vip 5. Malgioglio scopre di essere stato nominato da Giulia e reagisce duramente, definendola *“falsa”* e promettendo di farne il proprio *“bersaglio preferito”*.
Contesta anche il suo profilo da influencer: *“Non mi confronto con una che su Instagram mostra la borsetta o il tacco”*.

Nel confronto successivo, Malgioglio afferma che più amici comuni lo avrebbero messo in guardia dalla Salemi. Uscito dal reality, al cantautore viene proposto un faccia a faccia in studio, che lui inizialmente rifiuta con parole feroci: *“È il personaggio più inutile della storia del Grande Fratello… È di una falsità spaventosa”*.
Rientrato in puntata, continua a prendere le distanze: *“Non voglio dare questa popolarità a questa signora… Ti consiglio di leggere qualche libro”*.

Nel settembre 2021, ospite al GF Vip Party, Giulia Salemi rivela di essere stata bloccata su Instagram: racconta di una lite che lei considera “sciocchissima”, del successivo mea culpa di Malgioglio e poi del blocco social scoperto a sorpresa, che la lascia *“scioccata”*.

Il capitolo finale arriva nell’aprile 2026. Seduti casualmente uno accanto all’altra su un treno, Giulia chiede al cantautore: *“Mi puoi sbloccare su Instagram? Sono bloccata da due anni”*.
Malgioglio prova a sdrammatizzare sostenendo di bloccare le persone che ama: *“Io generalmente blocco quelli che amo… Io ti amo ed è normale che ti abbia bloccata”*.

Ammettendo di non essere pratico di smartphone, passa il cellulare alla Salemi, che provvede lei stessa allo sblocco. Un imprevisto tecnico – le porte del vagone che restano bloccate per alcuni minuti – costringe i due a condividere altro tempo insieme fino all’intervento del capotreno.
Il segnale di chiusura è netto: Giulia viene sbloccata e il volto di Amici di Maria De Filippi inizia anche a seguirla su Instagram. Pace social e mediatica siglata.

Cosa insegna il caso Malgioglio-Salemi ai protagonisti dei reality

La vicenda tra Cristiano Malgioglio e Giulia Salemi mostra come le dinamiche dei reality continuino a produrre effetti concreti anni dopo la messa in onda.
Le nomination diventano narrazioni permanenti, alimentate da clip virali e meme, mentre il tasto “blocca” sui social si trasforma in atto simbolico di rottura pubblica.

Il chiarimento casuale sul treno evidenzia però anche un contraltare: le relazioni nate in tv possono evolversi lontano dalle telecamere, riportando al centro la dimensione personale rispetto al personaggio.
Per i protagonisti del piccolo schermo, la gestione consapevole di reputazione digitale, conflitti e riconciliazioni è ormai parte integrante del mestiere, tanto quanto la performance davanti alle telecamere.

FAQ

Perché Cristiano Malgioglio aveva bloccato Giulia Salemi su Instagram?

È legato alle tensioni del Grande Fratello Vip 5: nomination, accuse di falsità e critiche pubbliche al suo ruolo di influencer.

Quando è stato reso noto il blocco di Giulia Salemi da parte di Malgioglio?

È stato reso noto nel settembre 2021, quando Giulia Salemi ne ha parlato durante il GF Vip Party.

Come è avvenuto lo sblocco di Giulia Salemi su Instagram?

È avvenuto nell’aprile 2026 su un treno: Malgioglio ha consegnato il telefono e Giulia si è sbloccata da sola.

Il chiarimento tra Malgioglio e Salemi è definitivo?

Sì, al momento appare definitivo: oltre allo sblocco, Cristiano Malgioglio ha iniziato a seguire nuovamente Giulia Salemi.

Da quali fonti è stata ricostruita questa vicenda tra Malgioglio e Salemi?

La ricostruzione deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

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