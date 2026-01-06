Sesso in aereo: il boom dei flirt ad alta quota svela abitudini segrete dei viaggiatori

Numeri e tendenze del mile high club

Mile high club indica i rapporti sessuali consumati in volo, pratica in crescita secondo un monitoraggio decennale: analizzati 500 aerei su 250 rotte, per 1.500 ore e 1 milione di chilometri con 61 compagnie in 42 Paesi, coinvolgendo viaggiatori e personale di cabina.

Negli ultimi dieci anni si stima che circa 2,5 milioni di passeggeri abbiano fatto sesso a bordo, pari allo 0,05% dei viaggiatori, con un aumento netto dei casi.

Le interazioni nascono spesso prima del decollo e si concretizzano poco dopo; le location più comuni restano i bagni e, in rari casi, le cuccette del personale.

La maggiore incidenza si registra su voli europei e americani, soprattutto notturni e su wide-body come Airbus e Boeing.

Un sondaggio online del 2018 su oltre 11 mila utenti di app di dating indica che il 5% ha avuto rapporti in aereo; tra chi si appartata, almeno 1 su 30 è già in coppia, mentre i triangoli risultano sporadici.

Gli addetti citano episodi che richiedono autentiche doti da “contorsionisti”, segnalando un fenomeno limitato ma persistentemente in aumento.

Tecnologia, social e contenuti a pagamento

La diffusione del wi‑fi a bordo ha trasformato le dinamiche di approccio: chat in tempo reale e scambi su app di dating accelerano la fase di contatto già dal gate.

Sui profili si inseriscono spesso codice volo e orario d’imbarco per facilitare l’aggancio, con passaggio ai fatti poco dopo il decollo.

Il personale conferma un aumento dei messaggi finalizzati a incontri “romantici” durante la crociera.

Parallelamente cresce l’uso di OnlyFans: alcuni passeggeri si filmano in volo per “produrre contenuti” a pagamento, fenomeno segnalato con frequenza dalle cabine.

Gli assistenti riferiscono di riprese in toilette o aree più riservate, spesso interrotte su richiesta di cessare immediatamente le registrazioni.

L’online riduce le barriere di contatto ma incrementa i rischi reputazionali e di policy a bordo.

Le compagnie notano che la combinazione tra connettività, cultura social e monetizzazione spinge un numero crescente di viaggiatori giovani e disinibiti a sperimentare anche in quota.

Rischi, regolamenti e gestione a bordo

In assenza di un divieto specifico in Occidente, i rapporti in volo possono ricadere sotto le norme su atti osceni e nudità in pubblico, con sanzioni, segnalazioni e possibili ban dalle compagnie.

Sui collegamenti intercontinentali che toccano Paesi con leggi più severe, il rischio cresce: sono possibili procedimenti penali e, nei casi estremi, detenzione.

Le aziende confermano l’aumento degli episodi e adottano policy interne più rigide e formazione ad hoc per l’equipaggio.

La gestione prevede richiami verbali, interruzione immediata dell’atto, ispezioni in toilette e, se necessario, rapporto al comandante e sbarco con segnalazione alle autorità.

Le riprese per contenuti a pagamento comportano ulteriori violazioni: si interviene per bloccare i video, invitare alla cancellazione e documentare l’accaduto per eventuali azioni disciplinari.

Non mancano casi limite che coinvolgono il personale: quando accertati, scattano sospensioni o licenziamenti, come riferito da piloti e assistenti.

Per i passeggeri la regola è evitare comportamenti che possano essere percepiti come offensivi, ricordando che la giurisdizione applicabile può cambiare in base a rotta, compagnia aerea e Paese di atterraggio.

