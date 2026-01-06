LG robot domestico lava, asciuga e piega i panni da solo: la rivoluzione che cambia il rientro a casa

LG robot domestico lava, asciuga e piega i panni da solo: la rivoluzione che cambia il rientro a casa

Funzioni e automazioni del robot

CLOiD, il robot domestico di LG in anteprima al CES 2026, mostra routine concrete pensate per la casa reale: prepara la colazione recuperando il latte dal frigorifero e inserendo un croissant nel forno; quando l’abitazione si svuota, avvia lavatrice e asciugatrice, quindi piega i capi. La gestione delle attività non si limita a macro preimpostate: il sistema interpreta abitudini, orari e contesti per modulare sequenze e priorità. L’obiettivo è ridurre l’intervento umano, orchestrando compiti multipli in modo coerente con lo stile di vita dell’utente. Nelle dimostrazioni, il robot riconosce oggetti e luoghi, pianifica l’ordine delle azioni e interagisce con gli elettrodomestici connessi, assicurando continuità tra fasi come prelievo, posizionamento, avvio cicli e riordino. La capacità di anticipare scenari ricorrenti consente, ad esempio, di predisporre la cucina al mattino e di attivare il ciclo del bucato alla partenza dei residenti. Il valore distintivo sta nella combinazione di percezione ambientale e coordinamento multi-dispositivo, che trasforma compiti quotidiani in flussi automatizzati adattivi, con comunicazione naturale per verifiche e conferme quando necessario.

Design hardware e mobilità

La piattaforma di CLOiD adotta una struttura modulare con testa, torso e base su ruote, ottimizzata per stabilità e autonomia. Il corpo regolabile varia l’altezza operativa per passare dal prelievo da pavimento alla presa su piani elevati senza perdere precisione. I due bracci articolati offrono sette gradi di libertà ciascuno, garantendo traiettorie fluide e sicure in ambienti stretti; le mani a cinque dita indipendenti gestiscono presa, rotazione e manipolazioni fini su oggetti domestici eterogenei. La base a baricentro basso, derivata dall’esperienza di LG nei robot aspirapolvere e nell’hub AI domestico Q9, minimizza il rischio di ribaltamento e supporta movimenti controllati anche con carichi variabili. Sensori e telecamere integrati nella testa assistono la navigazione e la localizzazione in tempo reale, mentre la guida autonoma pianifica percorsi evitando ostacoli e adattando la velocità al contesto. Il design privilegia continuità operativa: attuatori robusti, componenti bilanciati e cinematica ottimizzata riducono vibrazioni e dispersioni energetiche, a beneficio di precisione e durata. L’insieme crea un profilo di mobilità orientato all’uso domestico realistico, combinando accessibilità degli spazi, manipolazione affidabile e sicurezza d’esercizio.

FAQ

  • Che cos’è CLOiD?
    Un robot domestico di LG basato su AI per coordinare e svolgere faccende in casa.
  • Cosa può fare in autonomia?
    Prepara la colazione, avvia lavaggio e asciugatura, piega i capi e coordina elettrodomestici connessi.
  • Come si muove in casa?
    Utilizza una base su ruote a baricentro basso con guida autonoma e sensori per evitare ostacoli.
  • Che tipo di bracci monta?
    Due bracci con sette gradi di libertà e mani a cinque dita per manipolazioni precise.
  • Adatta il proprio comportamento?
    Sì, interpreta abitudini e contesto, modulando priorità e sequenze operative.
  • Con quali sistemi è integrato?
    Si interfaccia con l’ecosistema connesso di LG, compresi hub e elettrodomestici compatibili.

Intelligenza e integrazione domestica

La testa di CLOiD funge da hub mobile della smart home: integra chipset di elaborazione, schermo, altoparlanti, telecamere e sensori, con un sistema di IA generativa vocale per dialogo naturale e contestuale. La mappa dell’abitazione viene appresa nel tempo, consentendo al robot di riconoscere spazi, oggetti e routine e di orchestrare gli elettrodomestici collegati. Al centro opera la Physical AI, che combina modelli di visione e linguaggio: un Vision Language Model trasforma immagini e video in informazioni strutturate, mentre il Vision Language Action converte input visivi e verbali in azioni fisiche coerenti con il contesto. Addestrato su migliaia di ore di attività domestiche, il sistema interpreta richieste, prevede sequenze operative e seleziona parametri adeguati per ogni scenario. L’integrazione con ThinQ e l’hub ThinQ ON permette di coordinare un ecosistema di dispositivi connessi, evitando interventi manuali e abilitando scenari multipli sincronizzati. In parallelo, LG Actuator AXIUM introduce una piattaforma di attuatori per robot di servizio e applicazioni Physical AI, a supporto di precisione, ripetibilità e affidabilità di movimento. Il risultato è una regia domestica distribuita, dove il robot agisce come nodo intelligente che osserva, decide ed esegue, mantenendo coerenza operativa tra percezione, pianificazione e comando degli apparati.

FAQ

  • Che ruolo ha la testa di CLOiD?
    È l’hub mobile con elaborazione, sensori e interfaccia vocale per il controllo della casa.
  • Che cos’è la Physical AI?
    Una combinazione di modelli visione-linguaggio che traduce percezioni e richieste in azioni fisiche.
  • Come apprende la disposizione degli spazi?
    Attraverso telecamere e sensori, costruendo mappe e memorie contestuali nel tempo.
  • Con quali piattaforme è integrato?
    Con l’ecosistema ThinQ e l’hub ThinQ ON per coordinare dispositivi connessi.
  • Qual è la funzione di LG Actuator AXIUM?
    Fornire attuatori per robot di servizio, migliorando precisione e affidabilità dei movimenti.
  • Come comunica con l’utente?
    Tramite IA generativa vocale per istruzioni, feedback e conferme contestuali.

