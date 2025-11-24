MediaWorld accelera sui marchi privati: PEAQ, KOENIC, ISY e OK. al centro della strategia 2026

Nel panorama dell’elettronica di consumo, le Private Label stanno vivendo una nuova primavera. MediaWorld, leader omnicanale del settore in Italia, ha annunciato una strategia aggressiva che pone i propri marchi PEAQ, KOENIC, ISY e OK. al centro del piano di crescita 2026. L’obiettivo è chiaro: aumentare la redditività e offrire ai consumatori alternative qualitativamente solide a prezzi più accessibili, con un catalogo ormai composto da oltre 1200 referenze e 600.000 unità vendute solo nell’ultimo anno fiscale.

▷ Lo sai che da oggi puoi MONETIZZARE FACILMENTE I TUOI ASSET TOKENIZZANDOLI SUBITO? Contatto per approfondire: CLICCA QUI

L’incidenza delle Private Label è cresciuta del 95% in tre mesi, un risultato che conferma la centralità di questa strategia. I prodotti sono sviluppati e controllati direttamente da IMTRON, società del gruppo CECONOMY, che da anni garantisce qualità e supervisione completa di tutta la filiera.

“Portare innovazione, qualità e accessibilità ai consumatori è una visione che perseguiamo da quasi 20 anni”, afferma Emanuele Cosimelli, CEO di MediaWorld. Una visione che ora entra in una nuova fase evolutiva.

Il modello “Good, Better, Best”: come MediaWorld risponde ai trend di consumo italiani

Il mercato italiano dell’elettronica è guidato da tre leve: qualità, design e rapporto qualità-prezzo. MediaWorld interpreta questi trend attraverso un modello “Good, Better, Best” che riposiziona i propri marchi privati in maniera chiara e complementare.

ISY rappresenta il segmento “good”: accessori universali, pratici, economici, perfetti in contesti dove non esistono leader di mercato.

rappresenta il segmento “good”: accessori universali, pratici, economici, perfetti in contesti dove non esistono leader di mercato. OK. si colloca come la scelta “funzione-prezzo”, con prodotti essenziali ma resistenti e affidabili, destinati a diventare un punto di riferimento della convenienza italiana.

si colloca come la scelta “funzione-prezzo”, con prodotti essenziali ma resistenti e affidabili, destinati a diventare un punto di riferimento della convenienza italiana. KOENIC , posizionamento “better”, punta sulla qualità tedesca con prezzi inferiori del 20-30% rispetto ai big brand. La collaborazione con lo chef stellato Tim Raue ha già dato vita a prodotti iconici, come l’air fryer con vetro.

, posizionamento “better”, punta sulla qualità tedesca con prezzi inferiori del 20-30% rispetto ai big brand. La collaborazione con lo chef stellato Tim Raue ha già dato vita a prodotti iconici, come l’air fryer con vetro. PEAQ, fascia “best”, propone design elegante e prestazioni premium a costi ridotti fino al 40% rispetto ai marchi consolidati. L’Italia è oggi il Paese europeo con la maggiore penetrazione del marchio: una TV venduta su dieci nei punti MediaWorld porta il logo PEAQ. La partnership con Robbie Williams ha ulteriormente elevato la percezione del brand, soprattutto nelle categorie audio.

Questa architettura permette a MediaWorld di coprire tutte le esigenze domestiche: intrattenimento, cucina, pulizia, smart home e accessori. Uno schema ben riconoscibile anche negli store fisici, dove l’esposizione è stata ripensata per rendere ogni brand immediatamente identificabile.

Le novità del 2026: garanzia fino a 3 anni e nuove line-up PEAQ e KOENIC

Il 2026 segnerà una svolta significativa: MediaWorld estenderà la garanzia a 3 anni sui prodotti PEAQ, KOENIC e OK., senza costi aggiuntivi per il cliente. Una mossa che mette nero su bianco la fiducia del gruppo nella qualità delle proprie Private Label.

“Questa estensione è la prova tangibile del percorso di eccellenza che abbiamo costruito”, spiega Guido Monferrini, Presidente del CdA di MediaWorld e capo dello sviluppo delle Private Label di MediaMarktSaturn Retail Group. Monferrini ricorda come la struttura di IMTRON garantisca un controllo verticale su tutta la filiera, assicurando continuità, sostenibilità e qualità certificata da test indipendenti: ogni anno oltre 120 prodotti vengono premiati da enti europei.

L’orizzonte 2026 porterà anche un ricco calendario di lanci:

nuove line-up di tablet , monitor e accessori ;

, e ; TV evolute, tra cui un nuovo 65’’ premium e un 75’’ inedito ;

e un ; il debutto dei nuovi prodotti PEAQ già a fine novembre 2025 (cuffie, auricolari wireless, speaker portatili e party box).

Nel frattempo il brand OK. mira a diventare il simbolo della convenienza nel mercato italiano, con un portfolio aggiornato e orientato alla massima accessibilità.

Un ecosistema che coinvolge gli italiani: partnership, eventi e customer experience

MediaWorld non punta solo sui prodotti, ma su un ecosistema esperienziale che parla alle passioni italiane: cucina, musica, intrattenimento e tecnologia.

Tra le iniziative più rilevanti:

Co-branding KOENIC x Tim Raue : prodotti pensati per la cucina moderna, come l’air fryer che ha ottenuto risultati eccezionali anche in Italia.

: prodotti pensati per la cucina moderna, come l’air fryer che ha ottenuto risultati eccezionali anche in Italia. PEAQ x Robbie Williams : un progetto globale che unisce estetica premium e qualità audio di livello. Le cuffie personalizzate “PEAQ x Robbie Williams” sono diventate un best seller.

: un progetto globale che unisce estetica premium e qualità audio di livello. Le cuffie personalizzate “PEAQ x Robbie Williams” sono diventate un best seller. Partnership con X Factor Italia : un connubio perfetto tra musica e tecnologia, con un impatto misurabile (+20% ascolti TV, +61% interazioni social). Il progetto include pop-up store, product placement, concorsi e il format XTRA Talk dai MediaWorld Studios.

: un connubio perfetto tra musica e tecnologia, con un impatto misurabile (+20% ascolti TV, +61% interazioni social). Il progetto include pop-up store, product placement, concorsi e il format XTRA Talk dai MediaWorld Studios. Welcome to Casa PEAQ & KOENIC: l’area esperienziale del Tech Village di Milano Certosa, dove i consumatori possono testare i prodotti di persona, toccare materiali e design, e comprendere a fondo le funzionalità dell’ecosistema.

“I marchi privati non sono semplici prodotti, ma vere filosofie progettuali pensate per migliorare la vita quotidiana”, sottolinea Francesco Sodano, Marketing Director. MediaWorld sta evolvendo rapidamente da semplice retailer a piattaforma omnicanale di servizi, confermando un percorso maturo e orientato a diventare un punto di riferimento nazionale per innovazione e tecnologia.

FAQ

Come funzionano i marchi privati PEAQ, KOENIC, ISY e OK. rispetto ai brand tradizionali?

Sono progettati da IMTRON e offrono qualità comparabile a prezzi più accessibili, con filiera controllata direttamente da MediaMarktSaturn.

L’estensione della garanzia a 3 anni è automatica?

Sì, dal 2026 sarà valida senza costi aggiuntivi per tutti i prodotti PEAQ, KOENIC e OK.

Quali categorie prodotti cresceranno maggiormente nel 2026?

TV, tablet, monitor, accessori audio e piccoli elettrodomestici.

Qual è il marchio più forte in Italia?

PEAQ, soprattutto nel segmento TV, dove in Italia registra la massima penetrazione europea.

Le Private Label sono sostenibili?

IMTRON è membro Amfori BSCI dal 2014 e il 98% dei fornitori ha superato gli audit etici e sociali.

Ci saranno nuovi prodotti già nel 2025?

Sì, da fine novembre 2025 arriveranno nuove cuffie, speaker, auricolari e party box PEAQ.