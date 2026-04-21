Cesaroni boom ascolti seconda puntata e confronto con stagioni precedenti

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I Cesaroni Il Ritorno, come sono andati davvero gli ascolti della seconda puntata

La seconda puntata de I Cesaroni Il Ritorno è andata in onda domenica 20 aprile 2026 su Canale 5, nel pieno della sfida di prime time con Rai 1. Dopo il debutto record vicino ai tre milioni e mezzo di telespettatori, l’episodio di ieri ha raccolto 2.301.000 spettatori con il 16,9% di share, venendo superato dalla fiction La Buona Stella con Miriam Dalmazio e Francesco Arca su Rai 1 (2.741.000 spettatori, 16,9% di share).

Il calo di oltre un milione di telespettatori rispetto alla prima puntata apre interrogativi sulla tenuta del revival nel medio periodo e sulle scelte editoriali di Mediaset, a partire dall’orario di messa in onda e dal posizionamento competitivo rispetto all’offerta Rai.

In sintesi:

Seconda puntata a 2,3 milioni e 16,9% di share su Canale 5, in netto calo.

Rai 1 con La Buona Stella supera I Cesaroni per numero di telespettatori.

Claudio Amendola ringrazia il pubblico ma segnala l’orario troppo tardo della messa in onda.

I risultati restano lontani dai picchi delle stagioni storiche tra 2008 e 2012.

Il confronto con la settimana precedente è netto: il ritorno de I Cesaroni aveva convinto 3.486.000 spettatori con il 22,64% di share (27,43% sul target commerciale) e picchi di 6.118.000 telespettatori e 29,5% di share, con un fortissimo appeal sul pubblico 15-34 anni (media 40%).

Il secondo episodio ha invece evidenziato una flessione strutturale, fisiologica dopo l’effetto curiosità ma comunque significativa in termini assoluti: oltre un milione di telespettatori in meno e share allineato, ma non superiore, alla proposta concorrente di Rai 1. Il dato conferma il peso del fattore nostalgia ma suggerisce anche una parziale disaffezione rispetto alla nuova linea narrativa del revival, in un contesto in cui l’offerta generalista è sempre più condizionata da abitudini di fruizione on demand e dalla forte concorrenza interna alla stessa Mediaset sul fronte dell’intrattenimento.

Numeri, confronto storico e reazioni al calo di ascolti

Il trend della seconda puntata va letto alla luce della storia del brand: tra seconda e terza stagione, I Cesaroni toccavano stabilmente oltre 6-7 milioni di spettatori e share superiori al 25-30%, con picchi nel 2009 oltre i 7,4 milioni. Nelle stagioni successive la curva si era progressivamente assestata attorno ai 4-4,5 milioni, fino ai 4,1 milioni della sesta stagione del 2014 con il 17,52% di share.

Oggi il revival parte dunque da basi strutturalmente più basse, in linea con il ridimensionamento dell’intera platea televisiva generalista. Il dato di 2,3 milioni, pur in calo, mantiene però il prodotto dentro la soglia di competitività per il prime time commerciale di Canale 5, soprattutto se si considerano i consumi su Mediaset Infinity, non ancora integralmente contabilizzati nelle curve tradizionali Auditel.

In questo quadro, le parole di Claudio Amendola assumono un valore strategico. Ospite a Verissimo e poi in un video su Instagram, l’attore ha ringraziato il pubblico definendo il ritorno *“un grande successo, un risultato che ci emoziona, che ci fa sperare di andare avanti con la stessa forza”*. Ha promesso inoltre una crescita qualitativa: *“la seconda è più bella della prima, la terza è più bella della seconda e così via”*.

Nello stesso messaggio, Amendola ha inserito una critica implicita alle scelte di palinsesto: *“Lo so, iniziamo un po’ tardi… però c’è Infinity, la recuperate quando vi pare”*, fotografando il paradosso di una serie fortemente family trasmessa stabilmente dopo le 22 per effetto del successo de La Ruota della Fortuna.

Mediaset continua comunque a presidiare il posizionamento valoriale della serie. Il direttore di Canale 5 Giancarlo Scheri ha parlato di “grande successo” al debutto, sottolineando come la serie sia rimasta *“un pezzo della nostra storia televisiva e familiare”* e ringraziando la produttrice Verdiana Bixio di Publispei e Fiction Mediaset. L’operazione, in termini editoriali, punta chiaramente a ricostruire un ponte intergenerazionale, rafforzando la fidelizzazione del pubblico giovane che ha risposto in massa alla prima puntata.

Prospettive future del revival e sfida sull’orario di prime time

Il calo della seconda puntata apre un bivio per il prosieguo di stagione: da un lato la tenuta sul target commerciale e giovanile rende il prodotto ancora strategico per Mediaset; dall’altro, l’orario di partenza oltre le 22 rischia di erodere proprio la componente family e kids che ha reso iconico il brand.

Nei prossimi appuntamenti sarà decisivo osservare l’integrazione tra ascolti lineari e consumi on demand su Infinity, possibile vero indicatore di successo per un revival nato nel 2006 e oggi chiamato a misurarsi con un ecosistema ibrido tra TV tradizionale e piattaforme digitali.

FAQ

Quanti spettatori ha ottenuto la seconda puntata de I Cesaroni Il Ritorno?

La seconda puntata ha raccolto 2.301.000 spettatori con il 16,9% di share su Canale 5, segnando un netto calo rispetto al debutto.

Qual è stata la differenza di ascolti tra prima e seconda puntata?

La prima puntata ha totalizzato 3.486.000 spettatori, la seconda 2.301.000: la flessione è di circa 1,18 milioni di telespettatori.

Chi ha vinto la sfida degli ascolti tra Rai 1 e Canale 5 il 20 aprile?

È risultata vincente la fiction di Rai 1 La Buona Stella, con 2.741.000 spettatori e il 16,9% di share complessivo.

Perché l’orario di messa in onda dei Cesaroni è considerato un problema?

Perché la serie parte spesso dopo le 22, penalizzando il pubblico di bambini e famiglie e spostando parte della fruizione su Mediaset Infinity.

Da quali fonti sono stati ricavati e rielaborati i dati sugli ascolti?

I dati e le informazioni provengono da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.