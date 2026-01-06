LG rivoluziona i TV OLED: C6 e G6 alzano l’asticella con design e prestazioni sorprendenti

Novità principali di C6 e G6

LG rinnova la gamma OLED 2026 puntando su C6 e G6 come perno dell’offerta. La serie OLED evo G6 adotta il pannello Primary RGB Tandem di seconda generazione, commercializzato come Hyper Radiant Color Technology, con picco di luminosità dichiarato superiore del 20% rispetto a G5 e fino a 3,9 volte la serie B6. Integra il processore α11 Gen3 e un nuovo rivestimento antiriflesso pensato per contenere le riflessioni senza ricorrere a finiture opache. Supporta segnali video fino a 165 Hz, Dolby Vision, Dolby Atmos e gaming in cloud con NVIDIA GeForce Now in 4K fino a 120 Hz; il taglio da 97″ resta su pannello differente. La linea OLED evo C6 introduce per la prima volta il pannello Primary RGB Tandem sui formati 77 e 83 pollici (sigla C6H) con lo stesso processore α11 Gen3 e un incremento di luminosità rispetto alle precedenti generazioni. I tagli inferiori mantengono pannelli WRGB standard con refresh fino a 144 Hz e processore α9 Gen8. Tutti i modelli condividono webOS 26 e funzioni software comuni alla gamma 2026, inclusi refresh variabile e audio Dolby Atmos Flex Connect per l’integrazione di diffusori wireless compatibili.

Tecnologie e prestazioni

Il cuore dei nuovi OLED è il pannello Primary RGB Tandem di seconda generazione, ribattezzato Hyper Radiant Color Technology, che eleva la luminanza di picco e amplia la gestione del colore in alta dinamica. Il processore α11 Gen3 impiega un doppio motore AI per upscaling, riduzione del rumore e mappatura dei toni, con interventi mirati su dettaglio fine e stabilità dei gradienti. Il rivestimento antiriflesso di nuova concezione limita le riflessioni ambientali senza finitura opaca, preservando il contrasto tipico dell’OLED. Sul fronte fluidità, il supporto fino a 165 Hz e le tecnologie VRR riducono tearing e stuttering, mentre l’input lag è ottimizzato per il gioco competitivo. La compatibilità con Dolby Vision assicura metadati dinamici in ogni scena, affiancata da Dolby Atmos e da Dolby Atmos Flex Connect per orchestrare diffusori wireless. I modelli C6H (77” e 83”) ereditano il pacchetto avanzato con α11 Gen3, mentre i tagli minori della serie C6 con pannelli WRGB e α9 Gen8 offrono refresh fino a 144 Hz e gestione HDR aggiornata. In ambito cloud, NVIDIA GeForce Now arriva a 4K/120 Hz, con supporto a controller Bluetooth a bassa latenza. Resta l’eccezione del 97″, che utilizza un pannello differente pur mantenendo le principali funzioni.

Disponibilità e prospettive

LG non ha ancora diffuso i listini della gamma OLED 2026; la finestra di lancio per l’Europa resta la primavera, in linea con il calendario abituale post CES di Las Vegas. La serie OLED evo G6 arriverà nei tagli da 55 a 83 pollici, con il 97” confermato come variante su pannello differente; la linea OLED evo C6 vedrà i modelli C6H da 77 e 83 pollici con pannello Primary RGB Tandem, mentre i tagli inferiori manterranno pannelli WRGB. Alla base, la serie B6 presidia la fascia più accessibile con α8 Gen3, HDR tra 700–800 nit e HDMI 2.1 su quattro ingressi; è prevista anche la variante B6E, senza ulteriori dettagli ufficiali. Tutti i modelli condividono webOS 26 e le funzioni software annunciate per il 2026, inclusi VRR, gaming fino a 165 Hz sui modelli compatibili e integrazione audio Dolby Atmos Flex Connect. In assenza di prezzi, la strategia appare orientata a differenziare la gamma su pannello e processore, con G6 a massimizzare luminosità e feature, C6H a estendere le novità ai formati grandi e B6 a consolidare l’ingresso nell’ecosistema OLED.

