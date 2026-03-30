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Grande Fratello Vip, televoto affollato decide il concorrente meno sostenuto

Grande Fratello Vip, televoto affollato decide il concorrente meno sostenuto

Grande Fratello Vip 8, otto concorrenti a rischio eliminazione immediata

Nell’ottava edizione del Grande Fratello Vip, versione lampo da sei settimane, il gioco accelera. Nella quinta puntata, in onda stasera dagli studi di Canale 5 a Roma, uno degli otto concorrenti finiti al televoto verrà eliminato dopo appena due settimane di permanenza.
Il televoto chiede al pubblico “chi vuoi salvare?”, e il meno votato dovrà lasciare la Casa.
Secondo i principali sondaggi online, il nome più a rischio è a sorpresa Ibiza Altea, nonostante sia al centro di molte dinamiche narrative.

In sintesi:

  • Otto concorrenti al televoto, eliminazione diretta nella quinta puntata del GF Vip 8.
  • Sondaggi dei forum indicano Ibiza Altea come la meno votata, sotto il 9%.
  • Sonia Bruganelli analizza la crisi del format: meno centralità nei palinsesti.
  • Ascolti in calo rispetto allo standard storico, ma ancora competitivi per la rete.

Al televoto per l’eliminazione ci sono: Adriana Volpe, Antonella Elia, Francesca Manzini, Giovanni Calvario, Ibiza Altea, Lucia Ilardo, Marco Berry e Raul Dumitras.

Nei sondaggi del forum del Grande Fratello, Ibiza Altea raccoglie solo l’8,76% delle preferenze, ultima tra i concorrenti, potenziale eliminata.
Poco sopra di lei compaiono Raul Dumitras (8,94%), Giovanni Calvario (9,12%) e Marco Berry (9,85%).

Più lontani dalla zona rossa risultano Adriana Volpe (12,04%), Lucia Ilardo (12,96%) e Francesca Manzini (13,32%), mentre la più sostenuta risulta Antonella Elia con il 25%.

Un’eventuale uscita di Ibiza Altea priverebbe il programma di una protagonista coinvolta in quattro linee di conflitto parallele con Adriana Volpe, Antonella Elia, Lucia Ilardo e Blu Barbara Prezia, riducendo il potenziale narrativo delle prossime settimane.

Televoto, ascolti e crisi del format: cosa sta succedendo al GF Vip

L’eliminazione di un volto divisivo come Ibiza Altea o, in alternativa, di figure percepite come “sacrificabili” quali Raul Dumitras e Marco Berry, si inserisce in un contesto di ridefinizione del reality.

L’ottava edizione conta già l’uscita di Dario Cassini e il ritiro di GionnyScandal, restringendo ulteriormente il cast, composto – tra gli altri – da Alessandra Mussolini, Blu Barbara Prezia, Nicolò Brigante, Paola Caruso, Raimondo Todaro e Renato Biancardi.

Sul fronte dei numeri, la curva d’ascolto mostra una tenuta moderata ma inferiore ai picchi storici: 2.146.000 telespettatori (18,4% di share) alla prima puntata, poi discesa a 1.672.000 (14,3%), risalita a 1.813.000 (15,3%) e nuova flessione a 1.706.000 (14,7%).

La crisi del format è stata letta con chiarezza da Sonia Bruganelli, intervenuta al podcast Non è la Tv.

L’ex opinionista ha spiegato che un tempo il Grande Fratello Vip occupava l’intero palinsesto: “se ne parlava nei programmi del mattino, del pomeriggio e in altri spazi”, generando un effetto rimbalzo costante.

Oggi, secondo Bruganelli, il reality resta in onda perché economicamente sostenibile, ma le reti investono meno in termini di racconto trasversale, considerandolo un prodotto “datato” e meno centrale nell’offerta editoriale.

Il futuro del Grande Fratello Vip tra narrazione e sostenibilità

La scelta di comprimere l’ottava edizione del Grande Fratello Vip in sei settimane risponde a una logica di sostenibilità editoriale: costi sotto controllo, durata limitata, rotazione veloce dei concorrenti.

Ma questa impostazione rischia di ridurre il tempo necessario per costruire affezione, dinamiche complesse e storyline di lungo periodo, elementi decisivi per generare buzz social e traino sui talk di rete.

Se i prossimi televoti continueranno a colpire personaggi fortemente “narrativi” come Ibiza Altea, il format potrebbe trasformarsi in una sequenza di settimane auto-conclusive, meno capaci di incidere sulla conversazione mediatica e sulla scoperta dei contenuti in ambienti come Google Discover e le piattaforme social.

FAQ

Chi sono gli otto concorrenti al televoto al Grande Fratello Vip 8?

Gli otto al televoto sono Adriana Volpe, Antonella Elia, Francesca Manzini, Giovanni Calvario, Ibiza Altea, Lucia Ilardo, Marco Berry e Raul Dumitras.

Perché Ibiza Altea è considerata la concorrente più a rischio eliminazione?

Lo è perché nei sondaggi dei forum dedicati al Grande Fratello ottiene solo l’8,76% delle preferenze, risultando ultima tra gli otto nominati.

Come stanno andando gli ascolti del Grande Fratello Vip 8?

Gli ascolti oscillano tra 1,67 e 2,14 milioni di telespettatori, con uno share compreso tra il 14,3% e il 18,4% nelle prime quattro puntate.

Cosa ha detto Sonia Bruganelli sulla crisi del Grande Fratello Vip?

Ha affermato che oggi il reality è più “solo”: non viene più sostenuto dall’intero palinsesto, risulta meno discusso nei programmi di contorno e appare un format parzialmente “datato”.

Qual è la fonte delle informazioni riportate in questo articolo sul GF Vip?

Le informazioni derivano da una elaborazione redazionale basata congiuntamente sulle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate.

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