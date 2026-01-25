Sinner crolla per crampi sotto il caldo estremo: il retroscena segreto sul recupero lampo che nessuno immaginava

Poco sonno e poi il caldo atroce, i motivi dei crampi di Sinner: «In una stanzetta accanto al campo: ecco come mi sono ripreso»

Crampi, caldo e notti insonni

L’equilibrio fisico di Jannik Sinner a Melbourne è saltato ancor prima di entrare in campo, con una notte di sonno disturbato che ha innescato un effetto domino sulla tenuta muscolare e mentale. La partita con l’americano Eliot Spizzirri, carneade texano dal tennis lucido e aggressivo, si è trasformata in un braccio di ferro contro il corpo, oltre che contro l’avversario.

Nel primo set l’azzurro è irriconoscibile: servizio spuntato, dritto impreciso, tre break concessi e 16 degli ultimi 18 punti nelle mani del rivale. Il caldo estremo e l’umidità, già costati due ritiri nel 2025 a Cincinnati contro Carlos Alcaraz e a Shanghai contro Tallon Griekspoor, tornano a essere la sua kryptonite.

Non basta il lavoro mirato svolto a Dubai per abituarsi a queste condizioni: il corpo lo tradisce comunque. «A volte le cose succedono senza un motivo», ammette, consapevole che la gestione del sonno e dello stress pre-gara restano uno dei pochi talloni d’Achille di un campione che, tecnicamente e tatticamente, ha ormai standard da numero uno.

La svolta sotto il tetto chiuso

Nel terzo set, con il punteggio in equilibrio sull’1-1, l’indice di calore dell’Australian Open sale a 4.9 e i crampi dilagano: prima la mano, poi il braccio, infine la gamba. Il fisioterapista interviene, Sinner vaga a testa bassa, sbiancato, mormorando «Non so cosa fare». Spizzirri vola 3-1, sembra avere in pugno l’uomo dei quattro Slam, mentre in panchina Darren Cahill gli suggerisce di lasciare andare il set pur di rilassare il corpo.

Sul punto di rottura arriva il paradosso: la scala del caldo tocca il livello 5, il massimo. Regolamento alla mano, gioco sospeso e tetto che si chiude sul centrale di Melbourne Park. Il texano sorride, ironico: «Tempismo buffo». Per l’azzurro è una manna.

Nella stanzetta adiacente al campo si isola: niente ghiaccio, niente massaggi, solo un lettino e qualche minuto per sdraiarsi, respirare, provare ad abbassare la temperatura corporea. «Non puoi farti trattare in quella situazione», spiega. Otto minuti bastano a riportare l’ago dal rosso al giallo: rientra ancora pallido, ma mentalmente di nuovo dentro il match.

Resilienza, privilegi e destino

Al chiuso il tennis cambia identità e torna a essere il terreno naturale di Sinner. Arriva subito il contro break per il 2-3, l’azzurro stringe i denti e approfitta di un calo di intensità di Spizzirri. Il break nel nono game, con l’americano meno lucido negli scambi lunghi, ribalta l’inerzia: 6-4 per l’Italia e altri dieci preziosi minuti di cooling break.

Nel quarto set l’americano tenta l’ultimo strappo (3-1), ma un nastro favorevole riapre la partita e spezza le certezze del texano. Il settimo game diventa lo snodo decisivo: l’azzurro gioca quasi solo di braccio, reggendosi più sulla volontà che sulle gambe, mentre sull’altra metà campo affiorano crepe fisiche e mentali.

Dopo 3 ore e 45 minuti, un altro 6-4 consegna all’azzurro gli ottavi, in compagnia di Lorenzo Musetti e Luciano Darderi, con cui lo attende un derby. Da bordo campo John McEnroe graffia: «I big hanno sempre privilegi», alludendo al timing perfetto della sospensione per caldo. Ma a spingere il numero uno azzurro, più che il regolamento, sembrano essere ancora una volta gli dei del tennis.

