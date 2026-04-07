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Linea Verde domina gli ascolti e rilancia la domenica di Rai1

Linea Verde domina gli ascolti e rilancia la domenica di Rai1

Perché Linea Verde è la vera corazzata della domenica di Rai1

Chi domina davvero la domenica televisiva italiana? Linea verde, lo storico programma di Rai1 dedicato ai territori e all’agroalimentare. Cosa è accaduto? La puntata di Pasqua ha toccato il 32% di share e oltre 2,5 milioni di telespettatori, record stagionale di quota in una fascia oraria tradizionalmente complessa. Dove succede? Sulla prima rete Rai, nella fascia del mezzogiorno festivo, da sempre presidiata dalla tv generalista. Quando? Nella stagione 2025-2026, culminata nel picco dell’11 gennaio 2026 con 3.288.000 spettatori. Perché conta? Perché certifica la trasformazione di un format “rurale” in uno storytelling contemporaneo dell’Italia reale, capace di superare molte prime serate per ascolti e fedeltà del pubblico.

In sintesi:

  • Linea verde di Rai1 arriva al 32% di share nella puntata di Pasqua.
  • Record assoluto stagionale di share e oltre 3,2 milioni nella puntata dell’11 gennaio.
  • Il successo è trainato da Peppone, Fabio Gallo e Margherita Granbassi.
  • Pubblico prevalentemente femminile e over 65, ma socialmente trasversale.

I numeri record e la trasformazione editoriale di Linea verde

La Pasqua di Linea verde segna un punto di svolta: 32% di share, oltre 2,5 milioni di telespettatori e miglior risultato stagionale in percentuale. Già il primo febbraio il programma aveva toccato il 26,94%, mentre l’11 gennaio 2026 ha registrato la puntata più seguita della stagione con 3.288.000 spettatori, superando il precedente primato di 3.252.000.

Il dato stagionale si avvia così a essere tra i più alti nella lunga storia del format, frutto di un riposizionamento netto. Da trasmissione prevalentemente agricola, Linea verde è diventata un racconto guidato della bellezza italiana: borghi, province, filiere agroalimentari, eccellenze locali narrate con un mix calibrato di divulgazione, comicità leggera e intrattenimento. Alla fine di ogni puntata, l’effetto desiderio-di-visita è evidente: lo spettatore vuole andare nei luoghi mostrati.

Determinante il ruolo dei volti. Peppone, alias Giuseppe Calabrese, è ormai “uno di casa” per il pubblico pop di Rai1; Fabio Gallo, dopo la gavetta a Unomattina, Linea Blu e Unomattina Weekly, ha trovato la sua dimensione ideale nel mezzogiorno domenicale; Margherita Granbassi, formatasi in Linea verde Sentieri, garantisce equilibrio narrativo e rigore.

Il profilo del pubblico e gli scenari futuri per Rai1

Il “caso Linea verde” si spiega con una sintonia quasi perfetta con il core target di Rai1. Circa il 64% degli spettatori appartiene alla fascia over 65; il pubblico è a prevalenza femminile (61% donne contro il 39% uomini), con un coinvolgimento emotivo e di fidelizzazione raramente riscontrabile in altri format della stessa fascia.

Interessante anche la distribuzione per classi socio economiche: oltre il 16% proviene dalla fascia bassa, il 52% dalle classi medie e il 13% da quella alta, a conferma di un’attrattività realmente trasversale. Dal 2018, tra edizione del sabato e della domenica, Linea verde è cresciuta di oltre 6 punti di share e più di 500mila spettatori, collocandosi come proposta leader della domenica televisiva generalista.

In prospettiva, il brand si estende anche alla programmazione estiva: Peppone tornerà in studio con una versione rinnovata di Camper, più concentrata sulla cucina italiana e con l’obiettivo dichiarato di superare il già notevole 17,5% di media della scorsa stagione. Fabio Gallo appare destinato a presidiare ancora il weekend di Rai1, mentre Margherita Granbassi assicurerà continuità al trio anche nei mesi caldi.

FAQ

Qual è stato il record di ascolti di Linea verde nel 2026?

Il record stagionale di ascolto in valori assoluti è stato registrato l’11 gennaio 2026 con circa 3.288.000 telespettatori, superando i 3.252.000 della precedente puntata record di inizio febbraio.

Chi sono i conduttori attuali di Linea verde su Rai1?

Attualmente il programma è guidato da Peppone (Giuseppe Calabrese), affiancato da Fabio Gallo e Margherita Granbassi, trio che unisce competenze divulgative, empatia e ritmo televisivo.

Qual è il profilo principale del pubblico di Linea verde?

Il pubblico è composto per il 64% da over 65, con il 61% di spettatrici donne. L’interesse è socialmente trasversale, con forte presenza di classi medie e buoni riscontri anche nelle fasce basse e alte.

Perché Linea verde viene considerata un caso di successo editoriale?

Lo è perché ha trasformato un format agricolo in storytelling dei territori italiani, unendo paesaggio, cibo e cultura, superando in share molte prime serate e consolidando una fedeltà di pubblico rara nel day time.

Da quali fonti è stata elaborata questa analisi su Linea verde?

L’analisi deriva da una elaborazione congiunta di dati e notizie tratti da Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborati dalla nostra Redazione.

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