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Val Kilmer torna al cinema grazie all’IA, la figlia lo difende

Val Kilmer torna al cinema grazie all’IA, la figlia lo difende

Mercedes Kilmer difende l’uso dell’IA per l’immagine di Val Kilmer

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La figlia di Val Kilmer, Mercedes Kilmer, ha difeso pubblicamente l’utilizzo dell’immagine generata con intelligenza artificiale del padre nel film indipendente As Deep as the Grave. L’operazione, realizzata con il consenso esplicito della famiglia, consente all’attore – morto nel 2025 dopo una lunga battaglia contro un tumore alla gola – di apparire comunque nel progetto per il quale era stato originariamente scelto.
Il caso nasce a Hollywood, ma riaccende in tutto il mondo il dibattito sul rapporto tra IA, diritti d’immagine postumi e tutela degli artisti.

Le dichiarazioni di Mercedes, rilasciate al Today Show e a Variety, arrivano mentre l’industria dell’audiovisivo sta definendo nuove regole per l’uso dei “replica digitali” di attori vivi e defunti, tema ormai centrale per sindacati, studios e piattaforme.

In sintesi:

  • In As Deep as the Grave l’immagine di Val Kilmer è ricreata con IA con consenso familiare.
  • Mercedes Kilmer parla di “precedente” per regolamentare diritti d’immagine e proprietà intellettuale.
  • L’attore aveva già sperimentato la ricostruzione digitale della voce in Top Gun: Maverick.
  • Il caso alimenta il confronto su tutele sindacali e uso etico dell’IA nel cinema.

Il volto e le sembianze di Val Kilmer in As Deep as the Grave sono stati ricreati tramite tecnologie di intelligenza artificiale, seguendo linee guida concordate con gli eredi.
La famiglia ha approvato il progetto per consentire all’attore di “partecipare” a un ruolo pensato espressamente per lui dal regista e sceneggiatore Coerte Voorhees, nonostante le condizioni di salute ormai incompatibili con le riprese.

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Già dopo la diagnosi di tumore alla gola nel 2014, Kilmer aveva collaborato con la britannica Sonantic per ricreare digitalmente la propria voce, poi utilizzata in Top Gun: Maverick (2022), segnando uno dei primi casi mainstream di uso “assistivo” dell’IA per restituire espressività a un attore colpito dalla malattia.

Un precedente per i diritti d’immagine nell’era dell’intelligenza artificiale

Al Today Show, Mercedes Kilmer ha spiegato che il progetto è nato come risposta pragmatica ai limiti imposti dalla malattia del padre, trasformandosi poi in un laboratorio per affrontare in modo strutturato i nodi giuridici ed etici dell’IA applicata al volto degli interpreti.
La scelta, secondo Mercedes, mira a “stabilire un precedente” su consenso informato, compensi e controllo artistico nell’uso dei replica digitali.

Le reazioni a Hollywood restano polarizzate: da un lato attori giovani, comparse e categorie più fragili temono che l’IA possa sostituire lavoro umano e indebolire il potere negoziale; dall’altro cresce il fronte che vede in questi strumenti una possibile leva per rafforzare le tutele, imponendo licenze chiare per ogni sfruttamento dell’immagine.

Il regista Coerte Voorhees ha raccontato che il ruolo di Kilmer era stato scritto “su misura” e che l’attore era pronto a girare prima del rapido peggioramento clinico.
Il sostegno convinto della famiglia, consapevole del desiderio espresso da Val di prendere parte al film, è stato decisivo per proseguire nonostante le inevitabili polemiche sul “riportare in vita” un interprete scomparso tramite algoritmo.

In una dichiarazione a Variety, Mercedes ha ricordato come il padre guardasse con ottimismo alle tecnologie emergenti, considerandole strumenti per ampliare le possibilità narrative e non meri espedienti commerciali: uno spirito innovativo che la produzione dichiara di voler preservare, puntando su trasparenza verso il pubblico e tracciabilità delle scelte creative.

Il caso Kilmer come laboratorio per future regole su IA e cinema

Il dibattito attorno a As Deep as the Grave arriva in una fase in cui sindacati e studios stanno definendo contratti specifici per l’uso dell’IA, incluse clausole su scansioni facciali, archiviazione dei dati e sfruttamento postumo delle performance.
Il “modello Kilmer” – consenso esplicito della famiglia, ruolo scritto per l’attore, finalità artistiche dichiarate – potrebbe diventare una traccia per norme più stringenti, in grado di distinguere tra omaggio creativo e abuso commerciale.

Per piattaforme, produttori indipendenti e eredi di star iconiche, il caso rappresenta anche un test di percezione pubblica: il successo o il rigetto del film contribuirà a definire, nei prossimi anni, la linea di accettabilità sociale delle repliche digitali, influenzando sia l’evoluzione tecnologica sia l’agenda regolatoria di Hollywood e dei legislatori.

FAQ

L’immagine di Val Kilmer in As Deep as the Grave è stata autorizzata?

Sì, l’utilizzo dell’immagine di Val Kilmer è avvenuto con il consenso formale della famiglia, che ha approvato progetto, modalità tecniche e finalità artistiche prima della produzione.

Che ruolo ha avuto Mercedes Kilmer nelle decisioni sull’uso dell’IA?

Sì, Mercedes Kilmer ha avuto un ruolo attivo, difendendo pubblicamente la scelta e contribuendo a impostare il progetto come possibile precedente per la gestione dei diritti d’immagine digitali.

Val Kilmer aveva già usato tecnologie simili prima di questo film?

Sì, l’attore aveva collaborato con Sonantic per ricreare la propria voce, utilizzata in Top Gun: Maverick nel 2022, anticipando l’uso dell’IA come supporto alla sua espressività compromessa.

Il caso Kilmer può influenzare i contratti degli attori con Hollywood?

Sì, il caso contribuisce a spingere studios e sindacati verso clausole specifiche su replica digitale, consenso scritto, compensi aggiuntivi e limiti all’uso postumo delle immagini degli interpreti.

Quali sono le principali fonti utilizzate per questo approfondimento?

Questo articolo è basato su una elaborazione congiunta di contenuti provenienti da Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborati dalla nostra Redazione.

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