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Il diavolo veste Prada 2 spiegato dallo psicologo tra ansia e narcisismo

Il diavolo veste Prada 2 spiegato dallo psicologo tra ansia e narcisismo

Il Ritorno de Il Diavolo veste Prada 2 e le sue ferite nascoste

Il sequel Il Diavolo veste Prada 2 riporta sul grande schermo, a vent’anni dal primo film, Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt e Stanley Tucci. In Italia, le sale sono piene e gli incassi sono da record, segno di un interesse che va oltre la nostalgia.
La storia di Andy Sachs e del mondo dorato – e spietato – di Runway oggi parla a una generazione alle prese con precarietà, pressioni di performance e identità professionali fragili.
Come spiega lo psicoterapeuta romano Giuseppe Femia, dietro glamour e battute taglienti si muovono nevrosi collettive riconoscibili in molti ambienti di lavoro contemporanei.

In sintesi:

  • Il sequel rilancia il culto di Meryl Streep e del mondo di Runway.
  • Il film fotografa ansie professionali diffuse: precarietà, riconoscimento e paura di scomparire.
  • Le personalità dei protagonisti incarnano sindrome dell’impostore, perfezionismo e antagonismo.
  • Il fallimento diventa condizione esistenziale più che incidente di percorso.

Pressioni, nevrosi e identità nel nuovo mondo di Runway

Per Giuseppe Femia, psicoterapeuta della Scuola di Psicoterapia Cognitiva di Roma, le dinamiche lavorative raccontate in Il Diavolo veste Prada 2 sono lo specchio delle tensioni psichiche di oggi. «Le dinamiche e i contesti professionali influiscono sulle nostre vite e spesso sono il riflesso delle nostre nevrosi», osserva.
La passione per il lavoro, spiega, può trasformarsi in gabbia identitaria che isola, ma anche in risorsa di resilienza: mobilita energia psichica e diventa fattore di protezione nei passaggi critici della vita.
Nel film ogni personaggio declina il lavoro come palcoscenico delle proprie ferite: Andy vive la sindrome dell’impostore, Emily insegue il riconoscimento temendo l’invisibilità, Nigel teme l’irrilevanza, Miranda Priestly combatte con l’angoscia del declino. Le differenze di superficie nascondono un’unica matrice emotiva alimentata dalla competizione globale e dalla fragilità dei ruoli professionali.

Il “fantasma del fallimento” e la lezione per chi lavora oggi

Secondo Femia, i protagonisti sembrano mossi da un’unica corrente emotiva dominata dal “fantasma del fallimento”. «È la presenza silenziosa che costringe tutti a guardarsi allo specchio», spiega.
Non è più il singolo errore a spaventare, ma la possibilità di non avere più un posto nel mondo che ha definito identità e valore.
Nel film l’idea di caduta sociale e professionale diventa condizione strutturale, cifra di una generazione costretta a reinventarsi mentre il terreno del lavoro cambia forma. È questa consapevolezza – più che il glamour – a rendere il sequel profondamente contemporaneo e potenzialmente utile a riaprire un dibattito pubblico su salute mentale, carriere non lineari e diritto a fallire senza scomparire.

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FAQ

Perché Il Diavolo veste Prada 2 sta avendo tanto successo in Italia?

Sta avendo successo perché unisce nostalgia, cast iconico e una rappresentazione attuale delle ansie lavorative, riconoscibili da diverse generazioni di spettatori italiani.

Qual è il principale tema psicologico evidenziato da Giuseppe Femia nel film?

Il tema centrale, secondo Femia, è il “fantasma del fallimento”, ossia la paura di perdere identità e posto nel mondo professionale.

In che modo il film rappresenta la sindrome dell’impostore di Andy Sachs?

La rappresenta mostrando Andy costantemente convinta di non essere all’altezza, temendo di essere smascherata come inadeguata nel contesto di Runway.

Cosa possono imparare i professionisti moderni da Il Diavolo veste Prada 2?

Possono imparare a riconoscere come perfezionismo, ricerca di approvazione e paura di fallire condizionino scelte, benessere psicologico e relazioni lavorative.

Quali sono le fonti originali utilizzate per questo articolo rielaborato?

Le fonti originali derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

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