Home / SVIZZERA & CANTON TICINO / Lombardia obbligata ad applicare la tassa salute sui frontalieri nonostante le resistenze politiche

Lombardia, tassa sanità sui frontalieri: posizioni ufficiali e nodi aperti

L’Unione Frontalieri Italiani in Svizzera (UFIS) ha ottenuto nuove prese di posizione ufficiali da Regione Lombardia e dalla Confederazione svizzera sulla contestata “tassa sanità” applicata ai lavoratori frontalieri.

Le risposte, formulate rispettivamente dal presidente Attilio Fontana e dal Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), arrivano dopo settimane di polemiche tra Italia e Svizzera e interessano migliaia di frontalieri lombardi operanti oltreconfine.

Secondo il DFAE, l’Accordo bilaterale sui frontalieri è un trattato internazionale prevalente sul diritto interno e pensato per evitare la doppia imposizione. Al contrario, la posizione di Regione Lombardia è giudicata dall’UFIS come elusiva e poco chiara sulle reali finalità della misura, aprendo interrogativi politici e giuridici che potrebbero avere conseguenze durature sui rapporti tra enti e sui redditi dei lavoratori.

In sintesi:

Il DFAE ribadisce la prevalenza dell’Accordo bilaterale Svizzera-Italia su norme interne.

Regione Lombardia sostiene di dover applicare la “tassa sanità” per vincolo normativo nazionale.

sostiene di dover applicare la “tassa sanità” per vincolo normativo nazionale. L’ UFIS giudica immotivata la misura e chiede chiarimenti al Ministero competente italiano.

giudica immotivata la misura e chiede chiarimenti al Ministero competente italiano. Restano incerti criteri applicativi, finalità e utilizzo delle risorse raccolte dalla tassa.

Accordo bilaterale, ruolo della Lombardia e dubbi dei frontalieri

Nella sua nota, il DFAE definisce “chiara e netta” la propria posizione: l’Accordo bilaterale Svizzera-Italia sui frontalieri è un trattato internazionale che “prevale sulle normative interne dei singoli Stati”.

Il testo ricorda che l’Accordo è nato per evitare fenomeni di doppia imposizione e prevede meccanismi di concertazione tra le autorità dei due Paesi per superare eventuali criticità interpretative e applicative. Berna conferma di seguire “con attenzione” l’evoluzione del dossier tramite commissioni e canali istituzionali già operativi.

Diversa, secondo l’UFIS, la linea di Attilio Fontana. Il presidente lombardo afferma che la Regione “non può sottrarsi” all’applicazione della tassa salute, essendo vincolata dalla normativa nazionale, a differenza di altre Regioni come il Piemonte che hanno scelto percorsi differenti.

La stessa Regione Lombardia ammette però di essere ancora impegnata nella definizione delle modalità concrete di attuazione, e quindi di non avere piena chiarezza operativa su come e quando la misura sarà effettivamente applicata ai frontalieri.

Ricadute politiche, tutele UFIS e possibili sviluppi futuri

Per l’Unione Frontalieri Italiani in Svizzera, le parole di Fontana “non contribuiscono a chiarire i numerosi dubbi sollevati” e “alimentano l’incredulità dei lavoratori frontalieri”.

L’UFIS evidenzia l’assenza di spiegazioni sulle “reali finalità” della tassa e sull’utilizzo concreto delle risorse raccolte, leggendo nella vicenda “elementi di forte criticità” nel rapporto tra Regione Lombardia e Governo centrale.

Per questo l’Unione ha richiesto formalmente chiarimenti al Ministero competente, domandando chi abbia deciso l’introduzione di una misura ritenuta, allo stato, priva di “reale necessità documentata”. Nel frattempo, l’UFIS annuncia che continuerà a monitorare l’evoluzione normativa e ad affiancare i frontalieri nelle eventuali azioni di tutela, anche in sede istituzionale e, se necessario, giurisdizionale.

FAQ

Cosa prevede l’Accordo bilaterale sui frontalieri tra Svizzera e Italia?

L’Accordo stabilisce regole fiscali coordinate sui frontalieri, mira a evitare doppie imposizioni e prevede commissioni miste per risolvere criticità interpretative e applicative tra i due Stati.

Perché la Regione Lombardia sostiene di dover applicare la tassa sanità?

La Regione afferma di essere vincolata dalla normativa nazionale italiana, ritenendo di non poter derogare, diversamente da quanto avvenuto in Piemonte.

Quali lavoratori rischiano di essere coinvolti dalla tassa sanità lombarda?

Sono potenzialmente coinvolti i lavoratori frontalieri residenti in Lombardia che prestano attività in Svizzera, secondo i parametri che saranno definiti dagli atti attuativi regionali.

Cosa sta facendo l’UFIS per tutelare i frontalieri interessati?

L’UFIS sta chiedendo chiarimenti formali al Ministero competente, monitorando la situazione e predisponendo azioni istituzionali e, se necessario, legali a tutela degli iscritti.

Qual è la fonte delle informazioni su tassa sanità e frontalieri?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta di dati tratti da Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla nostra Redazione.