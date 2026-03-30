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Lorella Cuccarini difende Verissimo e richiama chi giudica per sminuire

Lorella Cuccarini difende Verissimo e richiama chi giudica per sminuire

Lorella Cuccarini difende gli allievi di Amici e svela nozze in famiglia

Lorella Cuccarini, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo su Canale 5, ha difeso pubblicamente gli allievi di Amici e il proprio metodo educativo, prendendo le distanze dagli altri professori del talent di Maria De Filippi.

Durante l’intervista, andata in onda nel fine settimana, la coach del serale, in squadra con la coreografa Veronica Peparini, ha ribadito il valore del rispetto e della fiducia nella crescita artistica dei ragazzi.

La conduttrice e ballerina ha inoltre rivelato due importanti traguardi privati: i 35 anni di matrimonio con il marito Silvio e il prossimo matrimonio del figlio, confermando le indiscrezioni circolate nelle ultime settimane.

In sintesi:

  • Lorella Cuccarini rivendica un metodo educativo basato sul rispetto degli allievi di Amici.
  • Stoccata implicita agli altri professori del talent di Maria De Filippi.
  • In televisione annuncia 35 anni di matrimonio con il marito Silvio.
  • Conferma in diretta il prossimo matrimonio di suo figlio.

Metodo educativo, rispetto e ruolo ad Amici di Maria De Filippi

A Verissimo, Lorella Cuccarini ha spiegato la propria filosofia come insegnante ad Amici, dove guida una delle squadre del serale insieme alla coreografa Veronica Peparini, in contrapposizione ai team Anna Pettinelli–Emanuel Lo e Alessandra Celentano–Rudy Zerbi.

*”Quando sei convinta del talento, non hai bisogno di sminuire gli allievi, a differenza di ciò che fanno gli altri”*, ha affermato, lanciando una chiara frecciata ai colleghi senza citarli direttamente.

*”Ho un grande rispetto per i ragazzi”*, ha proseguito. *”Noi cerchiamo di trasferire la nostra esperienza, ma in realtà è un continuo scambio di energia. Loro ci insegnano tanto”*. Per la coach, il rapporto umano resta centrale: *”Quando sei convinta del talento di qualcuno, non hai bisogno di fare la guerra per farlo emergere. È una questione di fiducia reciproca”*.

Le sue parole consolidano l’immagine di figura autorevole ma empatica, capace di coniugare disciplina professionale e tutela emotiva degli allievi in un format ad alta esposizione mediatica.

Famiglia, 35 anni di matrimonio e il sì del figlio

Accanto alla carriera televisiva, Lorella Cuccarini ha voluto sottolineare il peso della sfera privata nel proprio equilibrio personale. *”Nel cuore ho un posto speciale per la mia famiglia”*, ha raccontato.

*”Quest’estate festeggerò 35 anni di matrimonio con mio marito Silvio. Lui è la persona più lontana dalla danza che io conosca, ma è un supporto incredibile”*, ha spiegato, descrivendo un legame stabile e lontano dai riflettori.

L’artista ha poi confermato le voci sul figlio: *”Mio figlio si sposa”*. Un annuncio semplice che aggiunge un ulteriore elemento di continuità familiare alla narrazione pubblica di una delle icone più longeve della televisione italiana.

FAQ

Cosa ha detto Lorella Cuccarini sugli altri professori di Amici?

Ha affermato che, quando si crede nel talento, non serve sminuire gli allievi, distinguendo implicitamente il proprio approccio da quello di altri colleghi nel programma.

Qual è il metodo educativo di Lorella Cuccarini ad Amici?

Si basa su rispetto, fiducia reciproca e scambio di energia con gli allievi, valorizzando il talento senza umiliazioni pubbliche né “guerre” interne per far emergere i ragazzi.

Con chi è in squadra Lorella Cuccarini nel serale di Amici?

È in coppia con la coreografa Veronica Peparini al serale, mentre le altre squadre sono Pettinelli–Emanuel Lo e Celentano–Zerbi su Canale 5.

Cosa ha rivelato Lorella Cuccarini sulla sua vita privata a Verissimo?

Ha annunciato che in estate festeggerà 35 anni di matrimonio con il marito Silvio e ha confermato il prossimo matrimonio di suo figlio.

Qual è la fonte delle informazioni sull’intervista a Lorella Cuccarini?

Deriva da una elaborazione giornalistica della nostra Redazione su contenuti provenienti da Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborati.

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