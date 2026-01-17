Martina Colombari svela la verità sul matrimonio: terapia di coppia e svolta inattesa in Verissimo

Terapia di coppia e “libretto delle istruzioni”

Martina Colombari, a Verissimo, ha spiegato di aver intrapreso con Billy Costacurta un percorso di terapia di coppia per comprendere come supportarlo e migliorare la dinamica familiare. Il lavoro con i professionisti ha portato a un approccio pratico, descritto come un “libretto delle istruzioni”, che oggi riduce sensibilmente i conflitti ricorrenti. Le discussioni che prima si innescavano con frequenza, ora sono rare perché gestite con strumenti condivisi.

La scelta di chiedere aiuto nasce dall’obiettivo di proteggere gli equilibri domestici e di rafforzare la comunicazione. La coppia ha puntato sulla chiarezza dei ruoli e sull’ascolto attivo, trasformando le tensioni in processi di confronto.

La terapia ha favorito anche un coordinamento più efficace sulle scelte educative e sul sostegno al figlio Achille, creando un perimetro di regole e priorità comuni. Il risultato, raccontato in studio, è una quotidianità più stabile e prevedibile, con meno attriti e maggiore consapevolezza delle esigenze di ciascuno.

Crisi superate e 30 anni insieme

Martina Colombari ha ricordato che con Billy Costacurta festeggia trent’anni di relazione, percepiti come molti meno per intensità e continuità. La differenza di carattere ha generato attriti e periodi difficili, inclusa un’assenza reciproca durata circa un anno, che lei definisce la classica crisi del settimo anno.

Battibecchi e porte sbattute non sono mancati, ma la coppia ha scelto di costruire giorno per giorno il rapporto invece di imboccare la via più semplice della rottura. Per Colombari amare significa anche sapersi fermare quando serve, con la lucidità di valutare una pausa se necessaria.

Pur non avendo mai dovuto pronunciare un “stop”, entrambi sono consapevoli che il rispetto passa dalla possibilità di riconoscere i limiti e di accettare, se accadrà, una sospensione. L’idea di fondo è che la stabilità nasce dall’impegno, dalla negoziazione costante e dalla responsabilità condivisa.

Il legame con Achille e la sfida dell’adhd

Martina Colombari ha raccontato che le difficoltà del figlio Achille sono diventate un collante familiare, obbligandola a mettere da parte il bisogno di controllo. L’esperienza con l’ADHD ha imposto di affidarsi agli esperti, riconoscendo limiti e priorità concrete: sicurezza, presenza costante, ascolto.

La diagnosi ha lasciato segni emotivi profondi: sentirlo ricordare il passato la ferisce, sebbene lui lo faccia con consapevolezza. Lei rifiuta l’etichetta di “madre coraggiosa”: rivendica di aver fatto semplicemente ciò che ogni genitore dovrebbe fare, restare accanto al figlio e guidarlo nei momenti critici.

Le critiche ricevute — l’accusa di anteporre la carriera alla famiglia — sono state respinte come ingiuste. Quando un membro vive un disagio, sottolinea, l’intera famiglia ne condivide il peso, e per questo è essenziale mantenere lucidità e parlare apertamente del tema, senza tabù.