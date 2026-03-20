Home / SPETTACOLI & CINEMA / Caterina Balivo sorprende Milly Carlucci con una rivelazione privata in diretta

Milly Carlucci rilancia Canzonissima e racconta la sua famiglia in tv

Chi: la conduttrice Milly Carlucci, ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona su Rai 1.

Che cosa: presenta il ritorno di Canzonissima e commenta la propria vita privata e familiare.

Dove: negli studi Rai del daytime di Rai 1, con collegamenti esterni e ospiti musicali.

Quando: nella puntata del 19 marzo, in piena preparazione della nuova stagione televisiva.

Perché: per lanciare il revival di un programma storico, in diretta competizione con Amici di Maria De Filippi, e mostrare un lato più personale della conduttrice.

In sintesi:

Milly Carlucci presenta il ritorno di Canzonissima su Rai 1 dopo 50 anni di assenza.

presenta il ritorno di su Rai 1 dopo 50 anni di assenza. A La Volta Buona si parla di amore, famiglie unite e rapporti genitori-figli.

si parla di amore, famiglie unite e rapporti genitori-figli. I Jalisse e Arisa protagonisti di un segmento dedicato alla musica e alle relazioni.

e protagonisti di un segmento dedicato alla musica e alle relazioni. Riflettori anche sulla vita privata di Milly: marito Angelo Donati e i figli Angelica e Patrick.

Il ritorno di Canzonissima e il passaggio a La Volta Buona

Nella puntata del 19 marzo de La Volta Buona, Milly Carlucci è intervenuta per presentare il ritorno di Canzonissima, storico show Rai che tornerà in prima serata a cinquant’anni dall’ultima edizione. Il programma, articolato su grandi classici e cover, dovrà confrontarsi con l’offerta forte del sabato sera: Amici di Maria De Filippi su Canale 5.

Durante un collegamento con i Jalisse, l’inviato Marocchi ha ricordato una frase di Arisa ad Alessandra: “Finché tuo marito ti farà felice, sarai felice anche tu”. Rientrando in studio, Caterina Balivo ha agganciato il tema ai sentimenti e ai rapporti familiari, sottolineando come con Milly Carlucci si stesse parlando proprio di “amori e segreti” e rimarcando subito che la conduttrice è sposata e madre.

Milly ha alleggerito con il sorriso, spostando l’attenzione sul lavoro: “Il programma? Sì, torna dopo 50 anni. I nostri artisti canteranno tante cover e secondo me il pubblico di Rai Uno riscoprirà dei pezzi”, invitando il pubblico a partecipare a una sorta di karaoke collettivo da casa.

La famiglia riservata di Milly Carlucci e il tema della felicità

L’intervento in studio ha offerto l’occasione per tornare su un tema ricorrente quando si parla di Milly Carlucci: una carriera di primo piano costruita proteggendo con rigore la vita privata. La conduttrice è sposata dal 1985 con l’imprenditore Angelo Donati, figura estranea al mondo dello spettacolo, con cui forma una coppia tra le più longeve e riservate del panorama televisivo italiano.

Dal matrimonio sono nati due figli, anch’essi lontani dai riflettori. Angelica, classe 1986, ha studiato Economia tra Londra e Oxford ed è oggi manager nell’azienda di famiglia. Patrick, nato nel 1991, ha seguito un percorso accademico simile e lavora in una multinazionale in Inghilterra. Una scelta precisa, in controtendenza rispetto a molti “figli d’arte”, che conferma la volontà della conduttrice di separare nettamente lavoro e affetti.

In collegamento, Arisa ha ribadito la centralità dell’armonia di coppia e del rispetto reciproco: parlando dei Jalisse li ha definiti “stupendi e bellissimi… lui lascia molto spazio a lei e credo che questo dovrebbe accadere sempre”, richiamando indirettamente il modello di equilibrio familiare rivendicato anche da Milly.

Tradizione Rai, nuovi format e centralità delle relazioni familiari

Il ritorno di Canzonissima con Milly Carlucci alla guida rappresenta per Rai 1 un investimento strategico su un brand storico, ma riletto per un pubblico frammentato tra tv lineare e consumo digitale. Al centro, la memoria musicale italiana e la partecipazione collettiva, con l’invito al “karaoke da casa” che punta a engagement e condivisione social.

Sul piano narrativo, la scelta di incrociare il lancio del programma con i racconti personali degli ospiti – dall’equilibrio familiare di Milly alla dinamica dei Jalisse commentata da Arisa – conferma una tendenza forte del daytime Rai: intrecciare intrattenimento, storie private e riflessioni sui modelli di famiglia. Un terreno su cui, nei prossimi mesi, si misureranno anche le performance su Google Discover, dove autenticità, credibilità e continuità editoriale saranno decisive per la visibilità dei contenuti legati alle grandi figure dello spettacolo pubblico.

FAQ

Quando andrà in onda il nuovo Canzonissima con Milly Carlucci?

Il programma andrà in onda nella prossima stagione di Rai 1, in prima serata, con collocazione prevista nel fine settimana.

Perché il ritorno di Canzonissima è importante per Rai 1?

È importante perché rilancia uno storico brand Rai, rafforza il sabato sera e offre un’alternativa familiare ad Amici.

Chi è il marito di Milly Carlucci e di cosa si occupa?

Il marito è l’imprenditore Angelo Donati, attivo nel settore privato, lontano dal mondo dello spettacolo televisivo.

Cosa fanno oggi i figli di Milly Carlucci, Angelica e Patrick?

Oggi Angelica lavora come manager nell’azienda di famiglia, mentre Patrick è impiegato in una multinazionale in Inghilterra.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo su Milly Carlucci?

Le informazioni derivano da un’elaborazione congiunta di contenuti Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it rielaborati dalla nostra Redazione.