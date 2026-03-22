Amici 25, prime pagelle del Serale tra promossi illustri e polemiche

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Amici 25 Serale, prima puntata: promossi, bocciati e polemiche sulle eliminazioni

Ieri, sabato 21 marzo 2026, dagli studi di Canale 5 è andata in onda la prima puntata del Serale di Amici 25, il talent di Maria De Filippi che resta uno dei prodotti di punta di Mediaset. In prima serata, lo show ha conquistato il 23,8% di share, pari a circa 3,3 milioni di telespettatori, confermandosi leader della fascia. La puntata ha visto il debutto come giudice di Gigi D’Alessio, l’ospitata di Alessandro Cattelan e le prime, contestate eliminazioni di Opi e Michele. Le esibizioni di Angie, Alessio Di Ponzio e Valentina Pesaresi hanno definito i primi equilibri artistici di un’edizione che punta molto su inediti, personalità e potenziale discografico.

In sintesi:

Gigi D’Alessio convince al debutto da giudice, diretto ma empatico con gli allievi.

convince al debutto da giudice, diretto ma empatico con gli allievi. Alessio Di Ponzio esplode al Serale e si impone come riferimento nel ballo.

esplode al Serale e si impone come riferimento nel ballo. Michele esce a sorpresa: eliminazione percepita come prematura e ingiusta.

esce a sorpresa: eliminazione percepita come prematura e ingiusta. Alessandro Cattelan resta comprimario, ruolo percepito come sottoutilizzo del suo profilo.

Debutto di Gigi D’Alessio e primi verdetti del Serale di Amici 25

Il vero elemento di discontinuità è il nuovo giudice Gigi D’Alessio, che esordisce con l’ironico “Queste poltrone non si girano?”, chiaro riferimento a The Voice, dove è stato giudice per anni. Subito dopo entra nel vivo del confronto televisivo con Anna Pettinelli a proposito di Riccardo Stimolo, siglando la frase destinata a restare: “Tu i dischi li metti, io li faccio”.

Mostra però anche il lato più esperto e pedagogico quando si rivolge a Opi, primo eliminato, ricordandogli che “certi no nella vita aiutano a crescere” e che Amici rappresenta solo l’inizio del percorso professionale. Nel complesso, la sua presenza aggiunge competenza, storytelling personale da artista di lungo corso e una capacità di sintesi che mancava alla giuria recente. Per autorevolezza, linguaggio diretto e gestione emotiva dei ragazzi, il suo debutto può essere valutato come pienamente promosso.

Sul fronte degli allievi, Alessio Di Ponzio con Gnamgnam Style dimostra di aver capitalizzato la delusione dello scorso anno: energia, presenza scenica e identità stilistica lo posizionano subito tra le colonne del ballo di questa edizione. All’opposto, Valentina Pesaresi mostra un netto calo: con Why fatica sul controllo vocale, accumula imprecisioni e, come sottolineato implicitamente anche da Maria De Filippi, sembra fuori comfort zone rispetto al brano assegnato.

Talenti in ascesa, ruoli sprecati e un’eliminazione che fa discutere

La serata conferma Angie come una delle figure artistiche più strutturate: il duetto con Michele su Marvin Gaye e l’inedito mostrano maturità interpretativa, controllo e un potenziale autoriale già pronto per il mercato. Nonostante le passate sottovalutazioni di Anna Pettinelli, nella squadra di Lorella Cuccarini la cantante appare oggi una delle risorse più strategiche in ottica vittoria.

Sul versante intrattenimento, la presenza di Alessandro Cattelan viene percepita come sottodimensionata: dopo anni indicato come possibile erede di Amadeus ai grandi show Rai, il suo impiego come semplice intrattenitore, e non come giudice, appare una scelta conservativa, quasi uno spreco di potenziale editoriale e di brand personale.

Il capitolo più discusso resta però l’eliminazione di Michele, secondo allievo a lasciare il Serale di Amici 25. Il suo duetto con Lorenzo viene considerato più riuscito di quello con Angie, ma non basta a salvarlo. L’uscita viene letta come prematura rispetto alle possibilità di crescita e al valore vocale espresso in stagione. In prospettiva discografica, Michele resta un profilo interessante, che potrebbe trovare spazio nel circuito indie-pop italiano, specie se supportato da una produzione coerente con la sua identità.

Prospettive per i protagonisti e impatto sull’andamento del talent

Questa prima puntata del Serale ridisegna fin da subito le gerarchie interne al programma. Gigi D’Alessio consolida il suo ruolo di figura-ponte tra televisione generalista e industria musicale, mentre Angie e Alessio Di Ponzio si impongono come asset competitivi per le rispettive squadre, con margini importanti su palcoscenici extra-televisivi.

L’eliminazione di Michele apre una narrativa alternativa: i talent eliminati troppo presto spesso trovano, fuori dal programma, percorsi meno esposti ma più liberi artisticamente. Per Cattelan, l’esperienza ad Amici 25 potrebbe diventare un test per future collaborazioni in casa Mediaset, se supportata da un uso più strategico del suo profilo. In termini di appeal su pubblico giovane e algoritmi di scoperta, l’attenzione sugli inediti e sulle storyline personali degli allievi rende quest’edizione particolarmente adatta a performare su piattaforme digitali e social, oltre che nel tradizionale prime time televisivo.

FAQ

Quando è andata in onda la prima puntata del Serale di Amici 25?

La prima puntata del Serale di Amici 25 è andata in onda sabato 21 marzo 2026 in prima serata su Canale 5.

Quanto share ha ottenuto la prima puntata del Serale di Amici 25?

La prima puntata del Serale di Amici 25 ha registrato circa il 23,8% di share, pari a circa 3,3 milioni di telespettatori.

Chi è stato eliminato nella prima puntata del Serale di Amici 25?

Nella prima puntata del Serale di Amici 25 sono stati eliminati Opi come primo uscente e, successivamente, il cantante Michele.

Chi è stato il protagonista più convincente della prima serata di Amici 25?

Il più convincente è stato Gigi D’Alessio, che ha esordito da giudice con autorevolezza, ironia, capacità di confronto e grande attenzione umana verso gli allievi.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo su Amici 25?

Questo articolo deriva da un’elaborazione redazionale basata congiuntamente su fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate.