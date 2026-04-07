Home / SPETTACOLI & CINEMA / Evelina Sgarbi fuori da Grande Fratello Vip per telefonata decisiva

Perché Evelina Sgarbi è saltata dal Grande Fratello Vip all’ultimo minuto

La partecipazione di Evelina Sgarbi al nuovo Grande Fratello Vip condotto da Ilary Blasi su Canale 5 è stata annullata a ridosso della partenza del reality. Secondo le ricostruzioni diffuse da Gabriele Parpiglia il contratto fra la giovane e la produzione era di fatto chiuso, dopo provini in sede Mediaset e incontri con gli autori.

La decisione di fermare tutto sarebbe arrivata circa una settimana prima della messa in onda, tramite una telefonata inviata al manager di Evelina, Sauro Moretti, senza spiegazioni ufficiali.

Il caso assume rilievo perché la figlia di Vittorio Sgarbi è già al centro di un contenzioso familiare molto esposto mediaticamente, e perché non è la prima volta che il suo ingresso nel reality sfuma all’ultimo, alimentando interrogativi su possibili pressioni esterne e sulla gestione dei cast nei grandi format televisivi.

In sintesi:

Contratto di Evelina Sgarbi per il GF Vip chiuso, poi stoppato a pochi giorni dall’inizio.

per il GF Vip chiuso, poi stoppato a pochi giorni dall’inizio. Telefonata da ambienti Mediaset al manager Sauro Moretti senza motivazioni formali.

al manager senza motivazioni formali. Retroscena: possibile intervento del “cerchio” che circonda Vittorio Sgarbi , secondo fonti citate.

, secondo fonti citate. Nel 2022 Evelina aveva già rifiutato un’offerta importante del GF Vip.

I retroscena sul contratto saltato e il ruolo del “cerchio” di Sgarbi

Secondo quanto ricostruito da Gabriele Parpiglia nella sua newsletter, Evelina Sgarbi, accompagnata dal manager Sauro Moretti, aveva sostenuto il provino per il Grande Fratello Vip e incontrato gli autori, definendo anche dettagli pratici del futuro ingresso in Casa. L’accordo economico, stando alle fonti, risultava sostanzialmente chiuso.

Poi, circa una settimana prima dell’esordio del programma, sarebbe arrivata una telefonata dagli uffici Mediaset al manager: partecipazione annullata, senza un responsabile indicato e con dispiacere attribuito persino alla produzione. Nessuna motivazione ufficiale, solo la comunicazione secca dello stop.

Le fonti citate da Parpiglia sostengono che il “no” non proverrebbe da Mediaset o Endemol, bensì dall’ambiente che circonda Vittorio Sgarbi, definito dalla madre di Evelina “cerchio tragico”. L’ipotesi è che questo nucleo di persone, accusato di gestire e isolare Sgarbi, possa aver influito sul ritiro dell’ok. Parpiglia, pur riportando il retroscena, precisa: “preferiamo pensare che sia stata puramente una decisione autorale e non vogliamo credere a complotti”.

Dai no al GF Vip alle tensioni economiche con Vittorio Sgarbi

Quello di oggi non è il primo mancato ingresso di Evelina Sgarbi nel Grande Fratello Vip. Già nel 2022 gli autori avevano offerto alla giovane un posto nel cast della settima edizione, con un cachet descritto come “generoso”. Anche in quel caso erano stati presi accordi preliminari, ma Evelina decise di rinunciare.

Intervistata da Nuovo, non entrò nei dettagli delle motivazioni, mantenendo un profilo prudente. Molto meno sfumato fu invece il padre, Vittorio Sgarbi, che sulle pagine di Novella 2000 attaccò apertamente la scelta della figlia.

“Evelina ha deciso di non presentarsi al provino contro la mia volontà. Avrebbe guadagnato cifre ragguardevoli senza alcuno sforzo (…) declinare una simile offerta equivale a sputare sul denaro”, dichiarò, raccontando di un periodo di distanza tra padre e figlia. Evelina, nel suo racconto, avrebbe giudicato la Casa del GF Vip “non degna di lei”, troppo legata al pettegolezzo.

In quello stesso periodo, Sgarbi senior rese noto di aver rifiutato personalmente sia il Grande Fratello Vip sia L’Isola dei Famosi per cachet – 400.000 e 800.000 euro – ritenuti insufficienti: “Avrei accettato solo per 2 milioni. Non intendo svendere il mio tempo”.

L’effetto sul reality e sui futuri equilibri televisivi

Lo stop all’ingresso di Evelina Sgarbi priva il Grande Fratello Vip di un personaggio capace di connettere dinamiche televisive e cronaca giudiziaria familiare, in un momento in cui il reality prova a riposizionarsi sotto la guida di Ilary Blasi.

La vicenda solleva interrogativi sul peso delle reti relazionali che circondano figure come Vittorio Sgarbi e su quanto tali “cerchi” possano condizionare scelte editoriali e carriere televisive.

Per gli osservatori del settore, il caso rappresenta anche un test sulle nuove strategie di casting di Mediaset, sempre più chiamata a bilanciare esigenze di spettacolo, sensibilità legali e rischi reputazionali dei personaggi coinvolti.

FAQ

Perché Evelina Sgarbi non partecipa più al Grande Fratello Vip?

La mancata partecipazione di Evelina Sgarbi deriva da una telefonata al manager che ha comunicato lo stop improvviso, senza motivazioni ufficiali rese pubbliche.

Il contratto di Evelina Sgarbi con il GF Vip era già stato firmato?

Secondo i retroscena, l’accordo era “praticamente chiuso”: provino effettuato, incontri con autori conclusi e intesa economica raggiunta, poi annullata telefonicamente.

Chi avrebbe influenzato lo stop alla partecipazione di Evelina Sgarbi?

Le fonti citate da Gabriele Parpiglia indicano il “cerchio” che circonda Vittorio Sgarbi, non direttamente Mediaset o Endemol.

È vero che Evelina Sgarbi aveva già rifiutato il GF Vip in passato?

Sì, nel 2022 Evelina Sgarbi rifiutò un’offerta con cachet rilevante, scelta contestata pubblicamente dal padre Vittorio Sgarbi.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo sul Grande Fratello Vip?

L’articolo deriva da una elaborazione redazionale di notizie provenienti congiuntamente da Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.