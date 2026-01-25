Trentasettenne bloccato a terra da cinque agenti, poi lo sparo improvviso e urla spezzano il silenzio in strada
Indice dei Contenuti:
Il 37enne trascinato a terra e accerchiato da cinque agenti. Poi lo sparo e le urla
Nuovo video e scena della sparatoria
Un filmato diffuso sui social da DropSite e ripreso da vari media mostra l’uccisione di un cittadino di 37 anni a Minneapolis, in Minnesota, durante un’operazione congiunta di agenti federali dell’Ice e della Border Patrol. La registrazione, effettuata con un telefono cellulare, documenta ogni fase dell’intervento, dall’arrivo degli agenti al momento in cui riecheggiano i colpi d’arma da fuoco. Le immagini sono state rapidamente rilanciate su piattaforme digitali e canali di informazione, alimentando un’ondata di indignazione pubblica e richieste di chiarimenti sulle modalità d’azione delle forze federali.
Nel video si vedono volti, uniformi e movimenti in modo nitido, elemento che rende il materiale particolarmente rilevante per eventuali indagini interne e per le valutazioni di tribunali e procure. L’episodio si inserisce in un contesto già teso sul fronte dei rapporti tra comunità locali e apparati di sicurezza federali, con un dibattito ricorrente su uso eccessivo della forza, protocolli operativi e responsabilità individuali degli agenti coinvolti.
L’impatto mediatico del filmato è amplificato dal fatto che la vittima è un cittadino statunitense e che la scena mostra l’interazione diretta tra popolazione civile, in particolare donne presenti sul posto, e unità addestrate al contrasto dell’immigrazione irregolare.
L’intervento, il corpo a terra e gli spari
Nelle sequenze iniziali l’uomo di 37 anni riprende con il telefono gli agenti dell’Ice e della Border Patrol, documentando un controllo sul campo. A un certo punto interviene quando una donna viene spinta a terra da uno degli agenti; subito dopo tenta di proteggere un’altra donna, bersaglio di spray urticante lanciato da distanza ravvicinata. L’azione di difesa fa precipitare la situazione: cinque agenti lo circondano, lo afferrano e lo trascinano sull’asfalto, dove viene immobilizzato con forza.
A terra, l’uomo appare schiacciato dal peso dei corpi degli agenti che lo colpiscono mentre cercano di bloccarne braccia e gambe. Nel frastuono di ordini urlati e concitazione si sente improvvisamente uno sparo, seguito da altri nove colpi in rapida successione, in una manciata di secondi. La scena è interrotta dalle urla della donna che sta filmando, che ripete frasi di sgomento e panico davanti al corpo ormai inerme, circondato dalle uniformi. L’uso della forza letale a distanza così ravvicinata diventa il punto centrale delle contestazioni mosse da attivisti e legali per i diritti civili.
Il video, privo di interruzioni apparenti, diviene un possibile elemento chiave per ricostruire tempi, modalità e responsabilità dell’azione, dal primo contatto visivo all’ultima scarica di proiettili.
Reazioni pubbliche e indagini annunciate
La diffusione virale del filmato ha provocato proteste spontanee a Minneapolis e dure prese di posizione da parte di associazioni per i diritti umani e comunità locali. Molti osservatori sottolineano la dinamica di accerchiamento e la sproporzione numerica tra i cinque agenti e il 37enne disarmato, già bloccato a terra al momento degli spari. Giuristi e attivisti chiedono l’acquisizione immediata del video e la sospensione degli agenti coinvolti in attesa di accertamenti.
Le autorità federali e locali annunciano verifiche interne e un possibile intervento di procure statali e federali per valutare violazioni di legge o abusi di potere. Il ruolo dell’Ice e della Border Patrol in contesti urbani lontani dal confine riaccende le critiche su mandato, catena di comando e trasparenza operativa. Intanto i social rilanciano incessantemente le immagini, che diventano simbolo di un conflitto irrisolto tra esigenze di sicurezza e tutela dei diritti civili.
La frase “Oh mio Dio, cosa avete fatto?”, gridata dalla testimone che riprende la scena, viene ripetuta in loop in servizi televisivi e articoli online, trasformandosi in una sintesi brutale dello shock collettivo davanti all’ennesimo episodio mortale legato a operazioni di polizia negli Stati Uniti.
FAQ
D: Dove è avvenuto l’episodio?
R: A Minneapolis, nello stato del Minnesota, durante un’operazione federale.
D: Chi erano gli agenti coinvolti?
R: Appartenevano all’Ice e alla Border Patrol, impegnati in un’azione congiunta.
D: Chi è la vittima?
R: Un cittadino americano di 37 anni, ripreso mentre interviene in difesa di due donne.
D: Cosa mostra il video diffuso sui social?
R: Documenta l’intervento degli agenti, il trascinamento a terra, il pestaggio e la scarica di colpi.
D: Quanti spari si sentono nella registrazione?
R: Si distingue un primo colpo, seguito da altri nove in rapida sequenza.
D: Chi ha pubblicato per primo il video?
R: La clip è stata diffusa online da DropSite e rilanciata da altri media digitali.
D: Quali reazioni ha suscitato il filmato?
R: Proteste pubbliche, richieste di indagini indipendenti e critiche sull’uso eccessivo della forza.
D: Qual è la fonte giornalistica originale citata?
R: La ricostruzione fa esplicito riferimento al video e alle informazioni diffuse da DropSite in data 24/01/2026.