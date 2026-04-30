Home / SPETTACOLI & CINEMA / Le Iene rinnovano servizi e ospiti inediti per la nuova puntata

Le Iene del 30 aprile: inchieste, ospiti e retroscena esclusivi

Giovedì 30 aprile, in prima serata su Italia 1 da Milano, torna “Le Iene” condotto da Veronica Gentili con Max Angioni. Al centro della puntata: un’intervista inedita a Olindo Romano, nuove rivelazioni sul caso Var che coinvolge Gianluca Rocchi e l’inchiesta sulla gestione della spiaggia di Mondello a Palermo.

In studio, tra gli ospiti, la band The Kolors, la giornalista Giulia Innocenzi e l’attore Giampaolo Morelli.

La puntata punta a chiarire perché un video al centro del dibattito calcistico sia stato ignorato dalla giustizia sportiva ma ora abbia acceso l’attenzione della Procura di Milano, e a raccontare gli effetti concreti delle decisioni amministrative sulla legalità nelle spiagge siciliane.

In sintesi:

Intervista esclusiva di Max Andreetta a Olindo Romano sulla strage di Erba.

a sulla strage di Erba. Nuovi sviluppi sul caso Var: indagini su Gianluca Rocchi per presunta frode sportiva.

per presunta frode sportiva. Inchiesta di Gaetano Pecoraro sulle concessioni balneari a Mondello e i legami mafiosi.

sulle concessioni balneari a e i legami mafiosi. Focus di Gaston Zama sull’economia dell’indignazione e su Michelle Comi.

Inchieste tra giustizia sportiva, strage di Erba e caso Mondello

La nuova puntata di “Le Iene” propone un’intervista di Max Andreetta a Olindo Romano, condannato all’ergastolo insieme alla moglie Rosa Bazzi per la strage di Erba. L’incontro promette di riaprire domande su uno dei casi giudiziari più discussi degli ultimi decenni.

Sul fronte calcistico, il servizio di Filippo Roma con Marco Occhipinti presenta quattro interviste esclusive a Domenico Rocca (ex guardalinee di Serie A), Gianluca Rocchi (designatore arbitri di Serie A e B), Antonio Zappi (Presidente AIA) e Giuseppe Chinè (Procuratore FIGC).

Al centro, il video della sala Var durante Udinese–Parma, in cui l’assistente Daniele Paterna si gira e parla con qualcuno alle sue spalle. La giustizia sportiva ha archiviato il caso, ma la Procura di Milano indaga oggi Rocchi per ipotesi di frode sportiva, creando un cortocircuito tra giustizia sportiva e ordinaria.

Gaetano Pecoraro documenta la situazione nel cuore di Mondello, storica spiaggia di Palermo. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha sospeso la revoca della concessione a una società che gestisce il lido, nonostante dipendenti legati da vincoli familiari a esponenti mafiosi.

La decisione arriva mentre nella zona si moltiplicano episodi di violenza, sollevando interrogativi su controllo del territorio, turismo e percezione di sicurezza.

Chiude la parte d’inchiesta l’approfondimento di Gaston Zama sull’“economia dell’indignazione” e sul personaggio di Michelle Comi, che ha trasformato la provocazione in strategia di visibilità. Il programma è ideato da Davide Parenti e diretto da Antonio Monti.

Impatto mediatico e possibili sviluppi delle inchieste delle Iene

Le inchieste annunciate possono incidere su tre livelli: fiducia nelle sentenze, credibilità del sistema arbitrale e percezione della lotta alla mafia nelle località turistiche.

L’intervista a Olindo Romano potrà alimentare il dibattito su errori giudiziari e uso mediatico dei grandi processi; il caso Var potrà riaprire il confronto sulle garanzie di trasparenza del calcio professionistico; l’inchiesta su Mondello metterà alla prova la capacità delle istituzioni di coniugare legalità, economia balneare e sicurezza dei cittadini.

Il focus su Michelle Comi offre infine una chiave di lettura sulle dinamiche social e sull’uso sistematico dell’indignazione come leva economica e comunicativa.

FAQ

Quando va in onda la nuova puntata de Le Iene?

La puntata va in onda giovedì 30 aprile in prima serata su Italia 1, all’interno del palinsesto Mediaset.

Chi conduce e chi sono gli ospiti in studio?

La conduzione è affidata a Veronica Gentili e Max Angioni. Ospiti annunciati: The Kolors, Giulia Innocenzi e Giampaolo Morelli.

Perché il caso Var Udinese–Parma è tornato al centro dell’attenzione?

Il caso è riemerso perché il video della sala Var, inizialmente archiviato dalla giustizia sportiva, è ora al vaglio della Procura di Milano.

Cosa viene contestato sulla gestione della spiaggia di Mondello?

Viene contestata la concessione a una società i cui dipendenti risultano legati da vincoli familiari a presunti esponenti mafiosi locali.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo?

L’articolo deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.