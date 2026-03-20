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Lory Del Santo elogia Giorgia Meloni e scatena bufera mediatica

Lory Del Santo elogia Giorgia Meloni e scatena bufera mediatica

Referendum giustizia, il sostegno di Lory Del Santo tra politica e spettacolo

Domenica 22 e lunedì 23 marzo gli italiani voteranno sul referendum sulla giustizia. Lory Del Santo, attrice e regista, ha annunciato pubblicamente il proprio orientamento, dichiarando che voterà “assolutamente sì”.
Le sue parole arrivano nel corso del programma di Rai Radio1 Un Giorno da Pecora, in onda da Roma, quando mancano pochi giorni all’appuntamento elettorale.
La scelta dell’artista è motivata dal desiderio di “scuotere” una politica percepita come immobile e dominata da correnti, più che dalla ricerca della verità e dell’equilibrio tra poteri.

In sintesi:

  • Lory Del Santo dichiara il suo “sì” al referendum sulla giustizia.
  • L’attrice critica una politica “addormentata” e dominata da correnti interne.
  • Esprime apprezzamento per il sorteggio come elemento di novità ed “eccitazione”.
  • Definisce la premier Giorgia Meloni “sexy” e dal grande fascino politico.

Dichiarazioni sul voto e sulla politica, tra giudizio e immagine

Nel corso dell’intervista a Giorgio Lauro e Nancy Brilli, Lory Del Santo ha motivato il suo orientamento favorevole al referendum sulla giustizia con parole nette: “Voto assolutamente sì, bisogna svegliare questa politica addormentata, fatta di correnti che vanno al di là della ricerca della giustizia e della verità”.
L’attrice ha poi spiegato di trovare stimolante l’idea del sorteggio nei meccanismi di selezione: “Per trovare un po’ di eccitazione: il sorteggio è eccitamento ad esempio, non sai mai chi potrebbe essere chiamato, è veramente eccitante e per questo mi piace molto”.
Il suo intervento mescola così giudizi politici, richieste di rinnovamento delle dinamiche istituzionali e una narrazione più leggera, giocata sui registri di curiosità, emozione e spettacolo.

Sollecitata sulla campagna elettorale, Lory Del Santo ha spostato l’attenzione sul tema dell’immagine, rispondendo alla domanda su chi sia stato il personaggio più “sexy” di queste settimane: “Io ormai guardo più che altro le donne, che hanno fascino ed un potere enorme. Politicamente le donne hanno molto da dire, sono molto brave”, ha dichiarato ai microfoni di Rai Radio1.
La più affascinante, secondo lei, è la presidente del Consiglio Giorgia Meloni: “Le piccole di statura, si dice, hanno molto contenuti. La Meloni, quindi, ha un grandissimo fascino, è brava ed ha coraggio. Io la trovo sexy, è una piccola Ornella Muti, è sexy, ha un visino dolce”.
Le parole dell’attrice confermano come, anche in un passaggio cruciale come un referendum sulla giustizia, il racconto pubblico della politica continui a intrecciare sostanza, comunicazione e percezione estetica.

Politica, celebrità e consenso: quale impatto sul referendum

Le dichiarazioni di Lory Del Santo si inseriscono in una tendenza consolidata: la visibilità di personaggi dello spettacolo come amplificatori del dibattito politico.
In un contesto in cui l’affluenza ai referendum è spesso incerta, endorsement mediatici da parte di figure note possono contribuire a orientare attenzione e discussione, soprattutto tra il pubblico più giovane e digitale.
Il riferimento alla “politica addormentata” intercetta un sentimento diffuso di sfiducia verso partiti e istituzioni, mentre l’esaltazione dell’elemento di sorteggio e di “eccitazione” riflette il bisogno di percepire il cambiamento come evento concreto e coinvolgente.

Al tempo stesso, la scelta di valutare i protagonisti della campagna anche in termini di fascino e sex appeal – con l’esplicito apprezzamento per Giorgia Meloni – mostra quanto il confine tra comunicazione politica e intrattenimento resti sottile.
In vista del voto del 22 e 23 marzo, resta da capire se e quanto simili interventi mediatici incideranno sulla partecipazione e sulla qualità del confronto pubblico sul merito del referendum sulla giustizia.

FAQ

Quando si vota per il referendum sulla giustizia in Italia?

Il referendum sulla giustizia si svolge domenica 22 e lunedì 23 marzo, con seggi aperti secondo gli orari stabiliti dal Viminale.

Che posizione ha espresso Lory Del Santo sul referendum giustizia?

Lory Del Santo ha dichiarato di votare “assolutamente sì”, sostenendo la necessità di “svegliare” la politica e rinnovare i suoi meccanismi interni.

Cosa pensa Lory Del Santo della premier Giorgia Meloni?

Lory Del Santo ha definito Giorgia Meloni “sexy”, coraggiosa e dal grande fascino, paragonandola a “una piccola Ornella Muti”.

Perché le opinioni delle celebrità possono influenzare un referendum?

Le opinioni delle celebrità incidono perché raggiungono pubblici ampi, soprattutto online, semplificando temi complessi e spingendo parte degli elettori a informarsi e partecipare.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo sul referendum?

L’articolo deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla Redazione.

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