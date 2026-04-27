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Il paradiso delle signore anticipazioni Greta domina gli eventi Adelaide reagisce

Il paradiso delle signore anticipazioni Greta domina gli eventi Adelaide reagisce

Il Paradiso delle Signore, trama completa puntata del 28 aprile 2026

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Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 28 aprile 2026 alle 16.10 su Rai1, a Milano, i fratelli Greta ed Ettore Marchesi si troveranno allo scontro finale con Adelaide di Sant’Erasmo e l’eredità di Umberto Guarnieri.
Greta sottrarrà il testamento di Umberto, minacciando l’equilibrio patrimoniale dei Guarnieri, mentre Adelaide sarà costretta a rivelare una nuova, dolorosa verità.

In parallelo, la giovane scrittrice Rosa Camilli affronterà una svolta nella propria carriera grazie alla severa ma influente critica francese Colette Bernard.
Le Veneri, infine, pianificheranno una sorpresa per Irene, coinvolgendo controvoglia Johnny a ridosso del matrimonio.

In sintesi:

  • Greta ruba il testamento di Umberto e si prepara a impugnarlo.
  • Adelaide affronta i Marchesi e svela un’ulteriore verità sconvolgente.
  • Ettore vuole lasciare Milano dopo la rottura definitiva con Odile.
  • Rosa riceve il sostegno decisivo della critica francese Colette Bernard.

Intrighi sui beni Guarnieri e svolta per Rosa Camilli

Greta Marchesi, decisa a non farla passare liscia a Umberto e alla contessa Adelaide, porta il ricatto a un nuovo livello: dopo aver messo alle corde la nobile, riesce a mettere le mani sul testamento di Guarnieri, pronta a impugnarlo a beneficio suo e del fratello.
Ettore, però, non appoggia la strategia aggressiva della sorella: dopo che Odile ha troncato ogni rapporto con lui e scoperti i suoi imbrogli, il giovane è convinto che non ci sarà mai riconciliazione e decide di lasciare Milano per tornare a Londra.

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Adelaide, messa all’angolo dal furto del documento e dal rischio di un contenzioso sull’eredità, è costretta a intervenire. Per fermare i Marchesi, la contessa sceglie la via più dolorosa: recarsi personalmente dai fratelli e confidare un’altra verità sconvolgente, che tocca il passato e il destino di Odile, figlia che per anni ha dovuto proteggere tenendola nascosta come frutto del suo amore con Umberto.

Sul fronte creativo, Rosa esce dal periodo più buio dopo la stroncatura ricevuta: incoraggiata da Marcello, riprende i capitoli scartati del suo romanzo e li sottopone alla critica francese Colette Bernard. Quest’ultima, colpita dal talento della giovane, le offre consigli operativi per strutturare il lavoro e la invita a proseguire senza cedere alle insicurezze.

Nuovi equilibri sentimentali e possibili sviluppi futuri

Mentre le trame ereditarie rischiano di ridefinire il potere dei Guarnieri, al Paradiso il clima è più leggero ma non meno delicato.
Le Veneri organizzano una sorpresa per Irene in vista delle nozze e chiedono a Johnny di collaborare: il ragazzo, però, rifiuta di farsi coinvolgere in qualunque gesto che riguardi il matrimonio della donna che ama in silenzio.

Questa ritrosia preannuncia tensioni emotive destinate a esplodere a ridosso della cerimonia, aprendo la strada a possibili ripensamenti o colpi di scena sentimentali.
Parallelamente, la scelta di Ettore di tornare a Londra e la verità che Adelaide si prepara a confessare promettono di influenzare in modo duraturo gli equilibri economici e affettivi del Paradiso delle Signore, con ricadute che potrebbero orientare l’intera seconda parte di stagione.

FAQ

Quando va in onda la puntata del 28 aprile 2026?

La puntata va in onda il 28 aprile 2026 alle ore 16.10 su Rai1, come da palinsesto feriale.

Che cosa fa Greta con il testamento di Umberto Guarnieri?

Greta si impossessa del testamento di Umberto Guarnieri e vuole impugnarlo per favorire se stessa e il fratello Ettore.

Perché Adelaide decide di parlare con i fratelli Marchesi?

Adelaide interviene per fermare Greta, minacciata dal furto del testamento, e rivela ai fratelli Marchesi una nuova verità legata anche a Odile.

Quale aiuto riceve Rosa dalla critica Colette Bernard?

Rosa ottiene un giudizio positivo da Colette Bernard, che riconosce il suo talento narrativo e le fornisce indicazioni concrete per sviluppare il romanzo.

Qual è la fonte delle anticipazioni su Il Paradiso delle Signore?

Le anticipazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

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