Amazfit T-Rex 3 Pro: la nuova edizione da 44 mm che conquista sportivi e appassionati di tecnologia

Amazfit ha svelato ufficialmente la nuova versione del suo iconico smartwatch sportivo: il T-Rex 3 Pro da 44 mm. Una versione più compatta e leggera, ma altrettanto performante del modello da 48 mm già ampiamente apprezzato. Con un design raffinato e una costruzione in titanio di grado 5, questo orologio unisce estetica, resistenza e innovazione, diventando il compagno ideale per chi ama allenarsi ovunque, senza compromessi.

La cassa da 44 mm e il display AMOLED da 1,32 pollici, protetto da vetro zaffiro, garantiscono una leggerezza sorprendente — meno di 47 grammi — senza sacrificare la robustezza. È pensato per chi desidera un orologio sportivo elegante, adatto tanto all’outdoor quanto all’uso quotidiano, con un’attenzione particolare alle donne e agli uomini che preferiscono modelli più compatti.

Costruito per resistere a tutto: tecnologia e sicurezza in ogni condizione

Il nuovo T-Rex 3 Pro è progettato per affrontare ogni tipo di ambiente e allenamento: dalla palestra ai sentieri di montagna, fino alle corse serali in città. Resiste a temperature estreme, da –30 °C a +70 °C, ed è pronto per qualsiasi sfida.

Il display raggiunge 3000 nit di luminosità e si adatta automaticamente alle condizioni di luce. Tra le funzioni più apprezzate spiccano la modalità notturna, che mostra i dati principali con visualizzazione a infrarossi, e la modalità guanti, che permette l’interazione anche durante le attività invernali.

A bordo troviamo una torcia LED integrata con modalità SOS, utile per allenarsi in sicurezza nelle ore più buie. Inoltre, grazie al microfono e all’altoparlante integrati, l’orologio supporta chiamate Bluetooth e comandi vocali tramite Zepp Flow™, consentendo di gestire le notifiche e gli allenamenti senza mai estrarre lo smartphone.

La combinazione di resistenza, leggerezza e tecnologia rende questo smartwatch un compagno perfetto per chi vive lo sport come un’estensione naturale del proprio stile di vita.

Prestazioni di precisione e analisi avanzate: il cuore intelligente del T-Rex 3 Pro

Amazfit ha dotato il T-Rex 3 Pro del sensore BioTracker™ 6.0 PPG di nuova generazione, capace di misurare con estrema accuratezza frequenza cardiaca, VO₂ max, variabilità della frequenza cardiaca (HRV), carico di allenamento e tempo di recupero. Lo smartwatch elabora questi dati per generare il BioCharge™ Energy Score, un indice che rappresenta la “batteria” interna del corpo, mostrando i livelli di affaticamento e recupero in tempo reale.

Il dispositivo integra sei sistemi satellitari globali, tra cui GPS e Galileo, con antenna doppia a polarizzazione circolare per una precisione di tracciamento superiore. Anche nelle zone più impervie o con scarsa copertura, il segnale resta stabile e affidabile.

Amazfit ha pensato anche agli atleti più esigenti: il T-Rex 3 Pro offre oltre 180 modalità sportive, tra cui corsa, trail running, nuoto e ciclismo. Ma la vera novità è la partnership con HYROX, il circuito internazionale che combina forza e resistenza in un’unica disciplina. Grazie a questa collaborazione, il dispositivo include tre modalità dedicate — HYROX Training, HYROX PFT e HYROX Race — rendendo Amazfit l’unico marchio al mondo a offrire funzionalità specifiche per questa disciplina.

Gli utenti possono inoltre visualizzare dati di immersione fino a 45 metri di profondità, ricevere avvisi meteorologici avanzati e personalizzare l’interfaccia grazie alle mini-app gratuite disponibili nell’app Zepp.

Il T-Rex 3 Pro è anche compatibile con Amazfit Helio Ring e Helio Strap, oltre che con sensori di potenza, misuratori di cadenza e ciclocomputer di terze parti, offrendo un ecosistema completo e aperto per ogni esigenza sportiva.

Mappe, autonomia e intrattenimento: esplora di più, senza limiti

Uno dei punti di forza di questa nuova edizione è l’accesso a decine di migliaia di mappe offline gratuite, tra cui mappe cittadine, topografiche e delle piste da sci. Queste mappe, intuitive e interattive, permettono di creare, salvare e seguire percorsi direttamente dal polso, senza necessità di connessione internet.

Per chi ama allenarsi ascoltando podcast o musica, l’app Podcast integrata offre oltre 4 milioni di episodi gratuiti, scaricabili sull’orologio per un ascolto offline. Un modo intelligente per unire benessere fisico e mentale anche durante gli allenamenti più intensi.

L’autonomia, come da tradizione Amazfit, è impressionante: fino a 17 giorni con una singola ricarica e 13 ore in modalità allenamento con GPS e display sempre attivo. Un risultato che conferma l’efficienza della piattaforma Zepp Health, il cuore tecnologico del marchio.

Il nuovo Amazfit T-Rex 3 Pro da 44 mm sarà disponibile in due varianti di colore: black-gold e artic-gold. La prima sarà in vendita dal 25 ottobre, mentre la seconda arriverà nella prima metà di novembre sui siti ufficiali Amazfit e presso partner selezionati come Unieuro, Euronics, Expert, Trony e Mediaworld.

Il prezzo consigliato è di 399,90 €, una cifra competitiva per un dispositivo che racchiude il meglio della tecnologia sportiva e del design premium.

Informazioni su Amazfit

Amazfit è un marchio globale leader nel settore degli indossabili intelligenti per la salute e il fitness. Parte del gruppo Zepp Health (NYSE: ZEPP), l’azienda sviluppa smartwatch e fasce dotate di funzioni avanzate per monitorare le prestazioni e migliorare il benessere. Lo slogan “Discover Amazing” sintetizza la filosofia del brand: spingere ogni persona a superare i propri limiti trovando la gioia in ogni momento.

Grazie all’esperienza nella tecnologia per la salute e alla maestria nel design, gli smartwatch Amazfit hanno vinto numerosi premi internazionali come l’iF Design Award e il Red Dot Design Award. Oggi i prodotti Amazfit sono distribuiti in oltre 90 Paesi in tutto il mondo, dalle Americhe all’Europa, fino all’area Asia-Pacifico.

Per maggiori informazioni: www.amazfit.com.

FAQ

1. Qual è la principale novità del nuovo Amazfit T-Rex 3 Pro da 44 mm?

La nuova versione è più leggera, elegante e compatta, ma mantiene le stesse funzionalità avanzate del modello da 48 mm, incluso il sensore BioTracker™ 6.0, le mappe offline e la compatibilità con HYROX.

2. Quanto dura la batteria del T-Rex 3 Pro?

Fino a 17 giorni con uso standard e circa 13 ore in modalità GPS attiva e display always-on.

3. È adatto a sport estremi o immersioni?

Sì, lo smartwatch resiste a temperature estreme (–30 °C / +70 °C) e può essere utilizzato fino a 45 metri di profondità, offrendo inoltre mappe topografiche e avvisi meteo.

4. Quando sarà disponibile e dove si potrà acquistare?

La versione black-gold sarà disponibile dal 25 ottobre, mentre la artic-gold arriverà a novembre presso i rivenditori ufficiali Amazfit come Unieuro, Euronics, Expert, Trony e Mediaworld, al prezzo di 399,90 €.