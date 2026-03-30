Home / MOBILE / Tecnologia 6G nuove prospettive e sfide per la prossima rivoluzione nelle telecomunicazioni

Cos’è il 6G, quando arriva e perché cambierà le reti mobili

Il 6G è la prossima generazione degli standard per le telecomunicazioni mobili, destinata a seguire il 5G a partire dal 2030, con possibili anticipi in alcuni mercati strategici.

È studiato dall’Unione internazionale delle telecomunicazioni (ITU) e promosso da grandi gruppi come Qualcomm, Ericsson e Huawei, che puntano a nuove filiere da centinaia di miliardi di dollari.

Il 6G promette connessioni più veloci soprattutto in uplink, integrazione nativa con l’intelligenza artificiale, uso intensivo di satelliti e capacità di “sensing” degli oggetti, ma apre anche interrogativi inediti su privacy e sorveglianza.

In sintesi:

Il 6G dovrebbe entrare in funzione intorno al 2030, con primi lanci anticipati.

Punterà su uplink veloce, AI integrata, edge computing e reti satellitari avanzate.

Il sensing ISAC consentirà di rilevare oggetti e movimenti con le stesse antenne.

Si aprono forti interrogativi su privacy, sicurezza dei dati e nuove forme di sorveglianza.

Dal 5G al 6G: promesse, limiti e nuove applicazioni possibili

Nel 2017 l’allora CEO di Qualcomm Steve Mollenkopf paragonò il 5G all’introduzione dell’elettricità; molte attese, però, sono rimaste parzialmente disattese, con applicazioni concentrate su contesti specifici come stadi o impianti industriali.

Nonostante il clamore – e le teorie del complotto culminate in attacchi fisici alle antenne – il 5G non ha rivoluzionato la quotidianità come promesso.

Il settore tenta ora il rilancio con il 6G, protagonista al Mobile World Congress di Barcellona e candidato a essere massicciamente pubblicizzato alle Olimpiadi di Los Angeles 2028.

Secondo le roadmap industriali, il 6G migliorerà in modo marcato l’uplink, assecondando l’esplosione di videoconferenze, videocamere di sorveglianza e dispositivi indossabili che inviano continuamente dati al cloud.

Il nuovo standard è definito «AI-native»: l’AI non sarà un’aggiunta successiva ma un elemento strutturale.

«Nel 6G ci aspettiamo di avere funzionalità AI su ogni livello dell’architettura», ha spiegato a Wired Marie Hogan, responsabile strategia 6G di Ericsson.

Questo approccio potrebbe ridurre il lag dei chatbot e dei servizi di AI generativa grazie a un edge computing più capillare, con nodi di calcolo distribuiti e vicini all’utente.

Parallelamente, le reti non terrestri basate su satelliti a diverse quote puntano a portare connettività ad alta capacità nelle aree rurali e remote oggi escluse.

Il paradigma Integrated Sensing and Communication (ISAC) sfrutterà frequenze sub-millimetriche per combinare connessione e rilevamento di posizione e movimento di oggetti, con possibili applicazioni nel traffico, nel monitoraggio ambientale e in sanità.

Privacy, sensing e nuove tensioni tra innovazione e diritti digitali

Il sensing integrato nel 6G apre scenari tecnologici potenti ma anche rischi senza precedenti per la privacy.

Con reti ISAC, le infrastrutture potrebbero “vedere” utenti e dispositivi persino quando non sono connessi, scavalcando l’attuale barriera simbolica dello smartphone spento.

Come ha osservato a The Verge Petar Popovski, docente all’Università di Aalborg, *«scegliere di non essere rilevato da una stazione radio base è una questione molto diversa»*.

In assenza di specifiche tecniche definitive, non esistono ancora risposte chiare su anonimizzazione, consenso e limiti di utilizzo dei dati raccolti tramite ISAC.

Alla luce dei precedenti del 5G, è plausibile attendersi un doppio fronte: da un lato promesse industriali molto aggressive, dall’altro nuove ondate di scetticismo, allarmi e potenziali teorie del complotto.

La vera sfida per il 6G sarà quindi meno tecnologica e più regolatoria: costruire fiducia, trasparenza e controlli verificabili sulle reti, se si vuole che la nuova infrastruttura diventi davvero un abilitatore di innovazione e non l’ennesimo terreno di scontro informativo.

FAQ

Quando sarà disponibile il 6G per gli utenti finali?

Il 6G dovrebbe arrivare commercialmente intorno al 2030, con possibili lanci pilota anticipati in mercati avanzati tra 2028 e 2029.

Che differenza concreta ci sarà tra 5G e 6G?

Il 6G offrirà uplink molto più veloci, integrazione nativa con AI, uso massiccio di edge computing, reti satellitari e capacità di sensing avanzato.

Il 6G risolverà i problemi di connessione nelle aree rurali?

Il 6G potrà migliorare significativamente la copertura rurale integrando reti terrestri con satelliti a varie quote, riducendo i tradizionali buchi di connettività geografica.

Il sensing 6G aumenterà i rischi di sorveglianza di massa?

Il sensing 6G potrà aumentare i rischi se non accompagnato da norme rigorose su consenso, anonimizzazione, limiti d’uso dei dati e controlli indipendenti.

Quali sono le fonti alla base delle informazioni su 6G?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta di fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it rielaborate dalla nostra Redazione.