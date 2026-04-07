Home / SPETTACOLI & CINEMA / Grande Fratello Vip prolunga la stagione, finale rinviata per gli ascolti

Grande Fratello Vip, niente stop: Mediaset prolunga fino al 5 maggio

Il Grande Fratello Vip condotto da Ilary Blasi non verrà chiuso in anticipo, ma prolungato fino al 5 maggio.

La decisione, presa da Mediaset a Cologno Monzese, arriva dopo settimane di indiscrezioni su un possibile stop per i bassi ascolti.

Il reality di Canale 5, partito il 17 marzo con il peggior debutto della sua storia, ha mostrato segnali di ripresa nelle ultime puntate.

Questo trend rialzista, unito all’alto engagement sui social, ha convinto l’editore a puntare su un allungamento del programma, invece che su una cancellazione anticipata.

In sintesi:

Mediaset sposta la finale del GF Vip al 5 maggio, nessuna chiusura anticipata.

sposta la finale del al 5 maggio, nessuna chiusura anticipata. Debutto flop: 2,1 milioni di spettatori e share al 18,36%, il peggiore di sempre.

Ascolti in lenta risalita fino a quota 2,024 milioni e 17,40% di share.

Il reality resta forte sui social: engagement decisivo nelle strategie editoriali.

Dai dati “horror” al recupero: come sono cambiati gli ascolti

Il caso Grande Fratello Vip dimostra come, in un contesto di calo generale della tv generalista, le valutazioni non possano più basarsi su una singola serata.

Il debutto del 17 marzo ha registrato 2.146.000 telespettatori e il 18,36% di share, minimo storico del format.

La seconda puntata ha aggravato la crisi: solo 1.672.000 spettatori e uno share crollato al 14,30%.

Numeri che hanno fatto parlare di flop strutturale e di rischio “taglio” sul modello di La Talpa e The Couple, entrambi velocemente rimossi dal palinsesto per scarso appeal.

La curva, però, ha iniziato a cambiare: il 24 marzo il reality è salito a 1.813.000 spettatori e al 15,32% di share.

Dopo una nuova flessione il 27 marzo (1.706.000 e 14,81%), il vero segnale di inversione è arrivato con 1.974.000 spettatori e 16,63% di share, fino ai 2.024.000 telespettatori e 17,40% dell’appuntamento del 3 aprile.

Un trend sufficiente, per i vertici di Mediaset, a scommettere su una settimana in più di programmazione e su una finale fissata al 5 maggio.

Perché il reality resta centrale tra ascolti, social e palinsesto

La scelta di prolungare il GF Vip evidenzia un cambio di paradigma nella misurazione del successo televisivo.

Il reality di Ilary Blasi, pur lontano dai fasti delle prime edizioni, continua a generare una mole significativa di conversazioni, meme, clip e trend su piattaforme come Instagram, X e TikTok.

Per Mediaset, questo impatto crossmediale compensa in parte il calo degli ascolti lineari, offrendo valore commerciale e di branding che programmi chiusi come La Talpa o The Couple non avevano saputo garantire.

La settimana aggiuntiva consente inoltre di presidiare il prime time primaverile con un titolo riconoscibile, riducendo i rischi di lanciare in corsa nuovi format.

Il futuro del reality passa ora dalla capacità di mantenere il trend sopra la soglia dei 2 milioni di spettatori, consolidando al tempo stesso il ruolo dei social come seconda “arena” decisiva per la tenuta del marchio Grande Fratello Vip.

FAQ

Quando finisce il Grande Fratello Vip condotto da Ilary Blasi?

Il reality terminerà ufficialmente il 5 maggio, dopo la decisione di Mediaset di prolungare il programma di una settimana.

Perché si era parlato di chiusura anticipata del GF Vip?

Si era parlato di stop perché le prime puntate avevano registrato ascolti molto bassi, con share sceso fino al 14,30%.

Quali sono stati i migliori ascolti recenti del Grande Fratello Vip?

Gli ultimi dati positivi indicano circa 2.024.000 spettatori e uno share del 17,40%, segnando un concreto recupero rispetto all’esordio.

Che ruolo hanno i social nel successo del GF Vip?

I social incidono fortemente, perché il programma genera alto engagement, visibilità per gli sponsor e contenuti virali che ampliano l’audience oltre il prime time.

Da quali fonti è stata derivata e rielaborata questa notizia?

La notizia deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.