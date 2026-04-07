michele ficara porta a porta bruno vespa sky tg 24

Direttore Editoriale  della testata Assodigitale® è Michele Ficara Manganelli. Assodigitale è una testata editoriale storica del settore Tecnologia & Finanza pubblicata esclusivamente online dal 2004 con oltre 20 anni di vita.

#Assodigitale. – Assodigitale News Magazine Tech & Fintech pubblica (senza periodicità) notizie, guide al consumo ed approfondimenti sul mondo finanziario + tecnologico a 360 gradi con particolare attenzione agli ambiti Startup, AI, Blockchain, Metaverse, Crypto, Svapo e Lifestyle.
Assodigitale® è un marchio registrato worldwide. © COPYRIGHT 2024

Grande Fratello Vip prolunga la stagione, finale rinviata per gli ascolti

Grande Fratello Vip prolunga la stagione, finale rinviata per gli ascolti

Grande Fratello Vip, niente stop: Mediaset prolunga fino al 5 maggio

Il Grande Fratello Vip condotto da Ilary Blasi non verrà chiuso in anticipo, ma prolungato fino al 5 maggio.
La decisione, presa da Mediaset a Cologno Monzese, arriva dopo settimane di indiscrezioni su un possibile stop per i bassi ascolti.

Il reality di Canale 5, partito il 17 marzo con il peggior debutto della sua storia, ha mostrato segnali di ripresa nelle ultime puntate.
Questo trend rialzista, unito all’alto engagement sui social, ha convinto l’editore a puntare su un allungamento del programma, invece che su una cancellazione anticipata.

In sintesi:

  • Mediaset sposta la finale del GF Vip al 5 maggio, nessuna chiusura anticipata.
  • Debutto flop: 2,1 milioni di spettatori e share al 18,36%, il peggiore di sempre.
  • Ascolti in lenta risalita fino a quota 2,024 milioni e 17,40% di share.
  • Il reality resta forte sui social: engagement decisivo nelle strategie editoriali.

Dai dati “horror” al recupero: come sono cambiati gli ascolti

Il caso Grande Fratello Vip dimostra come, in un contesto di calo generale della tv generalista, le valutazioni non possano più basarsi su una singola serata.
Il debutto del 17 marzo ha registrato 2.146.000 telespettatori e il 18,36% di share, minimo storico del format.

La seconda puntata ha aggravato la crisi: solo 1.672.000 spettatori e uno share crollato al 14,30%.
Numeri che hanno fatto parlare di flop strutturale e di rischio “taglio” sul modello di La Talpa e The Couple, entrambi velocemente rimossi dal palinsesto per scarso appeal.

La curva, però, ha iniziato a cambiare: il 24 marzo il reality è salito a 1.813.000 spettatori e al 15,32% di share.
Dopo una nuova flessione il 27 marzo (1.706.000 e 14,81%), il vero segnale di inversione è arrivato con 1.974.000 spettatori e 16,63% di share, fino ai 2.024.000 telespettatori e 17,40% dell’appuntamento del 3 aprile.

Un trend sufficiente, per i vertici di Mediaset, a scommettere su una settimana in più di programmazione e su una finale fissata al 5 maggio.

Perché il reality resta centrale tra ascolti, social e palinsesto

La scelta di prolungare il GF Vip evidenzia un cambio di paradigma nella misurazione del successo televisivo.
Il reality di Ilary Blasi, pur lontano dai fasti delle prime edizioni, continua a generare una mole significativa di conversazioni, meme, clip e trend su piattaforme come Instagram, X e TikTok.

Per Mediaset, questo impatto crossmediale compensa in parte il calo degli ascolti lineari, offrendo valore commerciale e di branding che programmi chiusi come La Talpa o The Couple non avevano saputo garantire.
La settimana aggiuntiva consente inoltre di presidiare il prime time primaverile con un titolo riconoscibile, riducendo i rischi di lanciare in corsa nuovi format.

Il futuro del reality passa ora dalla capacità di mantenere il trend sopra la soglia dei 2 milioni di spettatori, consolidando al tempo stesso il ruolo dei social come seconda “arena” decisiva per la tenuta del marchio Grande Fratello Vip.

FAQ

Quando finisce il Grande Fratello Vip condotto da Ilary Blasi?

Il reality terminerà ufficialmente il 5 maggio, dopo la decisione di Mediaset di prolungare il programma di una settimana.

Perché si era parlato di chiusura anticipata del GF Vip?

Si era parlato di stop perché le prime puntate avevano registrato ascolti molto bassi, con share sceso fino al 14,30%.

Quali sono stati i migliori ascolti recenti del Grande Fratello Vip?

Gli ultimi dati positivi indicano circa 2.024.000 spettatori e uno share del 17,40%, segnando un concreto recupero rispetto all’esordio.

Che ruolo hanno i social nel successo del GF Vip?

I social incidono fortemente, perché il programma genera alto engagement, visibilità per gli sponsor e contenuti virali che ampliano l’audience oltre il prime time.

Da quali fonti è stata derivata e rielaborata questa notizia?

La notizia deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

Redazione Assodigitale Avatar

Redazione Assodigitale

La Redazione di Assodigitale Phd, MBA, CPA

Il team editoriale di Assodigitale coordina la pubblicazione di notizie, analisi e approfondimenti quotidiani dal mondo dell'innovazione, della tecnologia e dei mercati digitali.

Questo account raccoglie i contributi storici della testata, i comunicati stampa certificati e le inchieste collettive curate dai nostri giornalisti e analisti.

Fondata per esplorare l'impatto della trasformazione digitale sulla società e sull'economia, la Redazione di Assodigitale si impegna a fornire un'informazione accurata, indipendente e verificata, seguendo rigorosi standard deontologici e di fact-checking per garantire ai lettori una visione chiara ed esperta del futuro tecnologico."

Per tutte le vostre esigenze editoriali e per proporci progetti speciali di Branded Content oppure per inviare alla redazione prodotti per recensioni e prove tecniche potete contattarci direttamente scrivendo alla redazione : CLICCA QUI

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
redazione@assodigitale.it
LinkedIn Instagram YouTube
Fact Checked & Editorial Guidelines

Our Fact Checking Process

We prioritize accuracy and integrity in our content. Here's how we maintain high standards:

  1. Expert Review: All articles are reviewed by subject matter experts.
  2. Source Validation: Information is backed by credible, up-to-date sources.
  3. Transparency: We clearly cite references and disclose potential conflicts.
Reviewed by: Subject Matter Experts

Our Review Board

Our content is carefully reviewed by experienced professionals to ensure accuracy and relevance.

  • Qualified Experts: Each article is assessed by specialists with field-specific knowledge.
  • Up-to-date Insights: We incorporate the latest research, trends, and standards.
  • Commitment to Quality: Reviewers ensure clarity, correctness, and completeness.

Look for the expert-reviewed label to read content you can trust.

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla redazione.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la redazione.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 

⚡ Cached with atec Page Cache